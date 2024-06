Bělorusko má nového ministra zahraničí, bývalý vyslanec skočil z okna

Pět lidí lidé zemřelo a pět dalších se zranilo při srážce rychlíku s autobusem na jihu Slovenska. Vlak jel z Prahy do Budapešti. Nehoda se stala krátce po 17. hodině na železničním přejezdu nedaleko...

Straně Le Penové radí s bezpečností ruská exmodelka. Je to agentka, viní ji

Francouzská nacionalistická strana Národní sdružení, která by po předčasných volbách mohla sestavovat vládu, se dostala do prekérní situace. A to kvůli své poradkyni Tamaře Volokhové, bývalé modelce...