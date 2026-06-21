Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Nedívejte se dolů! Oběd na mrakodrapu ohromil Ameriku, fotku dodnes halí mýty

Lenka Kuřilová
Seriál
Tu fotku zná snad úplně každý. Tiskne se na plakáty, visí v barech a restauracích, odkazují na ni umělci. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Kdo je jejím autorem? A především, kdo jsou muži na snímku? Vítejte u dalšího dílu seriálu Slavné fotografie.
Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila.

Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila. | foto: Wikimedia CommonsCreative Commons

Stavební dělník odpočívá během polední přestávky na ocelovém nosníku na střeše...
Dělníci obědvají na nosníku rozestavěného Rockefellerova centra. (20. září 1932)
Dělníci při stavbě Rockefellerova centra v New Yorku (30. léta 20. století)
Rockefellerovo centrum během výstavby (19. ledna 1932)
28 fotografií

Dnes se to zdá už nepředstavitelné.

Bez helmy, bez jakéhokoliv jištění sedí bok po boku na ocelovém nosníku rozestavěné dominanty Rockefellerova centra a 256 metrů nad newyorskými ulicemi pohupují nohami ve vzduchu.

Na sobě mají jen dělnické kalhoty, hruď jim zakrývají ošuntělé košile. Jeden z mužů má na sobě tílko, další je polonahý. Čapky jim hází do obličeje jemný stín, některým obepínají dlaně pracovní rukavice.

Slavné fotografie

Část svírá v rukou krabičky s obědem. Dvojice vlevo si zapaluje cigaretu, jejich kolegové si uvolněně povídají. Jen muž zcela vpravo zpříma hledí do objektivu, ve tváři se mu rýsují vrásky. Přestože platí prohibice, v ruce drží láhev nápadně připomínající whiskey.

Jako by si těch jedenáct dělníků ani neuvědomovalo, že při stavbě mrakodrapu riskují životy.

Nic jiného jim nezbývá. Jsou to už tři roky, kdy ve čtvrtek 24. října 1929 padla newyorská burza a nejen pro Ameriku začaly zlé časy. Krachovaly banky, zavíraly se továrny, miliony lidí přišly o úspory a nezaměstnanost strmě stoupala.

Krásná sebevražedkyně. Vrhla se z mrakodrapu, její fotka okouzlila Ameriku

Jedním z projektů, které hospodářská krize nezastavila, bylo právě Rockefellerovo centrum. Plány na jeho výstavbu se nadále vyvíjely a na jaře 1930 začala demolice starých budov, jež přitáhla muže zoufale hledající práci. Do roku 1939 zaměstnala stavba komplexu 40 až 60 tisíc lidí.

Kde však v nejisté době najít nájemníky? Empire State Building zůstávala dlouho po svém dokončení poloprázdná, až jí Newyorčané dali přezdívku Empty State Building. Aby stejný osud nepotkal i budovu RCA, musela zaujmout. A právě k tomu měli posloužit dělníci neohroženě pózující na ocelovém nosníku.

Nedívat se dolů

Poprvé jejich fotografie vyšla 2. října 1932 v nedělní příloze deníku New York Herald Tribune. Doprovázel ji pouze krátký popisek: „Stavitelé města si užívají oběd. Železáři během polední přestávky na nosníku budovy RCA 800 stop vysoko nad Rockefellerovým centrem. Poslední ocelové prvky konstrukce byly již namontovány.“

Samotný snímek vznikl už 20. září. Tehdy komplex najal fotografy, aby vysoko v oblacích zvěčnili dělníky dokončující nový mrakodrap. Cíl? Propagace budoucích kancelářských prostor.

Stavební dělník odpočívá během polední přestávky na ocelovém nosníku na střeše budovy RCA v Rockefellerově centru v New Yorku. (září 1932)
Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila.
Dělníci obědvají na nosníku rozestavěného Rockefellerova centra. (20. září 1932)
Dělníci při stavbě Rockefellerova centra v New Yorku (30. léta 20. století)
Rockefellerovo centrum během výstavby (19. ledna 1932)
28 fotografií

„A ještě jeden, méně očividný: Fotografie propagovaly nejen budovu, ale také vizi budoucnosti New Yorku, Ameriky i celého světa – sebevědomou, prosperující, pracovitou a nebojácnou. Nedívejte se dolů, říkaly. Nedívejte se dolů,“ podotýká archivářka Rockefellerova centra Christine Rousselová v nové knize Lunch on a Beam, ve které mapuje vznik a mýty kolem slavné fotky.

V průběhu dne zaujímali dělníci na rozestavěné konstrukci nejrůznější pozice. Lehali si na nosníky a odpočívali, povídali si nebo poslouchali rádio. Někteří se domnívají, že akrobatické kousky nepředváděli v tak závratné výšce, jak se na první pohled zdá, protože pod záběry se nacházelo dostavěné nižší patro.

Propagační fotografii se později začalo říkat Oběd na mrakodrapu. Kromě ní vznikly i dvě „sesterské“ verze – jedna je velmi podobná, dělníci si na ní dopřávají jídlo. Na druhé mávají čapkami. Ale ani jedna nedosáhla slávy ikonického snímku.

Ten pronikl do popkultury i umění, Rockefellerovo centrum podle něj stvořilo vyhlídkovou atrakci pro turisty a časopis Time, jenž originál zařadil mezi 100 nejvlivnějších fotografií historie, na něj navázal i loni. Osobností roku jmenoval „architekty AI“ a na obálce otiskl koláž, na níž dělníky nahradili například šéf Mety Mark Zuckeberg či zakladatel SpaceX Elon Musk.

Kdo je ovšem autorem fotky jedenácti sedících mužů? Na vrcholu mrakodrapu se pohybovalo více fotografů, za objektivem mohli stát Thomas Kelley, William Leftwich nebo Charles Ebbets. Nejčastěji se sice snímek připisuje poslednímu jmenovanému, ale s jistotou se to říci nedá.

Pravděpodobný originál skleněného negativu získal Bettmanův archiv a posléze byl uložen do podzemního zařízení Iron Mountain v Pensylvánii, které je považováno za nejbezpečnější úložiště dokumentů na světě.

„Někdy v minulosti se rozbil na pět kusů. Jsou to křehké věci a občas k tomu dojde,“ popsal pro Reuters před čtrnácti lety Ken Johnston ze společnosti Corbis, která Bettmanův archiv vlastnila až do roku 2016.

„Bývalí pracovníci temné komory u Bettmanna vyvolávání z tohoto negativu nikdy neměli v lásce, protože to vyžadovalo mnoho úprav, zesvětlování, ztmavování a podobně. Ještě než se rozbil, pořídili z něj řadu kvalitních tisků a z těch se vyrobily kopie negativu, aby se usnadnila práce,“ dodal Johnston.

Kdo jsou muži na snímku?

Stejně jako nikdo nezná s jistotou jméno fotografa, nezná nikdo ani muže na onom snímku. Pokusů o jejich identifikaci přitom bylo nespočet.

Už na počátku milénia americký deník New York Post oslovil čtenáře, zda někoho z nich poznají. A ano, poznali. Nebo to alespoň tvrdili. Nejeden z nich volal do redakce s tím, že na nosníku sedí jeho předek. K jedenácti tvářím se rázem přihlásilo takřka čtyřicet různých lidí.

V tuzemském kontextu je zajímavý zejména muž s lahví sedící zcela vpravo. Slovenský režisér a výtvarník Ivan Popovič totiž prohlásil, že je to jeho dědeček Gusti pocházející z vesnice Vyšný Slavkov.

Po pádu železné opony spatřil dle svých slov Oběd na mrakodrapu v jednom z vídeňských obchodů a uvědomil si, že stejné vyobrazení viděl i ve starém rodinném albu. Když ho posléze vyndal, objevil na zadní straně krátký vzkaz: „Nič še ty neboj, moja milá Mariška, jak vidziš, ta ja furt s fľašečku. Tvoj Gusti.“

Rozsvítit temnotu. Fotka dětských horníků navždy změnila Ameriku

Podle Rousselové ovšem žádné záznamy nenaznačují, že by Popovič pracoval jako železář či by se podílel na výstavbě Rockefellerova centra. Navíc podotýká, že jeho žena Mária zemřela v roce 1930, tedy dva roky před pořízením fotografie.

Hojně diskutovaným kandidátem na stejného dělníka se pak také stal Ir Patrick „Sonny“ Glynn. Jeho osud připomněli bratři Seán a Éamonn Ó Cualáinovi, kteří před čtrnácti lety uvedli film Men at Lunch. Ani pro toto jméno však podle Rousselové neexistují dostatečné důkazy, proto nechává ona sama muže s lahví bez konkrétního jména.

Ke zbylým dělníkům přiřazuje na základě několikaletého šetření dokumentů z Rockefellerova archivu a rozhovorů s potomky železářů tato jména (zleva): John O’Rielly, George Covan (případně Kovan), Joseph Eckner, Joseph Jocks, George Urbanneck, Peter Rice, Jerome McClain, William Birgir, Joe Curtis a John Portla.

Ani její identifikace však není stoprocentní. Jak upozorňuje, přiřazená jména jsou pouze nejpravděpodobnější variantou. Ke všem tvářím uvádí ve své knize i další, méně pravděpodobné, alternativy, na které při bádání narazila.

Možná ale právě i ona mlhavost dělá snímek tím, čím je. Jak řekl Seán Ó Cualáin: „V hloubi duše doufám, že se identita všech těch jedenácti mužů nezjistí. To tajemství dodává fotografii na kouzlu.“

Vstoupit do diskuse

Slavné fotografie

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Seriál Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla,...

Rozevlátý Poborský a bouřící Staromák. Jak se zrodila slavná fotka stříbrného Eura

Jaroslav JIřička: Karel Poborský slaví stříbro z fotbalového mistrovství Evropy...

Seriál Brzy to bude třicet let, co se Staroměstské náměstí proměnilo v jeden velký kotel. I když čeští...

Moře se smísilo s krví. Krutá fotka harpunované velryby otřásla světem

Aktivisté organizace Greenpeace snažící se odvrátit sovětskou velrybářskou loď...

Seriál Soustředil se jen na expozici a clonu. Teprve když fotoaparát odložil, spatřil ten masakr v...

Říšský prezident ukázal povolené břicho, fotka v plavkách šokovala Němce

Slavná fotka říšského prezidenta s odhaleným břichem.

VIDEO Seriál V červenci 1919 vznikla na severoněmeckém pobřeží fotografie, která rozpoutala politickou bouři. Na...

Objala Stalina, on jí nechal zabít rodiče. Holčičce z fotky nakonec ukradli i jméno

Sedmiletá dívka z Burjatska Engelsina „Gelja“ Markizovová předává květiny...

Seriál Byla to fotka, která měla Josifa Stalina ukázat jako skutečného otce sovětských dětí a vůdce...

Molotov Man. Revoluci na zadním dvorku Ameriky završila bomba z lahve od Pepsi

Susan Meiselas: Molotov Man (1979)

Seriál Pokud ve vás ještě doutná levicová rebelie mládí, nemůžete se nad tou fotkou nedojmout. Jen to...

Skočil do prázdna a oklamal celou Paříž. Fotografický trik léta halila přísaha mlčení

Yves Klein: Skok do prázdna (říjen 1960)

VIDEO Seriál Na první pohled vypadá skutečně. Francouzský umělec letí vzduchem a vůbec se nebojí tvrdého dopadu....

Nejčtenější

Talent nemá, zato obří zadnici. Necudná fotka stvrdila divnou slávu Kim Kardashian

Zbořit internet. Obálka s Kim Kardashianovou vyvolala obrovský mediální rozruch...

Je to fotka, nad níž se rozjela horečná intelektuální debata o objektivizaci ženského těla, feminismu i rasismu. Ale Kim Kardashianová se tehdy před objektivem svlékla především proto, aby stvrdila...

Ewino rajské pokušení. Podívejte se, jak si Farna třikrát poradila s plným Edenem

Ewa Farna na prvním ze tří koncertů v Edenu (13. června 2026)

Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

V Polsku zastřelili karikaturistu, který si utahoval z Putina a Kadyrova

Semjon Skrepeckij

Duší i chováním to byl typický ruský umělec. Chodil v extravagantní uniformě s ruskou vlajkou zastrčenou do zadnice a svými provokativními karikaturami se trefoval do Vladimira Putina, Ramzana...

KVÍZ: Mlovite hanácke? Otestujte se, jak byste obstáli na Hané

V obdobném odění dříve chodili lidé na Hané.

Lidé nepolíbení hanáckou mluvou leckdy nevěřícně kroutí hlavou, když zavítají do moravských končin a slyší tamní nářečí. Hanáčtina má přitom dlouhou historii, formovala se už od 13. století. Rodilí...

Podílel se na zabití dvou set lidí. Dnes láká bývalý terorista zákazníky na vlastní kávu

Premium
Na svobodě. Umar Patek, jeden z pachatelů masakru na Bali, po svém propuštění z...

Od našeho spolupracovníka v Asii Dříve připravoval bomby, teď podle svých slov vaří mír. Umar Patek, zapojený do teroristických útoků na ostrově Bali v roce 2002, nyní návštěvníkům restaurace v Surabaji podává vlastní značkovou...

21. června 2026

Zákaz sjezdu z dálnice či dvoje brýle. Nečekané pokuty hrozí řidičům i v Evropě

Premium
ilustrační snímek

Přejezd hranic na letní dovolenou s sebou nenese jen radost, ale i skrytá finanční rizika. Českým řidičům totiž hrozí pokuty i za chování, které by u nás za přestupek nikdo nepovažoval.

21. června 2026

KVÍZ: Myslíte si, že dobře znáte svět počítačů a techniky? Možná budete překvapeni

Ilustrační snímek

Svět počítačů a techniky, která s ním souvisí, se neustále vyvíjí. Není tak jednoduché se v něm orientovat. Vyzkoušejte si, jak daleko sahají vaše znalosti v tomto oboru.

vydáno 21. června 2026

Vzorky kmenů našich kvasinek jsme uložili na různá místa světa, říká plzeňský sládek

Premium
Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka

Patří mezi legendy českého pivovarnictví. Emeritní vrchní sládek Plzeňského Prazdroje Václav Berka se dlouhodobě snaží nejenom o to, aby se kvalita nejoblíbenějšího tuzemského piva neměnila, ale...

21. června 2026

Nedívejte se dolů! Oběd na mrakodrapu ohromil Ameriku, fotku dodnes halí mýty

Slavná fotka, ovšem skutečnost si přibarvila.

Tu fotku zná snad úplně každý. Tiskne se na plakáty, visí v barech a restauracích, odkazují na ni umělci. Přitom se o ní s jistotou neví skoro nic. Kdo je jejím autorem? A především, kdo jsou muži na...

21. června 2026

KVÍZ: Máte v hlavě aktuální ekonomická čísla? Ověřte své znalosti

ilustrační snímek

Některé ekonomické pojmy jsou asi každému naprosto jasné. Jsou však s nimi spojená i čísla. A ty se v průběhu času mění. Zkuste otestovat své znalosti, zda máte paměť na konkrétní data. Víte, jaká je...

vydáno 21. června 2026

Velké firmy ruší střední management. Věří, že ho nahradí umělá inteligence

ilustrační snímek

Umělá inteligence mění už i způsob, jakým firmy řídí lidi. Některé velké podniky ruší části středního managementu a věří, že rozhodování s pomocí AI bude rychlejší. Jenže právě manažeři mezi vedením...

21. června 2026

Ve Švýcarsku pokračují jednání o dohodě USA a Íránu

Resort Bürgenstock v švýcarském Obbürgenu nedaleko Lucernu, který se zvažuje...

Diplomaté z různých zemí ve švýcarském letovisku Bürgenstock jednají o naplnění memoranda o porozumění mezi Spojenými státy a Íránem. V sobotu to prohlásilo švýcarské ministerstvo zahraničí s tím, že...

20. června 2026  14:05,  aktualizováno  23:39

Pod známým klubem v centru Prahy vypukl požár, oheň vyhnal z budovy stovku lidí

Na Václavském náměstí hořelo pod klubem Duplex, hasiči evakuovali stovku lidí....

Na Václavském náměstí v Praze hořely v sobotu kancelářské prostory v budově pod známým klubem Duplex. Na místě zasahovali hasiči ze tří stanic, kteří požár likvidovali zevnitř i zvenčí. Z objektu se...

20. června 2026  23:09

Nawrocki odebral Zelenskému Řád bílé orlice kvůli sporu o nacionalisty

Volodymyr Zelenskyj (16. června 2026)

Polský prezident Karol Nawrocki se rozhodl odebrat svému ukrajinskému protějšku Volodymyru Zelenskému Řád bílé orlice, což je nejvyšší polské vyznamenání. V pátek o tom informovala agentura PAP a...

19. června 2026  21:14,  aktualizováno  20. 6. 21:41

Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu
Cesta ke zdravému stárnutí: Otestovaly jsme prémiový komplex Nuvitone PRO pro buněčnou vitalitu

V redakci eMimina si s přibývajícím věkem stále více uvědomujeme, že zdraví a dostatek energie nejsou samozřejmost. Proto jsme se rozhodly na...

Írán uzavřel Hormuzský průliv, nelíbí se mu „zlá vůle“ nejen USA. Američané to popírají

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Íránské vojenské velitelství v sobotu oznámilo, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen kvůli izraelským útokům v Libanonu a kvůli „zlé vůli“ Spojených států. Teherán rovněž uvedl, že pokud bude...

20. června 2026  16:06,  aktualizováno  20:33

Bouřky ve středních Čechách. Padají kroupy, neobvyklá záchrana se udála v Příbrami

Bouřky se přehnaly také přes Prahu, přinesly s sebou přeháňky. (3. září 2024)

Zatímco během dne bylo na řadě míst v ČR horké slunečné počasí, vpodvečer se zatáhlo a objevily se bouřky s přívalovým deštěm i kroupami. Meteorologové vydali výstrahu pro Čechy, Jihomoravský a...

20. června 2026  19:53,  aktualizováno  20:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.