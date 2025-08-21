Lupič v Německu přepadl benzínku. Policistovi sebral zbraň a zastřelil ho

Autor: ,
  21:28
O život ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu přišel policista, když ho jeho vlastní zbraní zastřelil muž podezřelý z loupežného přepadení čerpací stanice. O případu informují agentura DPA a server rozhlasové a televizní stanice SR.

O život ve čtvrtek v západoněmeckém Völklingenu přišel policista, když ho jeho vlastní zbraní zastřelil muž podezřelý z loupežného přepadení čerpací stanice. (21. srpna 2025) | foto: Profimedia.cz

Ozbrojený pachatel čerpací stanici přepadl pozdě odpoledne a její zaměstnanci poté zavolali policii. Dvojici policistů se poblíž místa činu podařilo najít podezřelého, který se ale bránil zatčení. Při potyčce jednomu z policistů vytrhl služební zbraň a několikrát na něj vystřelil. Policista zraněním podlehl.

Posmíval se transsexuálům. Neonacista si teď změnil pohlaví a končí v ženské věznici

Při následné střelbě utrpěl zranění také podezřelý, který pak byl zatčen. Další nebezpečí podle policie nehrozí, centrum města s 42 tisíci obyvateli ale zůstává uzavřené.

Bližší podrobnosti o zastřeleném policistovi ani podezřelém zatím úřady nesdělily.

