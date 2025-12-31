Na trati k Machu Picchu se srazily vlaky. Jeden mrtvý, desítky zraněných

V Peru se srazily dva vlaky s turisty mířícími ke slavné památce Machu Picchu. Nejméně jeden člověk zahynul, více než 30 bylo zraněno.

Podle CNN s odkazem na místní policii byl obětí neštěstí jeden ze strojvedoucích.

Machu Picchu v celé své kráse
Po nehodě byl zastaven provoz na trati spojující Machu Picchu s městem Cuzco.

Nehoda, jejíž podrobnosti nejsou známé, se stala poblíž jiného archeologického naleziště Qoriwayrachina. Národnost zraněných cestujících úřady zatím neoznámily.

Machu Picchu leží asi 100 kilometrů od někdejšího hlavního města Incké říše Cuzka v nadmořské výšce asi 2 400 metrů nad kaňonem řeky Urubamba. Město, vystavěné z přesně opracovaných kvádrů bez pojiva, shlížející z horského sedla na zelené vrcholky peruánských And, nechal postavit v polovině 15. století panovník Pachacútec Yupanqui.

Potíže pod Machu Picchu neustávají. Oběťmi jsou jak turisté, tak i místní

Španělé Inckou říši dobyli v první polovině 16. století, ale Machu Picchu neobjevili. Našel ho až v roce 1911 Američan Hiram Bingham.

Místo každoročně navštíví na 1,5 milionu turistů, kteří většinou přijíždějí vlakem do nedalekého města Aguas Calientes.

31. prosince 2025  7:03,  aktualizováno  9:12

Aviatická pouť v Pardubicích nebude, armáda zabere letiště pro své gripeny

Aviatická pouť po více než 30 letech, kdy se tradičně konala na pardubickém letišti, změní minimálně na rok své působiště. Z důvodu modernizace čáslavské armádní základny a přechodu na letouny F-35...

31. prosince 2025  8:54

Američané bombardovali Venezuelu, šamani už věští Madurův pád

Americké letouny F-35 Lightning II na vojenské základně na Portoriku (30...

Spojené státy ve venezuelském přístavním městě Maracaibo bombardovaly továrnu sloužící zřejmě k produkci kokainu. Uvedl to kolumbijský prezident Gustavo Petro. Není jasné, zda jde o stejné místo...

31. prosince 2025  8:51

Na trati k Machu Picchu se srazily vlaky. Jeden mrtvý, desítky zraněných

Srážku vlaků u Machu Picchu nepřežil jeden ze strojvedoucích, více než 30 lidí...

V Peru se srazily dva vlaky s turisty mířícími ke slavné památce Machu Picchu. Nejméně jeden člověk zahynul, více než 30 bylo zraněno.

31. prosince 2025  8:43

Volby, blackout i ostře sledované kauzy. Co vás v roce 2025 zaujalo na iDNES.cz

Co naše čtenáře nejvíc zaujalo v roce 2025

Červencový obří výpadek elektřiny silně konkuruje parlamentním volbám v souboji o největší událost končícího roku 2025; aspoň pokud to měříme zájmem čtenářů stránek iDNES.cz. Prémiovému obsahu vládly...

31. prosince 2025  8:01

Dům Střelnice v Hradci je na prodej, mrzí někdejší sociální demokraty

Kulturní dům Střelnice v Hradci Králové

Když před čtyřmi lety utrpěla tehdejší ČSSD ve sněmovních volbách debakl, byla otázka případného prodeje Domu kultury Střelnice v Hradci Králové kacířská. Jenže nyní, po dalším volebním propadáku a...

31. prosince 2025  7:47,  aktualizováno  8:47

Svět vstoupí do roku 2026. Změnu letopočtu oslaví jako první Kiribati

Lidé v australském Sydney se chystají oslavit příchod nového roku 2026. (31....

Svět oslaví příchod nového roku 2026. Vzhledem k časovému posunu jej jako první přivítají obyvatelé tichomořského ostrovního státu Kiribati, a to v 11:00 SEČ. Krátce poté se k němu připojí i Nový...

31. prosince 2025  7:13

Mzdy budou často vyšší, firmy na severu Moravy jsou však opatrné

Reportáž z končící těžby černého uhlí v dole ČSM patřící OKD ve Stonavě na...

Až okolo šedesáti tisíc korun měsíčně by se letos mohly pohybovat průměrné výplaty v OKD. Jak tomu bude příští rok, je však zatím otázkou. Těžební firmu totiž čeká poslední měsíc dobývání uhlí. Od...

31. prosince 2025  6:59

Putin nařídil rozšířit nárazníkové zóny na Ukrajině kvůli naší obraně, řekl Gerasimov

Sledujeme online
Ruský prezident Vladimir Putin a náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov...

Ruský prezident Vladimir Putin nařídil rozšíření nárazníkové zóny v Sumské a Charkovské oblasti na Ukrajině. Prohlásil to náčelník ruského generálního štábu Valerij Gerasimov. Moskva potřebu...

31. prosince 2025  6:34

Požár a výbuch poškodil zdi bytu v Praze, hasiči zachránili dva lidi

Požár a výbuch bytu ve Vršovicích (31. prosince 2025)

V pražských Vršovicích v noci na dnešek hořelo v bytě, následný výbuch poškodil zdi. Hasiči z objektu zachránili dva lidi, jednoho z nich předali do péče zdravotnických záchranářů.

31. prosince 2025  6:11

