Třiadvacetiletého Quentina Deranquea zbilo minulý čtvrtek večer v Lyonu nejméně šest maskovaných lidí při násilnostech na okraji manifestace proti konferenci pořádané europoslankyní LFI Rimou Hassanovou. Deranque podle prokuratury utrpěl „závažné traumatické poranění lebky a mozku“ a po převozu do nemocnice zemřel.
Dva z devíti lidí zadržených tento týden byli obviněni z úmyslného zabití, třetí, kterým je poslanecký asistent Jacques-Elie Favrot, čelí obvinění z podílu na jeho smrti. Favrotův advokát ve čtvrtek večer podle AFP uvedl, že jeho klient byl umístěn do vazby.
Sdružení Némésis blízké krajní pravici uvedlo, že Deranque byl v den útoku členem bezpečnostní služby, která měla chránit aktivistky tohoto uskupení protestující proti konferenci Hassanové. Némésis z útoku obvinilo rozpuštěné antifašistické hnutí Jeune Garde (Mladá garda), které je blízké LFI. Jeune Garde ale odpovědnost za útok popřelo a uvedlo, že od svého rozpuštění pozastavilo veškeré aktivity. Z útoku obvinila hnutí i francouzská vláda, morální odpovědnost pak podle AFP připsala LFI.
Smrt aktivisty vyvolala diplomatickou půtku mezi francouzským prezidentem Emmanuelem Macronem a italskou premiérkou Giorgiou Meloniovou. Pravicová politička ve středu uvedla, že zabití aktivisty je ránou pro celou Evropu. Macron jí ve čtvrtek vzkázal, aby přestala komentovat dění v jiných zemích a hleděla si svého. Meloniová poté uvedla, že nijak nezasáhla do vnitřních záležitostí Francie.