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„Kaspická příšera“ děsila CIA, teď ji Rusko vystavilo ve vlasteneckém parku

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  16:07
V ruském Dagestánu slavnostně otevřeli minulý týden vlastenecký park s názvem Patriot. Jeho hlavním tahákem je takzvaná „Kaspická příšera“, sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď. Aby byl atraktivnější pro turisty, Rusové jej ozdobili žraločí tlamou.
V ruské republice Dagestán slavnostně otevřeli vlastenecký park „Patriot“. Jeho... V ruském Dagestánu slavnostně otevřeli minulý týden vlastenecký park s názvem... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Sovětský ekranoplán Lun, jenž kombinuje letadlo, vznášedlo a loď, přezdívaný... Režim ruského prezidenta Vladimira Putina rozvíjí v rámci vlasteneckého a... Rusové se ani po konci programu „Kaspického monstra“ ideje ekranoplánů úplně...

17. srpna 2015

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Témata: Rusko, Dagestán

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