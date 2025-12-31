Na trati k Machu Picchu se srazily vlaky. Jeden mrtvý, desítky zraněných

Podle CNN s odkazem na místní policii byl obětí neštěstí jeden ze strojvedoucích.
Po nehodě byl zastaven provoz na trati spojující Machu Picchu s městem Cuzco.
Nehoda, jejíž podrobnosti nejsou známé, se stala poblíž jiného archeologického naleziště Qoriwayrachina. Národnost zraněných cestujících úřady zatím neoznámily.
Machu Picchu leží asi 100 kilometrů od někdejšího hlavního města Incké říše Cuzka v nadmořské výšce asi 2 400 metrů nad kaňonem řeky Urubamba. Město, vystavěné z přesně opracovaných kvádrů bez pojiva, shlížející z horského sedla na zelené vrcholky peruánských And, nechal postavit v polovině 15. století panovník Pachacútec Yupanqui.
Španělé Inckou říši dobyli v první polovině 16. století, ale Machu Picchu neobjevili. Našel ho až v roce 1911 Američan Hiram Bingham.
Místo každoročně navštíví na 1,5 milionu turistů, kteří většinou přijíždějí vlakem do nedalekého města Aguas Calientes.
