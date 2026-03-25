Archeologové v Maastrichtu objevili kostru, která může patřit d'Artagnanovi

  15:22
Kostra nalezená při opravách kostela v Maastrichtu může patřit slavnému francouzskému mušketýrovi d’Artagnanovi, informovala ve středu místní média. Šlechtic, který se stal předobrazem pro román Tři mušketýři spisovatele Alexandra Dumase staršího, zemřel v nizozemském městě před více než 350 lety.
Fancouzská literární klasika a Gérard Depardieu jako jeden ze tří mušketýrů v historickém akčním filmu Muž se železnou maskou. Zleva: Gabriel Byrne (d'Artagnan), Leonardo DiCaprio (je trochu k nepoznání – král mu dal hlavu zakovat do železa), John Malkovich (Athos), Gérard Depardieu (Porthos) a Jeremy Irons (Aramis). | foto: Profimedia.cz

Kostru objevili v hlavní lodi moderního kostela, jehož počátky sahají přinejmenším do 13. století. Stavba procházela rekonstrukcí, protože se v ní v únoru propadla část podlahy.

Podle jáhna Jose Valkeho, který byl přítomen při prvních vykopávkách, jsou důkazy o tom, že kostra patří d’Artagnanovi, poměrně přesvědčivé. U kostry ležela kulka, přesně jak popisovaly historické záznamy, a v hrobě se nacházela také francouzská mince ze 17. století.

„Umístění hrobu navíc naznačuje, že to je významná osoba. Kostra se nacházela na místě, kde stál oltář, a v té době byly pod oltářem pohřbívány pouze královské nebo jiné významné osobnosti,“ doplnil Valke v rozhovoru s místním serverem L1 nieuws.

Bezprostředně po nálezu kostry kontaktoval Wima Dijkmana, archeologa, který po d’Artagnanových ostatcích pátrá už 28 let. „Jsem vědec, a tak jsem stále velmi opatrný. Ale mám velká očekávání,“ uvedl Dijkman.

Kostru vědci převezli do archeologického ústavu ve městě Deventer na východě země. V polovině března z ní byl odebrán vzorek DNA, který v současné době analyzuje laboratoř v Mnichově. Vzorky své genetické informace laboratoři poskytli potomci d’Artagnanových sourozenců.

Charles de Batz de Castelmore, hrabě d’Artagnan, sloužil jako mušketýr u francouzských králů Ludvíka XIII. a především Ludvíka XIV. Zemřel při obléhání Maastrichtu v roce 1673, pravděpodobně byl zastřelen mušketou. Místo jeho posledního odpočinku dodnes zůstává záhadou.

Příběhy o životě gaskoňského mušketýra inspirovaly v 19. století Dumase k napsání slavného románu. Díky němu je jméno d’Artagnan známé po celém světě. Tři mušketýři se dočkali také četných filmových zpracování.

