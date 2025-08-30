Útočník se podle deníku The Kyiv Independent údajně přiblížil k Parubému, zahájil palbu a z místa činu ujel na kole. Policejní zdroje sdělily serveru Suspilne, že se na místě činu našlo sedm nábojnic. Podle tohoto webu byl pachatel oblečen jako kurýr a mělo se jednat o elektrické kolo. K možnému motivu vraždy se úřady nevyjádřily.
V současném parlamentu byl Parubij poslancem za stranu Evropská solidarita Zelenského předchůdce v prezidentském úřadu Petra Porošenka.
Zelenskyj vyjádřil soustrast rodině a blízkým tohoto politika.
Parubij se podílel na takzvané Oranžové revoluci v roce 2004 i událostech z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan, které vedly ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Lvovský politik Parubij patřil k vůdcům masových protestů v Kyjevě, v červnu 2014 se stal šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany.