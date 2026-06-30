Lukašenko se kroutí z ruského sevření. Vzdoruje Kremlu, jel žalovat do Pekingu

Bělorusko se v západních médiích často vykresluje jako vazalský stát Ruska. Jistě, devítimilionový sovětský skanzen byl vždy závislý na dobré vůli velkého bratra na východě, ale nálepka stoprocentně poslušného satelitu není spravedlivá. Je totiž s podivem, jak úporně a dlouho dokáže Lukašenko Kremlu vzdorovat.
Táhne se to od chvíle, kdy Putin nastoupil k moci a začal dávat najevo nespokojenost, že o šest let déle vládnoucí Lukašenko nehodlá přistoupit na sjednocení. Minsk se nepodvolil ani po přiškrcení dodávek plynu, ani po omezení vývozu svých mléčných výrobků do Ruska a kníratý autokrat si začal budovat falešnou auru ochránce běloruské identity.
Lukašenka možná přesvědčil pohled na hořící ruské rafinerie a ukrajinská hrozba, že pokud si ruské zařízení na svém území ponechá, tak „všechno bude hořet“.