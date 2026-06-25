Podle vyjádření ministerstva bude tento proces probíhat po etapách a skončí až 2. července. Jedná se o druhou podobnou mobilizační akci v tomto roce, první proběhla v únoru a vyvolala mezi místním obyvatelstvem značné znepokojení.
Nezvyklá vojenská aktivita přichází v době, kdy se množí zprávy o zintenzivňujícím se tlaku Ruské federace na režim Alexandra Lukašenka. Podle informací deníku The Wall Street Journal, který se odvolává na bývalé i současné ruské a evropské představitele, zahájila Moskva kampaň s cílem přimět Minsk k aktivnějšímu zapojení do konfliktu.
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Neodpovídá to skutečnosti. Kreml popírá, že chce zatáhnout Bělorusko do války
Mezi hlavní požadavky Kremlu má patřit využití běloruského území k odpalování dronových útoků na Ukrajinu. Posunout frontovou linii dále na západ či vázání ukrajinských sil u severních hranic, čímž by došlo k jejich odklonění z kritických oblastí na východě Ukrajiny.
Hlavní pákou Vladimira Putina je finanční závislost Lukašenkova režimu na Rusku. Bývalý důstojník ruské zpravodajské služby potvrdil, že Moskva v rozhovorech vedených zejména prostřednictvím ruského velvyslance Borise Gryzlova hrozí zastavením finanční podpory, která je pro udržení Lukašenka u moci klíčová. Oficiálně však Kreml nadále deklaruje, že se Bělorusko ruských vojenských operací přímo neúčastní.
Jaderné cvičení a ultimátum z Ukrajiny
Napětí v regionu eskalovalo již minulý měsíc, kdy Rusko a Bělorusko provedly společné jaderné cvičení, během něhož obě ministerstva obrany zveřejnila záběry přesunu jaderných hlavic ze skladů k běloruským jednotkám.
Sám Alexandr Lukašenko vyzval obyvatele pohraničních oblastí ke klidu s tím, že země má dostatek prostředků k odražení jakéhokoli útoku, a následně odcestoval z Běloruska. Podle oficiálních zpráv ho čeká schůzka s Vladimirem Putinem a delší zahraniční cesta, na které mají být projednávány „problematické otázky“.
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Lukašenkův ústup. Bělorusko vypnulo navaděče ruských dronů, uvedl Zelenskyj
Do situace zásadně vstoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten 19. června odmítl Lukašenkovu omluvu za dřívější ostrá vyjádření a vznesl vůči Minsku požadavek, že Bělorusko musí odstranit čtyři reléové stanice v Brestské a Homelské oblasti, které usnadňují ruské dronové útoky na ukrajinské území.
Zelenskyj dal Bělorusku týdenní lhůtu na jejich demontáž, která vyprší 26. června. Varoval, že pokud se tak nestane, Ukrajina zakročí sama. Lukašenko pak toto prohlášení označil za ultimátum.
Lukašenko navíc nedávno uvedl, že zatímco Ukrajinci identifikovali 500 cílů, Bělorusové mají přesnou lokalizaci „jednoho vážného cíle“, čím bezprostředně vyhrožoval ukrajinskému prezidentovi. Nedávná diplomatická přestřelka mezi zeměmi, tak přispěla v eskalaci vztahů, navzdory tomu, že Lukašenko později svá slova mírnil.
Nálady v běloruských ulicích
Zatímco běloruská opozice upozorňuje na legislativní změny platné od roku 2022, které armádě umožňují provádět i takzvané „preventivní údery“, a na růst vojenských výdajů (přičemž záložní armáda má nyní čítat téměř 300 tisíc mužů), samotní Bělorusové se do bojů zapojit odmítají. Na sociálních sítích se objevují stovky vyjádření odporu proti válce po boku Ruska.
Místní obyvatelé z pohraničních regionů si uvědomují, že celá běloruská ekonomika: od textilního a elektronického průmyslu až po potravinářství, je v současnosti podřízena podpoře Ruska. V oblastech s vojenskými letišti panuje mezi lidmi strach z možné ukrajinské odvety, kterou však někteří obyvatelé podle serveru UAWire označují vzhledem k chování běloruského režimu za logickou a ospravedlnitelnou.