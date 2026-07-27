U nás v redakci páteční oznámení Kaczynského vyvolalo lehký zmatek. Z prvních zpráv totiž nebylo zcela jasné, zda se Morawiecki trhl, nebo zda byl z PiS vyloučen. Jak to tedy je?
Oficiálně rezignovali sami a teď probíhá procedura jejich vyloučení z poslaneckého klubu a ze strany. Nemá moc smysl to zkoumat, každopádně je to zásadní rozhodnutí. Udělala ho poměrně početná skupina, celkem asi čtyřicet poslanců a europoslanců. To je asi šestina poslaneckého klubu. Je to rozhodně největší krize, kterou tato strana zažila během svých pětadvacetiletých dějin. Na váze to samozřejmě nabírá i tím, že v čele je dlouholetý expremiér a jedna z nejvýznamnějších tváří strany.
V Polsku došlo k velké společenské proměně směrem k většímu sebevědomí. Západní Evropa už není vzorem. Poláci tam jezdí, vidí jak to vypadá v Paříži v metru, srovnají si to s varšavským metrem a řeknou si: „Proboha, proč bych je měl napodobovat?“