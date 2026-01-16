Machadová věří, že Venezuela skutečně přechází díky Trumpovi k demokracii

Vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová vidí ve své zemi začátek přechodu k demokracii. Řekla to v pátek na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Podle ní se Venezuela stane svobodnou díky podpoře Spojených států a právě amerického prezidenta. Zmínila také, že by se v její zemi mohly konat volby, napsala média.
Machadová ve čtvrtek navštívila americký Senát i Bílý dům, sídlo prezidenta Trumpa (15. ledna 2026) | foto: Reuters

Machadová se s Trumpem setkala ve čtvrtek poté, co na začátku ledna americké speciální síly unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura. Toho nahradila v čele státu prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová, se kterou americká administrativa rovněž jedná. Trump neřekl, že by ve Venezuele měla převzít moc opozice vedená Machadovou.

„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla v pátek Machadová. Krátce před tímto vystoupením řekla stanici Fox News, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou.

„Chci zaručit Venezuelanům, že Venezuela bude znovu svobodnou, a stane se tak díky podpoře amerického lidu a prezidenta Donalda Trumpa,“ uvedla na tiskové konferenci Machadová.

Machadová dala Trumpovi svou nobelovskou medaili. Prezident si ji nechá

Machadová a řada dalších lídrů venezuelské opozice žije nyní v zahraničí. Ze země politička odešla na konci loňského roku, aby si převzala Nobelovu cenu za mír. Diplom a medaili ve čtvrtek předala Trumpovi v gestu, kterým si podle komentátorů chtěla naklonit přízeň šéfa Bílého domu.

Před cestou do Osla se však skrývala a mnoho měsíců nebylo jisté, kde se skutečně nachází. Na tiskové konferenci řekla, že se chce vrátit do Venezuely a že o tom jednala s Trumpem. Kdy se tak stane, neuvedla.

Podle Machadové by přechod k demokracii umožnil návrat do země pro ty Venezuelce, kteří v uplynulých letech emigrovali. Část z nich se uchýlila i do Spojených států.

Trump se setká s šéfkou opozice ve Venezuele Machadovou. S prozatímní prezidentkou už mluvil

Podle opozice by se vlády v zemi měl ujmout opoziční představitel Edmundo González, který byl kandidátem v prezidentských volbách v roce 2024. Opozice tvrdí, že volby vyhrál, a dokládá to zápisy z části volebních místností. Provládní volební orgány prohlásily tehdy za vítěze Madura, aniž by to podle názoru mnohých zemí spolehlivě doložily.

„Popřípadě uspořádáme spravedlivé a férové volby,“ uvedla Machadová s tím, že by se týkaly parlamentu či samospráv. Loňské parlamentní volby hlavní opoziční blok bojkotoval, takže současný parlament mají pod kontrolou vládní síly.

