Trump jednal s Machadovou. Neprozradila, zda mu předala svou Nobelovu cenu

  22:16
Americký prezident Donald Trump se ve čtvrtek v Bílém domě sešel s nositelkou Nobelovy ceny Maríou Corinou Machadovou. Zhruba dvouhodinová schůzka byla podle ní skvělá. Neřekla přitom, zda Trumpovi předala svou Nobelovu cenu, jak dříve naznačovala. Trump i přes jednání dál podporuje prozatímní prezidentku Rodríguezovou, od níž si slibuje stabilitu, ropu a kontrolu migrace.
Machadová ve čtvrtek navštívila americký Senát i Bílý dům, sídlo prezidenta Trumpa (15. ledna 2026)

Ze setkání Trumpa s Machadovou, o němž média psala jako o obědě, nejsou zatím k dispozici podrobnosti. Během něj se ale konala tisková konference Bílého domu k různým tématům, na níž mluvčí Karoline Leavittová mimo jiné řekla, že na Trumpově rezervovaném názoru stran možné vůdčí role Machadové v blízké budoucnosti se nic nemění.

Postoj amerického prezidenta Leavittová označila za realistický a dodala, že Trump počítá s konáním nových voleb ve Venezuele, ale neuvedla konkrétní časový rámec.

Přiveze mu Nobelovku? Trump přijme Machadovou, která ji s ním chce sdílet

Mluvčí Bílého domu také zopakovala, že Trump udržuje neustálou komunikaci s prozatímní prezidentkou Venezuely Delcy Rodríguezovou, která podle něj plní všechny americké požadavky. „Prezidentovi se líbí, co vidí, a doufá, že tato spolupráce bude pokračovat,“ uvedla Leavittová

Priorita jménem ropa a stabilita

Trump ve středu telefonicky hovořil Rodríguezovou, kterou před novináři pak označil za „úžasnou osobu“, s níž měl „skvělou konverzaci“. „Děláme obrovský pokrok v pomoci stabilizovat a obnovit Venezuelu. Debatovalo se o řadě témat včetně ropy, nerostných suroviny, obchodu a samozřejmě národní bezpečnosti,“ napsal šéf Bílého domu k rozhovoru na své síti Truth Social. Podle Rodríguezové byl telefonát zdvořilý a produktivní.

Trump se setká s šéfkou opozice ve Venezuele Machadovou. S prozatímní prezidentkou už mluvil

Spojené státy 3. ledna unesly z Venezuely prezidenta Nicoláse Madura, jehož americká vláda viní z narkoterorismu. Venezuelská opozice ani americká vláda neuznaly Madurův mandát vzešlý z předloňských voleb, jejichž výsledky podle nich režim zfalšoval. Washington ale nyní podpořil ve vedení Venezuely dosavadní viceprezidentku Rodríguezovou, přední představitelku Madurova režimu. O Machadové Trump řekl, že je sice milá, ale nemá v zemi dostatečnou podporu pro zachování stability.

Podle analytiků dal Trump přednost pokračování režimu před dosazením lídrů opozice do vedení Venezuely proto, aby zůstala zachována stabilita kvůli jeho plánům na těžbu ropy a aby zabránil větší migrační vlně. Venezuelskou vládu tlačí Trump ke spolupráci s USA výhrůžkou dalšího vojenského úderu, Rodríguezové krátce po únosu Madura vzkázal, že může dopadnout hůře než Maduro.

Machadová intervenci USA vítá. Kdyby odmítla Nobelovku, už by byla prezidentka

Machadová minulý týden prohlásila, že chce Trumpovi osobně poděkovat za akci proti Madurovi. Prohlásila také, že Venezuelané, jimž podle ní její Nobelova cena ve skutečnosti náleží, ji chtějí dát Trumpovi a sdílet ji s ním. Norský Nobelův institut ale upozornil, že cenu nelze převést na jinou osobu nebo ji sdílet s někým, komu nebyla udělena.

