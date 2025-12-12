„Nikdo, včetně mě, neměl během operace nízký tlak. Bylo to nebezpečné. Bylo to děsivé,“ řekl Stern stanici CBS News, který vede neziskovou organizaci Grey Bull Rescue Foundation, jež se zabývá záchrannými operacemi Američanů a občanů dalších zemí z oblastí konfliktů a katastrof.
Stern stanici popsal těžké podmínky pro plavbu, kvůli nimž podle něj byli všichni na palubě lodě včetně Machadové promočení až na kost, ale které zároveň poskytly ideální krytí pro útěk.
S Machadovou se Stern setkal na moři poté, co se jí podařilo opustit venezuelskou pevninu. Opoziční lídryně se od loňského srpna ve Venezuele skrývala v obavách před zatčením na pokyn prezidenta Nicoláse Madura.
Tento týden nastoupila na plavidlo amerického veterána a vydala se na téměř 14hodinovou plavbu na tajné místo, odkud odletěla do Norska, informuje CBS News. Podle stanice byla operace naplánována pouhé čtyři dny dopředu. Stern uvedl, že jeho tým čítal na dvě desítky osob.
V přestrojení a s parukou
Zdroj blízký Machadové ve čtvrtek CBS News potvrdil, že za operací, která začala v úterý, stála Grey Bull Rescue Foundation. Vývoj událostí rovněž potvrzuje zpravodajství deníku The Wall Street Journal (WSJ), který uvedl, že Machadová v přestrojení a s parukou na hlavě uprchla ze svého úkrytu na předměstí venezuelského hlavního města Caracasu.
Z Venezuely zřejmě odcestovala přes karibský ostrov Curaçao, kam pro ni podle zdrojů WSJ přiletělo soukromé letadlo z Miami. To ji dopravilo do Osla.
Operaci financovalo „pár štědrých dárců“, ale nebyla mezi nimi vláda Spojených států, uvedl Stern. Jeho organizace podle něj spolupracovala s americkou armádou v plánování a koordinaci pozic, aby se plavidlo s opoziční představitelkou nestalo terčem vzdušných úderů. Americká armáda od září útočí na lodě v Karibském moři a Tichém oceánu, které podle Washingtonu slouží k přepravě drog.
Údery i navyšování americké vojenské přítomnosti v oblasti v uplynulých měsících označuje Caracas za americkou agresi. Ve středu se americké síly u břehů latinskoamerické země zmocnily jejího tankeru.
Machadová uvedla, že se plánuje do Venezuely vrátit. Není však jasné, kdy a jakým způsobem tak hodlá učinit. Stern CBS News sdělil, že se jí od toho snažil odradit. „Myslím, že je blázen. Je tak silná. Víte, ne nadarmo jí říkají železná lady. Řekl jsem jí: Nevracejte se tam,“ uvedl americký veterán. Stern dodal, že jeho organizace Machadové nemůže s návratem pomoci, jelikož provádí pouze záchranné operace z dané země.