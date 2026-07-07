Stalo se tak necelý rok po uloupení královských klenotů v hodnotě 88 milionů eur z pařížského muzea Louvre.
„(V neděli) v 5:25 se třem osobám se zakrytými tvářemi a v rukavicích podařilo prorazit nouzový východ, následně protipožární dveře a vniknout do hlavní výstavní síně muzea,“ uvedl státní zástupce v Saverne François Antona. „Pomocí palic a kladiv zloději rozbili šest vitrín a během několika minut odcizili 27 šperků,“ uvedl ve zprávě. „Škoda se v této fázi odhaduje na více než 4,5 milionu eur,“ dodal.
Prokuratura v Saverne zahájila vyšetřování ve věci „krádeže spáchané organizovanou skupinou“, na němž se bude podílet i úřad pro boj proti obchodování s kulturními statky.
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Ponížení, neochráníme ani muzea. Loupež v Louvru otřásá Francií, co vše zmizelo?
„Spustil se alarm, ale než bezpečnostní agentura prověřila, o co jde, zavolala četníky uklízečka, která na místo dorazila jako první,“ uvedl zdroj agentury AFP. Starosta obce Christian Dorschner si místnímu tisku postěžoval, že bezpečnostní služba evidentně selhala, když přes řádně spuštěný alarm nezareagovala včas či alespoň neupozornila četníky.
Muzeum ve Wingen-sur-Moder, alsaské obci s 1500 obyvateli asi 60 kilometrů severozápadně od Štrasburku, vystavuje od roku 2011 na ploše 900 metrů čtverečních přes 650 exponátů od Reného Laliquea, jenž žil v letech 1860 až 1945, včetně secesních šperků a skla či křišťálu v pozdějším stylu art deco. Lalique začínal jako klenotník a proslul tím, že ve svých dílech používal vedle drahokamů také sklo, smalt, rohovinu, slonovinu a polodrahokamy, uvádí muzeum na svém webu. V obci stojí od roku 1921 stejnojmenná továrna.
Muzeum nyní oznámilo, že s ohledem na nutné zabezpečení po loupeži zůstane několik dnů uzavřeno.
Od senzační loupeže v pařížském Louvru z října 2025 bylo i muzeum Lalique považováno za „citlivé místo“ a bylo „předmětem mimořádné pozornosti“, uvedl zdroj AFP. „Ochranná opatření sice existovala, nebyla však zjevně dostatečná,“ dodal.