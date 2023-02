Rasismus, konspirace... CDU se rozhodla nadobro zbavit exšéfa kontrarozvědky

CDU stanovila pro Maaßena, který stál v letech 2012 až 2018 v čele Spolkového úřadu pro ochranu ústavy (BfV), lhůtu do neděle 5. února do 12 hodin. Pokud do té doby sám stranu neopustí, předsednictvo 13. února předloží spolkovému výkonnému výboru návrh na zahájení řízení o vyloučení, uvedl týdeník Der Spiegel .

„Neustále používá jazyk ze světa antisemitů a konspiračních teorií, dokonce i etnicky nadřazenou terminologii,“ uvedlo předsednictvo CDU. V pondělí se konalo digitální zasedání výkonného výboru strany, na kterém se jednalo o dalším postupu.

Maaßen, který je členem durynské pobočky CDU, nedávno v rozhovoru se spisovatelem Alexandrem Wallaschem hovořil o „zeleno-levicové rasové teorii“, která staví „bělochy do role méněcenných“ a podporuje „přistěhovalectví Arabů a Afričanů“.

CDU tak ztratila trpělivost s mužem, který hovoří o kulturní válce a učinil ze sebe kultovní postavu mezi krajní pravicí. V textu přijatého usnesení se uvádí, že Maaßenovi zjevně nešlo o blaho CDU. „V naší straně není místo pro jeho výroky a myšlenky v nich vyjádřené. Předsednictvo jednomyslně toho názoru, že Maaßen musí stranu opustit.“

Maaßen toto prohlášení odmítl „To, co jsem řekl, nebylo rasistické, ale to, co si mnoho lidí myslí,“ řekl. „Odmítám ideologické postoje, které požadují vyhubení ‚bělochů‘ prostřednictvím masové imigrace.“

Několik let kontroverzí

Maaßen čelil kritice již v roce 2018 kvůli své reakci na tehdejší nepokoje v Chemnitzu. Byl obviněn z ignorování videozáznamů, které zachytily krajně pravicové skupiny pronásledující přistěhovalce.

Tvrzením, že se v Chemnitzu neodehrály štvanice, se Maaßen také přímo postavil proti tehdejší kancléřce Angele Merkelové (CDU), která o nich opakovaně hovořila.

Maaßen následně skončil v čele BfV a nastoupil jako tajemník na ministerstvu vnitra, jež vedl Horst Seehofer (CSU), který za dosavadním šéfem kontrarozvědky do poslední chvíle stál. Paradoxně si tím polepšil, protože pozice státního tajemníka je lépe placená než vedení BfV.

Před spolkovými volbami v roce 2021 pak byl Maaßen kritizován za svou blízkost ke krajně pravicové Alternativě pro Německo (AfD).

Dilema CDU: doprava, ale ne moc

Rozhodnutí zbavit se Maaßena přichází v době, kdy má CDU v průzkumech výrazný náskok před sociální demokracií kancléře Olafa Scholze a Zelenými. Hrozí jí nicméně, že tímto krokem by mohla přijít o část voličů, kteří se raději přikloní k AfD.

Nový lídr CDU Friedrich Merz, který se funkce ujal před rokem, přitom vytyčil pravicovější směr než centristka Merkelová a kritizuje vládní plány na velkorysejší nakládání s přistěhovalectvím a udělováním občanství jako plán „znehodnocující“ německé občanství. Scholze kritizuje i kvůli váhání s dodávkami tanků Leopard na Ukrajinu.

Pokud Maaßen neodstoupí, vyloučení by mohlo být dlouhým procesem. Německé zákony o stranické demokracii kvůli německé zkušenosti s nacistickými praktikami členy chrání. Vyloučení může následovat až po sérii soudních slyšení, která mají za cíl zjistit, zda se člen protiví stranickým zásadám. Maaßen řekl deníku Die Welt, že pro jeho vyloučení neexistuje žádný právní důvod.

Vyloučení nestačí, tvrdí mladí konzervativci

Podle představitelů CDU je posledním důkazem toho, že Maaßen nemá ve straně co dělat, to, že minulý víkend byl zvolen předsedou spolku WerteUnion (Unie hodnot), který se považuje za uskupení konzervativních křesťanských demokratů. Působí jako registrované sdružení a nepatří k oficiálním stranickým organizacím.

Místopředsedkyně CDU Silvia Breherová řekla týdeníku Der Spiegel, že je jasné, že WerteUnion do CDU nepatří a jsou spolu neslučitelné.

Jiná místopředsedkyně strany Karin Prienová, prosazovala usnesení o neslučitelnosti již v neděli večer. Zvolení Maaßena předsedou spolku podle ní je „po mnoha úchylkách posledním důkazem, že členství v tomto uskupení neodpovídá křesťansko-demokratickým hodnotám“. Z tohoto důvodu bylo podle Prienové rozhodnutí strany CDU odmítnout toto uskupení „nevyhnutelné“.

Pro vůdce německé přidružené mládežnické organizace Junge Union Johannese Winkela je případné vyloučení Maaßena z CDU málo. Winkel vyzývá stranu jako celek, aby se jasně distancovala i od WerteUnion.

„Samozvaná Unie hodnot již delší dobu reprezentuje hodnoty, které jsou neslučitelné s členstvím v CDU,“ řekl Winkel. Organizace Junge Union přijala usnesení o neslučitelnosti již v říjnu 2021 na svém Deutschlandtagu, tehdy pod vedením předsedy Tilmana Kubana.

Podle ní by si z tohoto přístupu měla vzít příklad celá strana: „CDU by měla následovat tento příklad, místo aby se soustředila na jednotlivce Hanse-Georga Maaßena,“ řekl Winkel.