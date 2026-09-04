Luxusní jachta, která vás nikam neodveze. Hotel na Temži slibuje unikátní čaj o páté

Hotel na Temži nabízí 138 pokojů a apartmá rozložených na pěti palubách. Klasické pokoje mají kolem 19 až 23 metrů čtverečních, zatímco některá apartmá nabízejí i soukromou terasu a výhled na londýnské doky, případně i vířivku.
Například klasický pokoj s velkou manželskou postelí je možné v nejlevnějších datech objednat v přepočtu za necelých 3500 korun za noc, za další tisíc korun navíc i se snídaní. Je ale potřeba dobře plánovat, v nejdražší termíny totiž může úplně stejný pokoj vyjít třeba i na téměř 14 tisíc korun za noc.
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Luxusní hotely mění bary na pekárny, lákají na slavné cukráře i instagramové zákusky
A kdo si rád připlatí za ještě větší luxus, může si rezervovat pokoj Yacht Executive s vlastním balkonem. V hotelu nechybí restaurace ani bar, který nabízí pohled směrem k O2 Areně a velkému finančnímu centru Canary Wharf. Podává se tu i odpolední čaj, což je oblíbená britská kratochvíle spojená s konzumací sendvičů a zákusků.
Jachta má jen jednu „drobnou“ vadu na kráse – nikam neodpluje. Sunborn London totiž zůstává trvale zakotvený. Na druhou stranu se tady může ubytovat i ten, kdo trpí mořskou nemocí.