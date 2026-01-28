Bomba první kategorie, džin je venku, píší na Slovensku o Macinkových zprávách

  9:24
Aféra kolem textových zpráv českého ministra zahraničí Petra Macinky a jejich zveřejnění prezidentem Petrem Pavlem podstatně ovlivní českou politiku, píše slovenský list Sme. Deník aféru označil za „bombu první kategorie“.
Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci...

Ministr zahraničí Petr Macinka na tiskové konferenci promluvil o své komunikaci s prezidentem Petrem Pavlem. (27. ledna 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Tisková konference prezidenta Petra Pavla ke komunikaci od místopředsedy vlády...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
Ministr zahraničí Petr Macinka ve Sněmovně na schůzi po tiskové konferenci...
SMS komunikace místopředsedy vlády Petra Macinky adresovaná prezidentu Petru...
Pavel označil za pokus o vydírání zprávy, které mu Macinka doručil prostřednictvím jeho poradce Petra Koláře; Macinkovi v komunikaci šlo o jmenování čestného prezidenta Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí, které hlava státu odmítá.

„Ať si o jednání jednoho či druhého z dvou Petrů myslíme cokoliv, klíčové tu je, že džin z lahve je venku a aféra bude mít podstatný vliv na vývoj české politiky,“ uvedlo Sme.

Jako jednu ze dvou možností dalšího vývoje vidí list odchod Macinky z funkce, což by podle něj mělo pro vládu premiéra Andreje Babiše silný destabilizační potenciál. Deník dodal, že ve druhém případě Babiš Macinku podrží, což bude vést k semknutí vládní koalice a k „překročení rubikonu politicky přípustného“.

Nemáme zájem na zákopové válce, řekl Babiš. Chce jednat za zavřenými dveřmi

Sme v souvislosti s Macinkovými zprávami psal o vyděračském obsahu a jejich zveřejnění hlavou státu označil za „bombu první kategorie“. Dodal, že povaha Macinkových zpráv přinejmenším naznačuje ochotu vést s Pavlem zápas, který překročí hranice politického obchodu.

28. ledna 2026  7:40,  aktualizováno  9:45

