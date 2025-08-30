Ve Lvově zastřelili exšéfa ukrajinského parlamentu. Pachatel ujel na kole

Ve Lvově na západě Ukrajiny byl v sobotu zabit předseda ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij. Na síti X o tom informoval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Pátrání po pachateli podle něho pokračuje. Šéf Lvovské oblasti Maksym Kozyckyj uvedl, že Parubij se stal obětí střelce.

Exšéf ukrajinského parlamentu z let 2016 až 2019 Andrij Parubij, na snímku sedí uprostřed. 28. dubna 2022 | foto: ČTK

Útočník se podle deníku The Kyiv Independent údajně přiblížil k Parubému, zahájil palbu a z místa činu ujel na kole. Policejní zdroje sdělily serveru Suspilne, že se na místě činu našlo sedm nábojnic. Podle tohoto webu byl pachatel oblečen jako kurýr a mělo se jednat o elektrické kolo. K možnému motivu vraždy se úřady nevyjádřily.

V současném parlamentu byl Parubij poslancem za stranu Evropská solidarita Zelenského předchůdce v prezidentském úřadu Petra Porošenka.

Zelenskyj vyjádřil soustrast rodině a blízkým tohoto politika.

Parubij se podílel na takzvané Oranžové revoluci v roce 2004 i událostech z přelomu let 2013 a 2014 označovaných jako Euromajdan, které vedly ke svržení tehdejšího proruského prezidenta Viktora Janukovyče. Lvovský politik Parubij patřil k vůdcům masových protestů v Kyjevě, v červnu 2014 se stal šéfem vlivné Rady národní bezpečnosti a obrany.

Stereotypy o Rusku nám dělají dobře. Rusko ale nekrachuje, říká z Moskvy Just

