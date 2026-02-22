Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

Autor: ,
  7:47
Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach varující před ruskými vzdušnými útoky, podle Sadového šlo o teroristický útok. Podobně se později vyjádřila oblastní prokuratura, podle níž se okolnosti incidentu zjišťují.
Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...

Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno bylo dalších 15 lidí. Starosta města označil útok za za terorismus. (22. února 2026) | foto: Reuters

Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...
Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...
Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...
Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...
9 fotografií

V centru západoukrajinského Lvova byly v noci slyšet nejméně dva výbuchy, napsal web RBK-Ukrajina. Co přesně explodovalo, není jasné, poznamenal server Ukrajinska pravda, který také upozorňuje, že úřady nevarovaly před hrozbou ruských vzdušných útoků v regionu.

„Byl to teroristický útok. V současné době je hospitalizováno 14 zraněných,“ uvedl na platformě Telegram starosta Sadovyj. V další zprávě na sociální síti oznámil, že podle předběžných informací zahynula policistka. Později zvýšil počet zraněných na 15, někteří jsou podle něj ve vážném stavu. Oblastní prokuratura upřesnila, že zabité policistce bylo 23 let.

Už i USA chtějí, aby se Ukrajina stáhla i z nedobyté části Donbasu, řekl Zelenskyj

Ukrajinská policie před tím na stejné platformě oznámila, že při explozích ve Lvově byli zabiti a poraněni členové bezpečnostních složek. „K výbuchům došlo poté, co po (tísňovém) volání dorazily policejní hlídky,“ uvedla policie bez dalších podrobností. Městský radní Ihor Zinkevyč podle Ukrajinské pravdy uvedl, že mezi zraněnými jsou policisté, kteří přijeli na místo výbuchu, a příslušník národní gardy.

Podle prokuratury policisté na místo vyrazili poté, co někdo nahlásil vloupání do obchodu. „Po příjezdu policejní hlídky na místo se ozval výbuch. Poté, co přijela druhá posádka, došlo k další explozi,“ uvedla lvovská prokuratura. Exploze nastala poblíž nákupního centra Magnus v centru Lvova, jsou tam poškozené budovy, zejména okna a fasády, napsala veřejnoprávní stanice Suspilne na svém webu. Podle prokuratury jsou poničená policejní i civilní auta.

Spor o ruskou ropu eskaluje. Zastavíme dodávky elektřiny, hrozí Fico Ukrajině

Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a země čelí denně ruským vzdušným útokům, které způsobují exploze v ukrajinských městech a vesnicích i daleko od frontové linie. Podobný typ incidentu, jaký nyní hlásí úřady a média ze Lvova, je tam nicméně poměrně vzácný.

Vstoupit do diskuse

Nahý imperialismus USA i budíček Evropy. Politolog rozebírá změnu světového řádu

Nejčtenější

Další celebrity v kauze Epstein. Venku jsou nové fotografie a až příliš úplný seznam

Koláž snímků zachycující známé osobnosti po boku Jeffreyho Epsteina.

Ministerstvo spravedlnosti USA zveřejnilo nové fotografie a jména z Epsteinových spisů. Seznam zahrnuje členy elity od Billa Gatese přes Hillary Clintonovou až po Micka Jaggera či Donalda Trumpa....

Evropa zažije utrpení, jaké si teď neumí představit, varuje německý generál

Německý generál Wolf-Jürgen Stahl (1. července 2024)

Ruský prezident Vladimir Putin způsobí Evropě utrpení, jaké si ani nedokážeme představit, varoval německý generál Wolf-Jürgen Stahl. V neobvykle přímé analýze nebezpečí, kterým Evropa čelí, také...

Ve čtvrtek nastane v Česku zajímavá situace, těší se meteorologové

Vrchol Sněžky pokrývá nafoukaný sníh i námraza. (9. února 2026)

Zajímavá situace nastane podle meteorologů v naší zemi ve čtvrtek. Kvůli frontálnímu rozhraní bude naprosto odlišné počasí na severu a na jihu, kde by mohlo do pátečního rána napadnout až deset...

Konaly se další demonstrace za Pavla. V Brně, Ostravě či Olomouci vyšly tisíce lidí

Demonstrace Milionu chvilek za prezidenta v Brně (15. února 2026)

Ve stovkách měst a obcí v Česku se sešly tisíce lidí na shromážděních na podporu prezidenta Petra Pavla ve sporu s ministrem zahraničí Petrem Macinkou. Akce inicioval spolek Milion chvilek a měli...

Rozespalý Bush s vnoučaty dojal Ameriku, fotka mu otevřela cestu do Bílého domu

Image: 980905233, License: Rights-managed, Restrictions: , Model Release: no,...

Pokud nějaké americké prezidentské volby rozhodla fotografie, byly to ty v roce 1988. Zatímco naděje demokratů pohřbila nešťastná akce v tanku, kampaň republikánského kandidáta George H. W. Bushe...

Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

Centrem Lvova otřásly výbuchy, při kterých zemřela jedna policistka, zraněno...

Centrem ukrajinského Lvova v noci na neděli otřásly výbuchy, které podle starosty Andrije Sadového připravily o život policistku. Dalších 15 lidí bylo zraněno. V době explozí nebyl v regionu poplach...

22. února 2026  7:47

U Grónska byl evakuován nemocný Američan, Trump poslal k ostrovu lékařskou loď

Plovoucí nemocnice USNS Mercy amerického námořnictva

Americký prezident Donald Trump oznámil, že posílá nemocniční loď do Grónska, tedy na ostrov, o který dlouhodobě usiluje. Není jasné co ho k tomuto rozhodnutí vedlo, obyvatelé ostrova mají bezplatnou...

22. února 2026  7:16

Diplomatická pře kvůli ilegálním obřízkám v Belgii. USA mluví o antisemitismu

Premium
Americká velvyslanec v Belgii Bill White ukazuje obraz rituální obřízky před...

Belgická policie vyšetřuje tři muže kvůli provádění rituální obřízky bez lékařského vzdělání. Případ vyvolal ostrou diplomatickou roztržku poté, co americký velvyslanec Bill White obvinil Belgii z...

22. února 2026

Zaťatá pěst feminismu. Vzpurný portrét bělošky a černošky podkopal patriarchát

Gloria Steinemová a Dorothy Pitman Hughesová na slavné fotce z roku 1971

Bylo to bojovné, vzdorné gesto. Dvě americké aktivistky za práva žen bok po boku zaťaly pěst a ukázaly tak na souvislosti mezi sexuální a rasovou diskriminací. Příběh jejich mezirasového sesterství...

22. února 2026

Česká nemocnice má lék, který oddaluje cukrovku. Odhalí ji screening, říká lékař

Premium
Zdeněk Šumník, přednosta Pediatrické kliniky 2. LF UK a Fakultní nemocnice...

Každý den jim musejí rodiče píchat injekcí inzulin. Dětí trpících cukrovkou prvního typu je v Česku přes tři a půl tisíce a každý rok jich přibývá. Teď mají šanci na lepší život.

22. února 2026

Na rozestavěné D3 zemřel po čelním střetu řidič, dva zranění

Smrtelná nehoda se stala ráno 10. února 2026 mezi Zábřehem a Postřelmovem....

Při nehodě dvou osobních vozů na rozestavěném úseku dálnice D3 mezi Dolním Dvořištěm a Kaplicí na Českokrumlovsku v sobotu zemřel třiapadesátiletý řidič fabie. Dva lidé utrpěli zranění. Provoz byl v...

21. února 2026  22:01

Alpy trápí laviny, ve Štýrsku zahynul mladý slovenský skialpinista

Fotografie, kterou po sesuvu laviny v Tyrolsku zveřejnili rakouští záchranáři....

Alpy a regiony na jihovýchodě Evropy se nadále potýkají s následky silného sněžení a nebezpečí lavin zůstává vysoké. V rakouské spolkové zemi Štýrsko v sobotu pod lavinou zemřel 21letý skialpinista...

21. února 2026  21:25

Třináctá komnata vrcholových sportovců. Až polovina může trpět anorexií či bulimií

Premium
Klinická nutriční terapeutka Markéta Gajdošová (1. května 2025)

Poruchy příjmu potravy jsou odvrácenou stranou vrcholového sportu. Naposledy o nich promluvila krasobruslařka Natálie Taschlerová. Vyprávěla, že ji zasáhne třeba jen jediný komentář, který se týká...

21. února 2026

Příběh podmanění a pokoření. Ragbyová bitva Walesu s Anglií je víc než sport

Premium
Six Nations.Turnaj šesti národů není jen soutěží ale každoročním kulturním...

Od naší spolupracovnice ve Velké Británii Vlaky z Walesu do Londýna byly před několika dny plné rozjařených pasažérů v červených dresech, s vlajkami, šálami a čepicemi jednoznačně prozrazujícími, že jedou fandit národnímu ragbyovému týmu na...

21. února 2026

Česko-slovenský film Pepy Lubojacki získal na Berlinale cenu za nejlepší dokument

Česká režisérka Pepa Lubojacki. Na 76. ročníku Berlinale získala ocenění za...

Na 76. ročníku filmového festivalu Berlinale uspěl česko-slovenský film Kdyby se holubi proměnili ve zlato české režisérky Pepy Lubojacki. Získal ocenění za nejlepší dokument. Autorka ve filmu...

21. února 2026  14:27,  aktualizováno  19:20

Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví
Vyzkoušejte plenky Moltex Pure & Nature: Extra savé, pohodlné a šetrné ke zdraví

Plenky a plenkové kalhotky od značky Moltex Pure & Nature jsou navrženy s ohledem na zdraví a pohodlí. Žádné kompromisy mezi kvalitní péčí, savostí...

Tisíce lidí pochodovaly Lyonem na počest zabitého nacionalistického aktivisty

Tisíce lidí pochodovaly francouzským Lyonem na počest nacionalistického...

Tisíce lidí se sešly ve francouzském Lyonu na počest nacionalistického aktivisty Quentina Deranquea, z jehož zabití jsou obviněni stoupenci krajní levice. Incident šokoval celou zemi. Policie...

21. února 2026  18:38

Trump zvýšil clo na dovoz ze všech států světa z deseti na 15 procent

Americký prezident Donald Trump (19. února 2026)

Americký prezident Donald Trump v sobotu na své sociální síti Truth Social uvedl, že s okamžitou platností zvyšuje své nové clo na dovoz do Spojených států ze všech zemí z deseti na 15 procent.

21. února 2026  17:38

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.