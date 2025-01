Lukašenko o nástupci: Synové vládnout nechtějí, žena diktátorem být nemůže

„Opozice jsou ti lidé, kteří jsou v zemi. Jsem připraven zapojit se do dialogu s těmi, kdo mají rozhodovací pravomoc,“ prohlásil Lukašenko podle státní agentury Belta a zmínil Hannu Kanapackou, která je v současném hlasování jedním ze čtyř protikandidátů. AFP už dříve napsala, že běloruský vůdce v současných volbách nemá skutečného vyzyvatele, neboť čtveřice nepředstavuje skutečnou opozici.

Exilová opoziční vůdkyně Svjatlana Cichanouská běloruské volby už dříve označila za podvod. „To, čemu v demokratickém světě říkáte volby, nemá s touto událostí v Bělorusku nic společného. Protože to je spíše něco jako rituál pro diktátory, když se znovu jmenují,“ řekla Cichanouská nedávno v rozhovoru s agenturou Reuters a upozornila na věznění odpůrců režimu a absenci svobodných médií v zemi.

Lukašenko v neděli reagoval také na dotaz reportéra BBC, jak lze volby nazvat demokratickými, když nejvýznamnější oponenti jsou buď ve vězení, nebo v exilu, píše Rádio Svoboda. „Někteří jsou ve vězení, někteří v exilu a vy jste tady. To je právo volby. Je to demokratické,“ prohlásil běloruský vůdce a tvrdil, že nikdo nebyl ze země vyhnán a političtí vězni nejsou ve vězení umlčováni.

„Vězení je pro ty, kdo porušili zákon,“ pronesl dále vládce země. Zároveň řekl, že pokud by požádali o milost, mohli by být propuštěni. Autoritářský vůdce v poslední době podle médií postupně udělil milost některým politickým vězňům, většinou lidem s vážnými zdravotními problémy, kteří vyjádřili lítost nad svým jednáním. Řada odpůrců režimu za mřížemi zůstává. Lidskoprávní organizace Vjasna eviduje v zemi přes 1250 politických vězňů.

Podle AFP Lukašenko, kterého někteří podezřívají, že chce předat moc jednomu ze svých tří synů, tyto zvěsti popřel. Jeho potomci to prý nechtějí dělat. „Není to práce pro ženu. Jsem zásadně proti tomu, aby tuto práci dělala žena. Žena nemůže být diktátor, ale máme dost mužů, kteří by mohli být vůdci,“ prohlásil dále.

Evropský parlament před několika dny v rezoluci běloruský režim odsoudil jako nelegitimní a zločinný. Vyzval také Evropskou unii, členské státy a mezinárodní společenství, aby současné volby odmítly jako podvod. EU, Spojené státy a Británie Lukašenka už nyní neuznávají jako legitimního prezidenta Běloruska. Západ dříve uvalil na Minsk sérii sankcí kvůli porušování lidských práv nebo Lukašenkově podpoře ruské invaze na Ukrajinu.

Běloruský vůdce dále podle agentury Reuters prohlásil, že mu je jedno, zda Západ volby uzná, či nikoliv. Západní země odmítly uznat už předchozí volby v roce 2020, kdy úřady vyhlásily vítězem opět Lukašenka. Opozice obvinila režim z falšování a za vítězku voleb označila Cichanouskou, která kandidovala místo svého uvězněného manžela. Do ulic vyšly statisíce lidí. Lukašenko ale s podporou Moskvy protesty tvrdě potlačil. Desítky tisíc lidí pořádkové síly zadržely, hlavní opoziční představitelé skončili buď ve vězení, nebo uprchli ze země. Desítky nezávislých médií a nevládních organizací úřady zakázaly.