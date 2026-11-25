„S Voloďou Zelenským bychom mohli prostě odletět do Moskvy. My dva. Mohl bych s ním sedět jako garant jeho bezpečnosti a odletět do Moskvy,“ řekl Lukašenko v rozhovoru pro francouzský magazín Le Point.
„Když nebude souhlasit, ať bojuje dál. Ať jde na frontu s automatickou zbraní a bojuje. Válka pokračuje. Je potřeba ji zastavit. A my bychom se mohli domluvit,“ dodal s tím, že podle něj ruský prezident Vladimir Putin válku vyhrává.
„Co pro něj jsem, kufřík nebo něco? Aby mě naložil do letadla a odletěl. Zrovna do Moskvy. Proč jako?“ reagoval na Lukašenka Zelenskyj.
Ukrajinský prezident navrhl, ať Lukašenko vezme Putina a přiletí do Kyjeva. „Samozřejmě garantujeme také jejich bezpečnost zde. Jsou to přece jen jednání,“ dodal.
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Zelenskyj svůj běloruský protějšek obvinil z toho, že přichází s návrhy, které postrádají vážnost. „Jsme ve válce. Nemůžeme se setkat v Moskvě a nemůžeme se setkat v Kyjevě. To všichni moc dobře chápeme. Když někdo říká takové věci, zkrátka to není vážně míněná diskuse. Jinými slovy, ten člověk nedělá nic pro to, aby nás přiblížil ke konci války.“
Lukašenko umožnil Rusku z běloruského území ostřelovat Ukrajinu, tvrdí však, že s válkou nemá nic společného. Běloruský prezident je považovaný za sluhu Kremlu, nicméně někdy projevuje vzdor vůči oficiální ruské linii.
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Nyní se například postavil proti ruským historickým nárokům na ukrajinská území. „V určitém okamžiku byla ruská. No a ruská území byla kdysi mongolsko-tatarská. Takže podle této logiky by mělo být celé Rusko předáno komu – Mongolsku?“ položil si otázku.
Podle něj tomu Putin rozumí. Lukašenko tvrdí, že šéf Kremlu nikdy nezpochybňoval ukrajinský národ a Ukrajince. Putin přitom opakovaně tvrdil, že Ukrajina je umělý konstrukt.
Lukašenko též tvrdí, že Putinovi a ruským vyjednavačům řekl, že o budoucnosti Evropy nelze mluvit bez Evropanů. „O jaké budoucnosti Evropy může Rusko s Ukrajinou diskutovat?“ ptá se. Moskva přitom dává najevo, že hodlá řešit evropskou „bezpečnostní architekturu“ s USA, přičemž na zapojení evropských zemí do diskusí o míru se dívá skepticky.
Běloruský diktátor též připustil, že Ukrajina se Rusku dovede úspěšně bránit. Zmínil zásah Krymského mostu a ničení ruské rafinerie.