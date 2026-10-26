Lula podle předběžných výsledků počtvrté vyhrál volby v Brazílii

Lula ani senátor Bolsonaro zatím ke svým příznivcům nepromluvili.
Znovuzvolení bezmála jednaosmdesátiletého Luly, hlasitého kritika amerického prezidenta Donalda Trumpa, znamená, že největší ekonomika Latinské Ameriky si i nadále udrží určitý odstup od Washingtonu, napsala agentura AP.
Upozornila, že oznámení Lulova vítězství přišlo po večeru plném chaosu ve volebních místnostech po celé Brazílii, který vyvolalo rozhodnutí soudce nejvyššího soudu prodloužit hlasování o dvě hodiny. Tento krok by mohl vést k právním krokům ze strany Lulova soupeře Flávia Bolsonara, upozornila.
Lulův triumf jde proti trendu v Latinské Americe, kde v poslední době vítězí stále více pravicově orientovaných prezidentských kandidátů napojených na Trumpa, což dále posiluje vliv Spojených států v regionu. Díky Lulovu vítězství mají nyní Mexiko a Brazílie - dva nejlidnatější státy Latinské Ameriky - v čele levicově orientované lídry. Největší ekonomika Latinské Ameriky s ročním hrubým domácím produktem ve výši 2,6 bilionu dolarů (asi 56,4 bilionu Kč) si tak zachová nezávislost na USA, a to i navzdory tlaku v podobě zvýšených cel, která zavedl Trump.
Pokud volební úřady Lulovo vítězství potvrdí, stane se prezidentem již počtvrté (přičemž tato funkční období na sebe nenavazovala). Další funkční období začne 5. ledna 2027. Je to poprvé od konce brazilské vojenské diktatury v roce 1985, kdy prezidentský úřad získal kandidát, který v prvním kole voleb skončil na druhém místě. V prvním kole získal Bolsonaro 47 procent hlasů, zatímco Lula 45 procent. Tento rozdíl představoval 2,2 milionu hlasů, dodala AP.
Zkušený politik Lula svým vítězstvím v nedělních volbách "popřel všechny předpovědi", a to také znamená, že na rozdíl od Argentiny, Chile či Kolumbie, těšících se podpoře amerického prezidenta Trumpa, se Brazílie nakonec nevydala doprava. Zůstává tak jednou z mála levicových bašt v Latinské Americe, poznamenala agentura AFP. Upozornila však, že prostor pro manévrování hlavy státu bude však během čtvrtého funkčního období zřejmě omezený, a to v důsledku drtivého úspěchu konzervativců v parlamentních volbách před třemi týdny.
Agentura Reuters označila získání čtvrtého mandátu v čele Brazílie za bezprecedentní a také překvapivý výsledek, který popřel předvolební průzkumy, dosavadní zvyklosti i celosvětový trend odmítání stávajících lídrů. Zároveň tím zastavil vlna pravicových volebních vítězství napříč Latinskou Amerikou. Lulovo znovuzvolení se přitom v určitých fázích zdálo být velmi nepravděpodobné. Voliči byli vůči němu i jeho straně skeptičtí kvůli korupčním skandálům a rostoucím cenám. Navíc se zdálo, že tento bývalý dělník v kovoprůmyslu a odborový předák ztratil kontakt s proměňující se společností, zejména s novou ekonomikou založenou na digitálních platformách a rostoucím počtem lidí pracujících v neformálním sektoru. Podle odborníků na průzkumy veřejného mínění pomohla Lulovi k vítězství vyšší volební účast, než se očekávalo, dodala.