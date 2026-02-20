Francií otřásá zabití nacionalisty v Lyonu, policie obvinila tři lidi

Prokuratura v Lyonu obvinila dva muže ze zabití nacionalistického aktivisty, který zemřel před týdnem po manifestaci v tomto francouzském městě. Obviněn z podílu na jeho smrti je také asistent poslance krajně levicové strany Nepodrobená Francie (LFI) Raphaëla Arnaulta.

Třiadvacetiletého Quentina Deranquea zbilo minulý čtvrtek večer v Lyonu nejméně šest maskovaných lidí při násilnostech na okraji manifestace proti konferenci pořádané europoslankyní LFI Rimou Hassanovou. Deranque podle prokuratury utrpěl „závažné traumatické poranění lebky a mozku“ a po převozu do nemocnice zemřel.

Lynč studenta v Lyonu rozbouřil Francii. Vina padá na agresivní krajní levici

Dva z devíti lidí zadržených tento týden byli obviněni z úmyslného zabití, třetí, kterým je poslanecký asistent Jacques-Elie Favrot, čelí obvinění z podílu na jeho smrti. Favrotův advokát ve čtvrtek večer podle AFP uvedl, že jeho klient byl umístěn do vazby.

Sdružení Némésis blízké krajní pravici uvedlo, že Deranque byl v den útoku členem bezpečnostní služby, která měla chránit aktivistky tohoto uskupení protestující proti konferenci Hassanové. Némésis z útoku obvinilo rozpuštěné antifašistické hnutí Jeune Garde (Mladá garda), které je blízké LFI. Jeune Garde ale odpovědnost za útok popřelo a uvedlo, že od svého rozpuštění pozastavilo veškeré aktivity. Z útoku obvinila hnutí i francouzská vláda, morální odpovědnost pak podle AFP připsala LFI.

Ať si každý hledí svého, vzkázal Macron k reakci Meloniové na zabití nacionalisty

Smrt aktivisty vyvolala diplomatickou půtku mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Pravicová politička ve středu uvedla, že zabití aktivisty je ránou pro celou Evropu. Macron jí ve čtvrtek vzkázal, aby přestala komentovat dění v jiných zemích a hleděla si svého. Meloniová poté uvedla, že nijak nezasáhla do vnitřních záležitostí Francie.

