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Luxusní jachta, která vás nikam neodveze. Hotel na Temži slibuje unikátní čaj o páté

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  17:36
Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (20. května 2025)

Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (20. května 2025) | foto: Profimedia.cz

Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (20. května 2025)
Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (16. února 2017)
Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (19. dubna 2018)
Luxusní hotel Sunborn London stojí na palubě obří jachty. (24. července 2014)
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Nikam nepluje, ale slibuje nevšední zážitek, který si mohou dovolit i lidé, kteří nemají miliony na účtě. Luxusní hotel stojí na obří jachtě, která kotví v přístavu Royal Victoria Dock na řece Temže v Londýně. Přístupný přesto není jen pro několik málo procent nejbohatších, je cenově dostupnější, než by se na první pohled mohlo zdát.

Hotel na Temži nabízí 138 pokojů a apartmá rozložených na pěti palubách. Klasické pokoje mají kolem 19 až 23 metrů čtverečních, zatímco některá apartmá nabízejí i soukromou terasu a výhled na londýnské doky, případně i vířivku.

Například klasický pokoj s velkou manželskou postelí je možné v nejlevnějších datech objednat v přepočtu za necelých 3500 korun za noc, za další tisíc korun navíc i se snídaní. Je ale potřeba dobře plánovat, v nejdražší termíny totiž může úplně stejný pokoj vyjít třeba i na téměř 14 tisíc korun za noc.

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A kdo si rád připlatí za ještě větší luxus, může si rezervovat pokoj Yacht Executive s vlastním balkonem. V hotelu nechybí restaurace ani bar, který nabízí pohled směrem k O2 Areně a velkému finančnímu centru Canary Wharf. Podává se tu i odpolední čaj, což je oblíbená britská kratochvíle spojená s konzumací sendvičů a zákusků.

Jachta má jen jednu „drobnou“ vadu na kráse – nikam neodpluje. Sunborn London totiž zůstává trvale zakotvený. Na druhou stranu se tady může ubytovat i ten, kdo trpí mořskou nemocí.

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Témata: Temže, jachta, Čaj, Londýn, Hotel

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