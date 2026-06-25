Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Bělorusko nečekaně spustilo mobilizační cvičení, záložníci se mají okamžitě hlásit

Autor:
  19:49
Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko se účastní vojenské přehlídky na Rudém...

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko se účastní vojenské přehlídky na Rudém náměstí ke Dni vítězství. (9. května 2026) | foto: Reuters

Rusko-běloruské cvičení Západ 2025. Mezi modely příbytků vlaje ruská a...
Rusko-běloruské cvičení Západ 2025. Stíhačky Su-30SM předvádějí své bojové...
Běloruský vůdce Alexandr Lukašenko při jednání s ruským prezidentem Vladimirem...
Rusko-běloruské cvičení Západ 2025. Po lesní cestě projíždí obrněné vozidlo....
11 fotografií
Běloruské ministerstvo obrany odstartovalo nečekané vojenské manévry, které označuje jako „mobilizační cvičení“. Všichni záložníci dostali rozkaz okamžitě se hlásit na sběrných místech. Oficiálně mají tyto aktivity trvat týden, nicméně v pohraničním městě Grodno pokračuje masové předvolávání záložníků za účelem ověření a aktualizace osobních údajů.

Podle vyjádření ministerstva bude tento proces probíhat po etapách a skončí až 2. července. Jedná se o druhou podobnou mobilizační akci v tomto roce, první proběhla v únoru a vyvolala mezi místním obyvatelstvem značné znepokojení.

Nezvyklá vojenská aktivita přichází v době, kdy se množí zprávy o zintenzivňujícím se tlaku Ruské federace na režim Alexandra Lukašenka. Podle informací deníku The Wall Street Journal, který se odvolává na bývalé i současné ruské a evropské představitele, zahájila Moskva kampaň s cílem přimět Minsk k aktivnějšímu zapojení do konfliktu.

Neodpovídá to skutečnosti. Kreml popírá, že chce zatáhnout Bělorusko do války

Mezi hlavní požadavky Kremlu má patřit využití běloruského území k odpalování dronových útoků na Ukrajinu. Posunout frontovou linii dále na západ či vázání ukrajinských sil u severních hranic, čímž by došlo k jejich odklonění z kritických oblastí na východě Ukrajiny.

Hlavní pákou Vladimira Putina je finanční závislost Lukašenkova režimu na Rusku. Bývalý důstojník ruské zpravodajské služby potvrdil, že Moskva v rozhovorech vedených zejména prostřednictvím ruského velvyslance Borise Gryzlova hrozí zastavením finanční podpory, která je pro udržení Lukašenka u moci klíčová. Oficiálně však Kreml nadále deklaruje, že se Bělorusko ruských vojenských operací přímo neúčastní.

Jaderné cvičení a ultimátum z Ukrajiny

Napětí v regionu eskalovalo již minulý měsíc, kdy Rusko a Bělorusko provedly společné jaderné cvičení, během něhož obě ministerstva obrany zveřejnila záběry přesunu jaderných hlavic ze skladů k běloruským jednotkám.

Sám Alexandr Lukašenko vyzval obyvatele pohraničních oblastí ke klidu s tím, že země má dostatek prostředků k odražení jakéhokoli útoku, a následně odcestoval z Běloruska. Podle oficiálních zpráv ho čeká schůzka s Vladimirem Putinem a delší zahraniční cesta, na které mají být projednávány „problematické otázky“.

Lukašenkův ústup. Bělorusko vypnulo navaděče ruských dronů, uvedl Zelenskyj

Do situace zásadně vstoupil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten 19. června odmítl Lukašenkovu omluvu za dřívější ostrá vyjádření a vznesl vůči Minsku požadavek, že Bělorusko musí odstranit čtyři reléové stanice v Brestské a Homelské oblasti, které usnadňují ruské dronové útoky na ukrajinské území.

Zelenskyj dal Bělorusku týdenní lhůtu na jejich demontáž, která vyprší 26. června. Varoval, že pokud se tak nestane, Ukrajina zakročí sama. Lukašenko pak toto prohlášení označil za ultimátum.

Lukašenko navíc nedávno uvedl, že zatímco Ukrajinci identifikovali 500 cílů, Bělorusové mají přesnou lokalizaci „jednoho vážného cíle“, čím bezprostředně vyhrožoval ukrajinskému prezidentovi. Nedávná diplomatická přestřelka mezi zeměmi, tak přispěla v eskalaci vztahů, navzdory tomu, že Lukašenko později svá slova mírnil.

Nálady v běloruských ulicích

Zatímco běloruská opozice upozorňuje na legislativní změny platné od roku 2022, které armádě umožňují provádět i takzvané „preventivní údery“, a na růst vojenských výdajů (přičemž záložní armáda má nyní čítat téměř 300 tisíc mužů), samotní Bělorusové se do bojů zapojit odmítají. Na sociálních sítích se objevují stovky vyjádření odporu proti válce po boku Ruska.

Místní obyvatelé z pohraničních regionů si uvědomují, že celá běloruská ekonomika: od textilního a elektronického průmyslu až po potravinářství, je v současnosti podřízena podpoře Ruska. V oblastech s vojenskými letišti panuje mezi lidmi strach z možné ukrajinské odvety, kterou však někteří obyvatelé podle serveru UAWire označují vzhledem k chování běloruského režimu za logickou a ospravedlnitelnou.

Vstoupit do diskuse (15 příspěvků)

Nejčtenější

Ruská ruleta na Krymu. Pláže jsou plné, odříznutému poloostrovu hrozí evakuace

Lidé odpočívají na pláži u Černého moře v krymské Jevpatoriji. (20. června 2026)

Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...

Dopaden. Nebezpečného muže zadržela policie ve Strašnicích

Policisté v Praze zadrželi podezřelého muže, který se pohyboval se zbraní v...

Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...

Dálkové sankce. Moskva se dusí v dýmu, útok vyhodil klíčovou rafinerii do povětří

Moskva čelila největšímu dronovému útoku za dva roky. (18. června 2026)

Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...

Škoda začala prodávat svou obří novinku. Peaq je levnější, než se čekalo

Premiéra elektrické Škody Peaq v Monnetier-Mornex

Od zpravodaje iDNES.cz v Monnetier-Mornex Škoda Auto na českém trhu zahajuje prodej modelu Peaq. Automobilka spustila konfigurátor a začíná nabírat objednávky. Základní cena novinky je 1 150 000 Kč. To je výrazně méně, než se čekalo.

Kerčský most v kouři. Satelitní fotky ukazují ukrajinskou smršť na Krymu

Satelitní snímek zachycuje kouř stoupající z Krymského mostu. (22. června 2026)

Ukrajincům se v posledních týdnech daří čím dál více trefovat strategické cíle na Ruskem okupovaném poloostrově Krym. Mezi zasaženými objekty jsou klíčové mosty i ropné terminály. Vyplývá to nejen z...

Umělá inteligence nejvíce ohrozí odborné a kvalifikované profese, tvrdí studie

ilustrační snímek

Automatizace nejvíce ohrozí vysoce odborné a kreativní profese, jako je právo, finance, architektura nebo IT. Umělá inteligence naopak tolik neohrožuje nízkokvalifikované či juniorní pozice. Vyplývá...

25. června 2026  19:51

Bělorusko nečekaně spustilo mobilizační cvičení, záložníci se mají okamžitě hlásit

Prezident Běloruska Alexandr Lukašenko se účastní vojenské přehlídky na Rudém...

Běloruské ministerstvo obrany odstartovalo nečekané vojenské manévry, které označuje jako „mobilizační cvičení“. Všichni záložníci dostali rozkaz okamžitě se hlásit na sběrných místech. Oficiálně...

25. června 2026  19:49

Írán čeká 40 miliard dolarů za zpoplatnění Hormuzu. Ropa zdražuje, USA se durdí

V Hormuzském průlivu kotví lodě, snímek je zachycen z poloostrova Musandam v...

Ceny ropy se ve čtvrtek pohybovaly kolem nejnižší hodnoty od konce února, tedy od doby před zahájením americko-izraelských úderů na Írán. Trhy totiž očekávají růst dodávek z Blízkého východu....

25. června 2026  19:45

Předplatné prodlužuje vždy se soutěží. Konečně vyhrál 10 tisíc, získejte 1 000 Kč i vy

Výherce Jiří Sucháček

Třetí desetitisícový voucher na dovolenou s portálem Travelking našel svého majitele. Stal se jím Jiří Sucháček z Valašska, kterého radostná zpráva zastihla během náročného pracovního dne. Ačkoliv...

25. června 2026  19:08

Slovních hodnocení na prvním stupni přibývá, přesto se ale dál sází na známky

ilustrační snímek

Počet základních škol, které na prvním stupni plně přecházejí na slovní hodnocení, roste. Většina škol ho ale stále nevyužívá. Ve čtvrteční tiskové zprávě to uvedla nezisková organizace EDUin. Podle...

25. června 2026  19:04

„Chci to dokončit.“ Ukrajinští mazáci jsou postrach Rusů, vzpírají se reformě

Premium
Příslušník 148. samostatné dělostřelecké Žytomyrské brigády ukrajinských...

Ukrajina odolává ruskému náporu na frontě díky zoceleným vojákům, kteří bojují už od počátku plnohodnotné války či dokonce ještě déle. Jejich dlouhé setrvávání ale ukazuje na personální problém...

25. června 2026

Česko spalují vedra, padla řada rekordů. A o víkendu se vytvoří další

Mramorová socha v Dobřichovicích připomíná teplotní rekord. 20. srpna roku 2012...

Víc než polovina dlouhodobě měřících stanic v České republice ve čtvrtek překonala teplotní rekord pro 25. červen. Nové maximum zaznamenalo osm stanic s historií měření přes 100 let. Teplotní rekordy...

25. června 2026  18:32

Tesla v Německu zvýší výrobu a zavede tisíc nových pracovních míst

Únik informací z interního memoranda potvrzuje, jak mají servisní technici...

Americký výrobce elektromobilů Tesla vytvoří ve svém německém závodě dalších tisíc pracovních míst. Od října by chtěl vyrábět 7,5 tisíc vozů týdně, uvedla ve čtvrtek podle agentur DPA a Reuters...

25. června 2026  18:14

Trump může proti imigrantům zas přitvrdit, rozhodl soud. Jejich úmrtnost ostře stoupá

Federální imigrační agenti v Minneapolisu v oblasti, kde došlo ke střelbě. (24....

Nejvyšší soud Spojených států ve čtvrtek otevřel cestu administrativě prezidenta Donalda Trumpa k obnovení tvrdé imigrační politiky, která byla dříve využívána k odmítání migrantů žádajících o azyl...

25. června 2026  17:56

V řízcích z Tesca našla inspekce salmonelózu, pochází z polských slepic

Logo umístěné na obchodu Tesco v Londýně (30. prosince 2025)

V kuřecích řízcích z řetězce Tesco našla Státní zemědělská a potravinářská inspekce (SZPI) bakterie způsobující salmonelózu. Jednalo se o chlazená prsa pocházející z Polska s datem použitelnosti do...

25. června 2026  17:52

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Msta prezidentovi? Pavel by na summit mohl letět bez poradců

Prezident Petr Pavel na jednání vlády. Hlavním tématem je koordinace účasti...

Vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) by mohla vzít prezidenta Petra Pavla na summit NATO do Ankary bez poradců. Informují o tom anonymní zdroje serveru Neovlivní.cz. Motoristé podle serveru udělají...

25. června 2026  17:47

Ryanair couvá z poplatků za dětská sedadla. Vyšetřuje ho antimonopolní úřad

Letadlo společnosti Ryanair

Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair přestává rodičům účtovat poplatky za povinnou rezervaci sedadel vedle jejich dětí. Rozhodnutí přichází poté, co postup firmy začal vyšetřovat irský...

25. června 2026  17:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.