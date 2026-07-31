Alou do armády! Lukašenko má plán, jak převychovat flinky a příživníky

O možném nasazení „nedbalých“ rolníku, kteří porušují pracovní disciplínu, se Lukašenko podle The Moscow Times zmínil na začátku minulého týdne. Takové občany hodlá předat jednotkám, které se věnují „speciálním operacím“ a které jsou momentálně rozmístěné podél ukrajinské hranice.
Šéf administrativy běloruského prezidenta Dmitrij Krutoj pak podle listu oznámil, že Lukašenko nařídil neprodleně zajistit „železnou disciplínu“ při sklizni. „Nedbalé, provinilé pracovníky, neplatiče, opilce, povaleče a lenivce“ podle jeho slov odevzdají k dispozici ministerstvu obrany.
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„Pokud selhali v rámci sklizňové sezony, pak snad v armádě budou moci být prospěšní pro zemi – práce tam je dost, včetně hospodářských a domácích prací,“ zdůraznil Krutoj.
Trest bude mít podobu dvou až tříměsíčního vojenského výchovného výcviku. Podle šéfa prezidentské administrativy na provinilce čeká „spartský výcvik“ a „příživníci“ tak budou mít možnost zlepšit svou fyzickou kondici a napravit své chyby užitečnou prací ve prospěch běloruské armády.
Lukašenko při pracovní cestě v Brestské oblasti vyjádření mírnil a v projevu ujišťoval, že cílem úřadů není někoho zastrašit ani doplnit řady ozbrojených sil.