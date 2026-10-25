Luxusní vila, bazén a cypřišová alej. Slavná toskánská usedlost je na prodej

„Poggio Covili ztělesňuje hodnoty, které definují výjimečné nemovitosti: autentičnost, silnou identitu a nenahraditelné propojení s místem,“ láká Dimitri Corti z realitní agentury Lionard, která dům prodává. Cenu za pohádkovou usedlost odmítl prozradit, informuje britský deník The Times.
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Žila v luxusu, který bere dech. Tak vypadá nejkrásnější vila Napoleonovy sestry
Pozemek se nachází v oblasti Val d’Orcia, která se v roce 2004 zařadila na seznam světového dědictví UNESCO. Malebná krajina neunikla pozornosti filmařů, pšeničné lány se objevily například v Gladiátorovi, Russell Crowe se jimi prodírá, aby se setkal se svou rodinou.
Legendární cypřiše odrážejí renesanční cit pro kompozici. Stromy by měly zdůrazňovat křivky kopců. Za volbou stojí i praktické důvody. Cypřiše tvořily hranice pozemku, sloužily jako větrolamy a orientační body pro cestovatele. Jeden strom značil místo k odpočinku, dva restauraci a tři hostinec.
Kamenný selský dům podle realitní kanceláře pochází z 18. století, po rekonstrukci v roce 1996 ve stavení zůstaly prvky architektury ze Sieny včetně typické terakotové podlahy, krbů nebo stropů s dřevěnými trámy.
„Rezidence spojuje klid toskánského venkova s proslulými destinacemi, jako jsou termální prameny Bagno Vignoni nebo historické vesnice Pienza a Montalcino,“ informuje realitní agentura.
Dům donedávna sloužil jako ubytovací zařízení. Hosté měli na výběr ze čtyř apartmánů, k dispozici jim byl i bazén a soukromá zahrada.
Zájemce o koupi by mohly lákat vstřícné podmínky pro osoby s vyššími příjmy. Bohatí zahraniční přistěhovalci mohou platit jednotnou roční daň, píše BBC. Horní limit italská vláda nastavila na 300 tisíc eur.