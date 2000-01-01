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V ruském Dagestánu slavnostně otevřeli minulý týden vlastenecký park s názvem Patriot. Jeho hlavním tahákem je takzvaná „Kaspická příšera“, sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď. Aby byl atraktivnější pro turisty, Rusové jej ozdobili žraločí tlamou.
Autor: Profimedia.cz
Park se nachází na břehu Kaspického moře u města Derbent a rozkládá se na ploše přes 200 000 metrů čtverečních. Vystavuje sovětskou vojenskou techniku, jeho součástí jsou dětská a sportovní hřiště, prostory pro hry s vojenskou tematikou, vyhlídková plošina a amfiteátr. Celkové náklady na výstavbu parku činily 480,5 milionu rublů (přibližně 138 milionů korun).
Autor: Profimedia.cz
Prostor má podle ruských představitelů uchovat historickou paměť, ukázat hrdinství předků a vštípit mladým lidem smysl pro odpovědnost za osud své vlasti. Jako symbol parku uvádí právě Kaspickou příšeru, kterou hrdě označují za jediný plně dokončený bojový ekranoplán schopný nést rakety na světě.
Autor: Profimedia.cz
Rusko začalo ekranoplány vyvíjet v šedesátých letech minulého století; na starosti je měl tým okolo Rostislava Alexejeva. Ekranoplán se jevil jako nadějná vojenská technologie. Pohyboval se několik metrů nad hladinou a díky dynamickému přízemnímu efektu mohl dosahovat rychlosti až 500 kilometrů za hodinu.
Autor: Profimedia.cz
Cílem konstruktérů bylo vytvořit prostředek schopný rychle napadat malá nepřátelská plavidla a provést okamžité výsadky. Slibovali si od něj, že se vyhne námořním minám a zátarasům, a domnívali se, že nebude zjistitelný radary ani zničitelný nepřátelskými torpédy.
Autor: Profimedia.cz
Americká CIA zpozorovala zvláštní stroj na břehu Kaspického moře, kde jej Sověti testovali, už na počátku jeho vývoje. Právě odtud vzešla přezdívka Kaspická příšera. Neobvyklá podoba kombinující vlastnosti letadla a lodě Američany mátla a děsila. Domnívali se, že se SSSR pokouší o vytvoření jaderně poháněného letounu.
Autor: Mediadrumimages/@heyman_letsgo / Media Drum World , Profimedia.cz
Lun vstoupil do služby v roce 1987. Ve vývoji byl i druhý ekranoplán, rozpad SSSR ale vystavil stopku finančně náročnému programu.
Autor: Profimedia.cz
Ekranoplán ležel na základně v Kaspijsku a po tři dekády pomalu chátral. Rusové příliš nevěděli, co s ním, než se objevila idea umístit jej do vlasteneckého muzea
Autor: Mediadrumimages/@heyman_letsgo / Media Drum World, Profimedia.cz
Přesun ekranoplánu do Derbentu v roce 2020 byl náročný. Trval čtrnáct hodin a vyžádal si flotilu tří remorkérů a dvou doprovodných plavidel.
Autor: Profimedia.cz
I v novém domově byl stroj ponechán svému osudu. Vlastenecký park totiž ještě nestál. Stavební práce měly začít v roce 2020, rozpočet na ně vyhrazený byl, ale přesunuly se na následující rok. I když ruští představitelé naznačovali, že se park otevře v roce 2022, nakonec se tak stalo až o čtyři roky později, v době vyhroceného nacionalismu vyvolaného ruskou agresí proti Ukrajině.
Autor: Profimedia.cz
Režim ruského prezidenta Vladimira Putina rozvíjí v rámci vlasteneckého a proválečného cítění obdiv k sovětské technologii. Návštěvníci si tak mohou udělat fotku s ekranoplánem nejen v Dagestánu, ale i v moskevském muzeu ruského námořnictva, kde se nachází mnohem menší bratříček Luni, dopravní a vylodňovací Orljonok.
Autor: Profimedia.cz
Rusové se ani po konci programu „Kaspické příšery“ ideje ekranoplánů úplně nevzdali. V roce 2023 si tak návštěvníci vojenského fóra v Kubince mohli prohlédnout multifunkční stroj „Čajka-2“. Své verze této zvláštní klouzavé technologie podle mediálních zpráv mají či připravují i USA a Čína.
Autor: Profimedia.cz