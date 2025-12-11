Machadová se po skoro roce objevila na veřejnosti. Svoboda, jásali její příznivci

Autor: ,
  7:04
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se ve čtvrtek časně ráno po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. Stalo se tak v Oslu, kde za ní její dcera ve středu převzala Nobelovu cenu za mír. Machadová uvedla, že se do Venezuely „určitě vrátí“ a že si je vědoma rizik, které její cesta do Norska obnáší.

„Samozřejmě, že se vrátím,“ řekla Machadová britské stanici BBC. „Budu tam, kde budu nejvíce potřebná. Ještě nedávno jsme si myslela, že to místo je Venezuela, dnes věřím, že v zájmu naší věci je to Oslo,“ dodala.

Machadová řekla, že do Osla přijede. Nobelovku za ni ale převzala dcera

Z balkónu hotelu Grand mávala Machadová desítkám svých jásajících příznivců, které se před budovou shromáždily a pokřikovaly „libertad“ (svoboda). Společně zazpívali i venezuelskou hymnu, zachycuje video na stránkách BBC. Ve stejné budově se s ní měla konat v úterý tisková konference, která ale byla bez udání důvodů zrušena. Nová tisková konference s venezuelskou političkou je naplánovaná na čtvrtek v 08:15 SEČ.

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. (11. prosince 2025)
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. (11. prosince 2025)
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. (11. prosince 2025)
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. (11. prosince 2025)
33 fotografií

Při oznámení jména letošní laureátky Nobelův výbor 10. října uvedl, že Machadová prestižní ocenění dostane za svůj boj o demokratickou transformaci ve své jihoamerické vlasti. Machadovou označil za ženu, která „udržuje plamen demokracie uprostřed sílící temnoty“.

Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

Machadové úřady v červenci 2024 zakázaly kandidovat na prezidentku Venezuely. O několik dní později se začala skrývat. Naposledy veřejně vystoupila 9. ledna v Caracasu na demonstraci proti inauguraci levicového autoritářského prezidenta Nicoláse Madura na jeho třetí funkční období, které získal za sporných okolností.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Hromadná nehoda na D56 u Ostravy. Bouralo pět osobních aut, náklaďák a dodávka

Na dálnici D56 u Paskova se srazily nákladní vůz, dodávka a pět osobních aut,...

Dálnice D56 nedaleko Ostravy je od čtvrtečního rána v obou směrech uzavřena kvůli vážné nehodě u Paskova. Nabouralo tam postupně nejméně pět aut, poté co nákladnímu vozidlu se dřevem jedoucímu ve...

11. prosince 2025  6:33,  aktualizováno  8:14

Machadová se po skoro roce objevila na veřejnosti. Svoboda, jásali její příznivci

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se v Oslu po 11 měsících...

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová se ve čtvrtek časně ráno po 11 měsících objevila na veřejnosti a pozdravila své příznivce. Stalo se tak v Oslu, kde za ní její dcera ve středu...

11. prosince 2025  7:04

Vánoční TV program 2025: co bude v televizi o letošních svátcích

Joe Pesci, Macaulay Culkin a Daniel Stern ve filmu Sám doma (1990)

Televizní program pro letošní Vánoce je tradičně nabitý premiérami, kultovními klasikami a speciálními zábavnými pořady. Přinášíme rozsáhlý a přehledný průvodce programem České televize, Novy i Primy...

11. prosince 2025

Prezident Pavel zavítá do města bižuterie, v Ralsku navštíví výrobce autodílů

Prezident Petr Pavel s manželkou Evou Pavlovou navštívili Liberecký kraj,...

Prezident Petr Pavel ve čtvrtek pokračuje v návštěvě Libereckého kraje. Zavítá na jablonecký magistrát, poté se přesune na debatu se studenty Střední školy řemesel a služeb. V Jablonci nad Nisou se...

11. prosince 2025  6:27

Ukrajinci poslali do Washingtonu poslední verzi plánu na ukončení války

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vystupuje na zasedání Valného...

Kyjev do Washingtonu poslal svou poslední aktualizaci plánu na ukončení války s Ruskem. Uvedl to nejmenovaný vysoký ukrajinský představitel, aniž by poskytl další podrobnosti. Agentuře AFP to...

11. prosince 2025  6:23

USA zabavily u Venezuely ropný tanker. A dějí se další věci, řekl Trump

Ropný tanker v distribučním terminálu Petrobras nedaleko S&#227;o Paula v...

Spojené státy zabavily u pobřeží Venezuely tanker, oznámil americký prezident Donald Trump. Podle USA šlo o tanker využívaný k přepravě ropy z Venezuely a Íránu, na kterou platí americké sankce. Dá...

10. prosince 2025  22:23,  aktualizováno  11. 12. 6:10

Jako šestipatrový dům nebo čtyři žirafy na sobě. Charbin má superobřího sněhuláka

V čínském Charbinu odhalili obřího sněhuláka vysokého přes 20 metrů.

Úsměv od ucha k uchu, červená šála, klobouček se sněhovými vločkami a gesto palce nahoru. Sněhulák v nadživotní velikosti se stal hlavním lákadlem největší výstavy sněhových soch na světě.

11. prosince 2025

Půl roku iDNES Premium a tři měsíce HBO Max za 349 Kč. Zábava i čtení pohromadě

iDNES Premium a HBO Max se slevou

Kombinace kvalitních informací a špičkové zábavy nebyla nikdy dostupnější. K půlročnímu předplatnému iDNES Premium můžete nyní získat jako bonus tříměsíční přístup ke streamovací službě HBO Max. Celý...

11. prosince 2025

Město se roky pře s krajem o peníze ze sbírky po bouři. Komu připadnou miliony?

Stebno na Lounsku. Nová autobusová zastávka se místním nelíbí, protože...

Neobvyklá přetahovaná o humanitární peníze se strhla mezi městem Kryry na Lounsku a Ústeckým krajem. Strany se přou o 9,2 milionu korun. Jde o nevyčerpaný zůstatek sbírky, v níž lidé posílali peníze...

11. prosince 2025

Půjčka na dárky zatíží rozpočet na roky. Přitom stačí rozumné plánování

ilustrační snímek

Vánoce svádějí k impulzivním nákupům. Někdo chce dostát své roli živitele, jiný nechce ochudit své děti. Zadlužit se na roky dopředu je ale zbytečný risk. Stačí rozumné plánování a realistická...

11. prosince 2025

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Výpovědi z práce mají nová pravidla. Ne všichni zaměstnanci je však ocení

Premium
Mgr. Jakub Chvátal, advokát z kanceláře Spring Walk

Úkol takzvané flexinovely zákoníku práce byl jasný – zpružnit pracovní trh. Přinesla proto několik zásadních legislativních změn, a to zejména v oblasti ukončování pracovněprávních vztahů. Jaká...

11. prosince 2025

Klempíř nastínil, jak se můžou změnit televizní poplatky. Na Turkovi trváme, říká

Premium
Oto Klempíř

Babišova vláda se chystá na změnu financování veřejnoprávních médií. Budoucí ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy) by sice nejraději zachoval stávající podobu koncesionářských poplatků, vnímá...

11. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.