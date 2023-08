Katastrofa, už nejsme velmoc. Rusové jen těžce skousávají zkázu lunochodu

Byla to mise, která měla Rusko vrátit mezi vesmírné velmoci. Důkaz, že čím dál izolovanější země i přes válečné neúspěchy na Ukrajině, rostoucí ekonomické potíže a západní sankce může dosáhnout mimořádných vědeckých úspěchů a obnovit slávu sovětského kosmického programu.

Vyslání průzkumného modulu k jižnímu pólu Měsíce mělo také vybalancovat rostoucí závislost na Číně. Moskva a Peking se před dvěma lety dohodly, že do roku 2030 společnými silami vybudují měsíční základnu. Rusko chtělo dokázat, že svému dominantnějšímu partnerovi má stále co nabídnout, že bez jeho zkušeností to nepůjde.