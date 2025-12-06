Machadová přijede do Osla. Navzdory hrozbám převezme Nobelovu cenu

Autor: ,
  21:13
Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, která letos obdržela Nobelovu cenu míru a žije ve své zemi v úkrytu, potvrdila, že odcestuje do Osla, aby převzala cenu. Tradičně se tato prestižní cena předává 10. prosince na radnici v Oslu. Agentuře AFP to řekl šéf Nobelova institutu, který zajišťuje odborné a administrativní zázemí pro udělování Nobelovy ceny za mír, Kristian Berg Harpviken.
María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb...

María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb ve Venezuele a hovoří s novináři. (28. července 2024) | foto: Reuters

Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (28. srpna 2024)
Na prezidenta ve Venezuele oficiálně kandiduje bývalý diplomat Edmundo...
María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb...
Venezuelská opozičnice María Corina Machadová (9. ledna 2025)
9 fotografií

Harpviken uvedl, že byl v pátek v kontaktu s Machadovou a ona potvrdila, že se ceremonie v Oslu zúčastní. „Vzhledem k bezpečnostní situaci nemůžeme sdělit více informací o datu ani o tom, jakým způsobem dorazí,“ dodal.

Venezuelský prokurátor Tarek William Saab agentuře AFP minulý měsíc řekl, že pokud Machadová do Osla pojede, bude označena za osobu na útěku. Při návratu do země by tak mohla čelit zatčení, zákazu vstupu nebo i horším trestům

Osmapadesátileté Machadové Nobelův výbor cenu udělil za neúnavné prosazování demokratických práv venezuelského lidu a boj za spravedlivý a mírový přechod od diktatury k demokracii.

Lídryně venezuelské opozice dlouhodobě bojuje proti tamnímu autoritářskému režimu prezidenta Nicoláse Madura a v roce 2019 uvedla, že ho lze svrhnout jedině zahraniční intervencí. Je příznivkyní amerického prezidenta Donalda Trumpa a uvítala by posílení vojenské přítomnosti USA v regionu. Od srpna 2024 se skrývá.

Držitelka nobelovky věnovala cenu Trumpovi. Díky, odpověděl. Ale Putinovi

V nedávném rozhovoru s norským rozhlasem NRK Machadová řekla, že byla v zemi obviněna ze všech možných zločinů včetně terorismu. „Režim dal jasně najevo, co má v úmyslu. Maduro řekl, že mě zabijí, pokud mě chytí,“ uvedla.

Administrativa prezidenta Trumpa v poslední době stupňuje tlak na Madura ve snaze přimět ho, aby se vzdal úřadu. Napětí mezi Spojenými státy a Venezuelou výrazně roste od srpna, kdy Pentagon zahájil v Karibiku rozsáhlou námořní operaci.

Washington viní Madura z narkoterorismu a spiknutí s cílem dovážet kokain do USA a neuznává Madurův prezidentský mandát kvůli nedemokratickým volbám, jejichž průběh kritizuje i venezuelská opozice v čele s Machadovou. Výsledek loňských prezidentských voleb podle opozice vláda zfalšovala, aby autoritářského Madura udržela u moci.

Vstoupit do diskuse

Co dělat, když vám volá falešný bankéř? Radí bezpečnostní expert

Nejčtenější

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Zemřel Patrik Hezucký, moderátor, bavič a Marešův parťák z Ranní show

Patrik Hezucký

Ve věku 55 let zemřel Patrik Hezucký. Moderátor, bavič, ale především dlouholetý hlas Ranní show Evropy 2, kde dělal kolegu Leoši Marešovi, se poslední měsíce potýkal s vážnými zdravotními problémy....

Mareš strávil další noc u Hezuckého, situaci nazval setrvalým stavem

Patrik Hezucký byl v dobré náladě, vtipkoval, ukázal svůj pokoj i ledničku...

Leoš Mareš strávil druhou noc v řadě opět na křesle v nemocničním pokoji se svým kolegou a kamarádem Patrikem Hezuckým. Ve čtvrteční Ranní show však nechyběl. Do rádia přijel rovnou z benešovské...

Zneklidňující pohled do Epsteinova světa. K vidění jsou neznámé fotky z jeho sídla

Demokratičtí kongresmani zveřejnili fotografie z Epsteinova soukromého ostrova....

Skupina amerických demokratických kongresmanů zveřejnila sérii fotografií a videí sídla sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina na jeho soukromém ostrově v Karibiku. Snímky zachycují exteriér i...

Babiš oznámil řešení střetu zájmů: Vzdám se Agrofertu. Navždy

Andrej Babiš (ANO)

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš oznámil, jak vyřeší možný střet zájmů, do kterého by se mohl kvůli holdingu Agrofert dostat, pokud by byl jmenován premiérem. Vyhověl tak požadavku prezidenta Petra...

Machadová přijede do Osla. Navzdory hrozbám převezme Nobelovu cenu

María Corina Machadová, lídryně opozice, očekává výsledky prezidentských voleb...

Venezuelská opoziční lídryně María Corina Machadová, která letos obdržela Nobelovu cenu míru a žije ve své zemi v úkrytu, potvrdila, že odcestuje do Osla, aby převzala cenu. Tradičně se tato...

6. prosince 2025  21:13

Budoucí koalice se shodla na snížení počtu sněmovních podvýborů, oznámil Okamura

Předsedou Poslanecké sněmovny se stal šéf hnutí SPD Tomio Okamura. (5....

Budoucí koalice ANO, SPD a Motoristů se podle předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury dohodla na snížení počtu podvýborů v dolní parlamentní komoře. Slibuje si od toho úsporu deseti milionů korun na...

6. prosince 2025  21:07

Brněnští skauti přivezli do Česka betlémské světlo, lidem ho rozvezou za týden

Skauti přivezli do Česka z Rakouska betlémské světlo (6. prosince 2025)

Pro jistotu ve třech svítilnách v sobotu přivezli brněnští skauti z rakouského Lince do Česka betlémské světlo. Plamínek pocházející z chrámu Narození Páně v Betlémě v Palestině přiletěl do Evropy...

6. prosince 2025  21:05

Průhledné šaty, diplomatická smršť. „Ex“ Trumpa juniora na ambasádě dráždí Řeky

Velvyslankyně v Řecku Kimberly Guilfoyleová během setkání iniciativy...

První měsíc Kimberly Guilfoyleové ve funkci americké velvyslankyně v Řecku přinesl neobvyklou směsici okázalých vystoupení a razantních diplomatických kroků. Ambasadorka špásovala s řeckým...

6. prosince 2025  20:27

Škoda po požáru pneuservisu ve Strašnicích je 200 milionů. Hořely i veterány

Shořel pneuservis ve Strašnicích, škoda je 200 milionů. V garážích byly i...

Noční požár pneuservisu z pátku na sobotu v pražských Strašnicích způsobil škodu 200 milionů korun, sdělil mluvčí pražských hasičů Vojtěch Rotschedl. Podle dosavadních zjištění byla příčinou...

6. prosince 2025  9:49,  aktualizováno  20:21

Střeží žlutou linii v Gaze. Posílají děti proti vojákům, popisuje Izraelec

Premium
Seržant J. Z bezpečnostních důvodů nemůže ukázat tvář.

Od naší spolupracovnice v Izraeli Je mu krátce přes dvacet let a do armády šel dobrovolně. Nemusel, ale chránit Izrael cítí jako svoji povinnost. Nyní střeží takzvanou žlutou linii v Gaze. „Viděl jsem věci, které do civilizace...

6. prosince 2025

Těžkosti po smrti sestry se s mojí rodinou vlekly dlouho, vypráví herečka Daňhelová

Premium
Anna Jiřina Daňhelová

Její videa patří k tomu nejvtipnějšímu, co můžete vidět na českém Instagramu. Víc než úspěšnou influencerkou Anna Jiřina Daňhelová totiž zůstává mimořádnou herečkou i scenáristkou, jejíž videa kromě...

6. prosince 2025

Žijí mezi námi a chybí jim empatie. Nová kniha odkrývá svět sociopatů

Americká terapeutka Patric Gagne sepsala a vydala memoáry pod názvem...

Na českém knižním trhu se v minulých dnech začala prodávat kniha Sociopatka. Otevírá téma antisociální poruchy osobnosti, jež může v populaci postihovat až tři procenta lidí. V českém měřítku jde o...

6. prosince 2025  19:19

Letiště ve Vilniusu znovu přerušilo provoz. Město se připravuje vyhlásit stav nouze

Litevská pohraniční stráž na nedatovaném snímku kontroluje balón, který...

Letiště v litevském hlavním městě Vilniusu v sobotu večer znovu přerušilo provoz. Stalo se tak poté, co se ve vzduchu opět objevily meteorologické balony, informoval server Delfi.lt. Vilnius se...

6. prosince 2025  19:19

Musk vyzval ke zrušení Evropské unie, reaguje tak na pokutu ze strany Bruselu

Elon Musk (20. ledna 2025)

Americký miliardář Elon Musk reagoval na pokutu, kterou EU uložila jeho službě pro krátké zprávy X, prohlášením, že by EU měla být zrušena. Napsal to ve svém příspěvku právě na X. Kvůli nedostatečné...

6. prosince 2025  19:10

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Aperol míří do Ameriky. Italský výrobce chce dobýt trh milovníků piva

Itálie ve sklenici – jak si připravit dokonalý Aperol Spritz?

Akcie výrobce oblíbeného alkoholického nápoje Aperol Spritz se za poslední dva roky propadly o 40 procent. Stratégové firmy proto řeší, jak růst alkoholového giganta Davide Campari-Milano znovu...

6. prosince 2025  18:58

Lékaři potřísnění krví umučených. V Evropě ordinují komplicové syrských hrůz

Pasy a průkazy totožnosti státních zaměstnanců a jejich rodin, kteří je po...

Zatímco se Bašár Asad úspěšně skrývá v ruském azylu, na světlo vyplouvají znepokojivé informace o lékařích jeho režimu. Lidé, kteří pomáhali zahlazovat stopy po nejhorších zvěrstvech, nyní pracují v...

6. prosince 2025  18:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.