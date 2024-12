Brazilskému prezidentovi dál krvácelo do mozku. Podstoupil druhou operaci

„Zákrok byl úspěšný a minimálně invazivní,“ řekli podle agentury AP lékaři nemocnice v Sao Paulu s tím, že 79letý prezident je v pořádku a při vědomí.

Lula do pátku zůstane na jednotce intenzivní péče a počátkem příštího týdne by měl nemocnici opustit, napsala agentura AFP. Do propuštění jej zastupuje brazilský viceprezident Geraldo Alckmin.

Prezidentův mluvčí Paulo Pimenta podle Reuters uvedl, že Lula se bude ucházet o další čtyřletý mandát ve volbách v říjnu 2026. Bude mu v tu dobu 81 let. Prezidentskou funkci zastával již mezi lety 2003 až 2010, naposledy prezidentskou přísahu složil 1. ledna 2023.

Brazilský levicový prezident první operaci podstoupil v úterý poté, co si 19. října přivodil zranění po pádu v prezidentské rezidenci a stěžoval si na bolest hlavy. Lékaři u Luly následně pomocí magnetické rezonance zjistili nitrolební krvácení a nechali jej okamžitě převést do Sao Paula.