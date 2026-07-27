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Ošklivý rozvod. Rozkol v PiS je daň za polský hospodářský zázrak, říká expert

Adam Hájek
  20:09

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Polský expremiér Mateusz Morawiecki a předseda strany Právo a spravedlnost Jaroslaw Kaczynski na posledním předvolebním mítinku v Sandomierzi (13. října 2023) | foto: Jaap Arriens / AFP / AFP / ProfimediaProfimedia.cz

Na polské politické scéně vybuchla dlouho doutnající bomba. Nejsilnější parlamentní strana Právo a Spravedlnost (PiS) se rozpadla, odchází z ní expremiér Mateusz Morawiecki s minimálně třemi desítkami poslanců. Značí to konec éry Jaroslawa Kaczynského? A proč stárnoucí předseda nedokázal stranické spory ukočírovat? „Je to největší krize, kterou ta strana zažila,“ komentuje dění u naši sousedů politolog Maciej Ruczaj.

U nás v redakci páteční oznámení Kaczynského vyvolalo lehký zmatek. Z prvních zpráv totiž nebylo zcela jasné, zda se Morawiecki trhl, nebo zda byl z PiS vyloučen. Jak to tedy je?
Oficiálně rezignovali sami a teď probíhá procedura jejich vyloučení z poslaneckého klubu a ze strany. Nemá moc smysl to zkoumat, každopádně je to zásadní rozhodnutí. Udělala ho poměrně početná skupina, celkem asi čtyřicet poslanců a europoslanců. To je asi šestina poslaneckého klubu. Je to rozhodně největší krize, kterou tato strana zažila během svých pětadvacetiletých dějin. Na váze to samozřejmě nabírá i tím, že v čele je dlouholetý expremiér a jedna z nejvýznamnějších tváří strany.

V Polsku došlo k velké společenské proměně směrem k většímu sebevědomí. Západní Evropa už není vzorem. Poláci tam jezdí, vidí jak to vypadá v Paříži v metru, srovnají si to s varšavským metrem a řeknou si: „Proboha, proč bych je měl napodobovat?“

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