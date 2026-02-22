Ukrajinským Lvovem otřásly výbuchy, podle starosty šlo o teroristický útok

V centru západoukrajinského Lvova byly v noci slyšet nejméně dva výbuchy, napsal web RBK-Ukrajina. Co přesně explodovalo, není jasné, poznamenal server Ukrajinska pravda, který také upozorňuje, že úřady nevarovaly před hrozbou ruských vzdušných útoků v regionu.
„Byl to teroristický útok. V současné době je hospitalizováno 14 zraněných,“ uvedl na platformě Telegram starosta Sadovyj. V další zprávě na sociální síti oznámil, že podle předběžných informací zahynula policistka. Později zvýšil počet zraněných na 15, někteří jsou podle něj ve vážném stavu. Oblastní prokuratura upřesnila, že zabité policistce bylo 23 let.
Ukrajinská policie před tím na stejné platformě oznámila, že při explozích ve Lvově byli zabiti a poraněni členové bezpečnostních složek. „K výbuchům došlo poté, co po (tísňovém) volání dorazily policejní hlídky,“ uvedla policie bez dalších podrobností. Městský radní Ihor Zinkevyč podle Ukrajinské pravdy uvedl, že mezi zraněnými jsou policisté, kteří přijeli na místo výbuchu, a příslušník národní gardy.
Podle prokuratury policisté na místo vyrazili poté, co někdo nahlásil vloupání do obchodu. „Po příjezdu policejní hlídky na místo se ozval výbuch. Poté, co přijela druhá posádka, došlo k další explozi,“ uvedla lvovská prokuratura. Exploze nastala poblíž nákupního centra Magnus v centru Lvova, jsou tam poškozené budovy, zejména okna a fasády, napsala veřejnoprávní stanice Suspilne na svém webu. Podle prokuratury jsou poničená policejní i civilní auta.
Ukrajina se už téměř čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi a země čelí denně ruským vzdušným útokům, které způsobují exploze v ukrajinských městech a vesnicích i daleko od frontové linie. Podobný typ incidentu, jaký nyní hlásí úřady a média ze Lvova, je tam nicméně poměrně vzácný.