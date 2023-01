Visingr: Rusko se brzy pokusí o poslední zoufalý útok, pro Putina možná fatální

Rusové mají podle Visingra stále početní převahu. „Mají k dispozici i velkou část mobilizovaných vojáků, protože ne všechny už nasadili v boji. Je to zhruba 150 tisíc mužů. Začínám mít pocit, že se Rusové možná pokusí o poslední zoufalý útok, něco jako byla německá ofenziva v Ardenách na sklonku druhé světové války,“ míní.

Západ teď může rozhodnout válku

„A když se Ukrajincům podaří tento zoufalý pokus utopit v krvi, tak by to mohlo pro ruskou armádu být skutečně fatální. To už by mohlo znamenat její systémový kolaps. A následně se hovoří i o ukrajinské ofenzivě. Možná ve směru na Melitopol nebo Mariupol. Ale do hlavy ukrajinským ani ruským generálům nevidíme. Nicméně jsem přesvědčen, že velké ofenzivní operace už nejsou daleko,“ míní analytik.

Vše teď podle něj záleží na západních zbrojních dodávkách. „Všechno nasvědčuje tomu, že už jsme velmi blízko, možná jenom dny, maximálně týdny, od okamžiku, kdy se Ukrajina konečně dočká západních tanků.“

Analytik předpokládá, že by do 20. ledna měli Britové oznámit, že pošlou Ukrajině své tanky Challenger 2. Západ zároveň tlačí na Německo, aby Kyjevu poskytlo tanky Leopard 2. Poláci už ve středu oznámili, že Ukrajině darují celou rotu těchto německých tanků.

„A jakmile budou Němci souhlasit s reexportem leopardů, tak by svoje tanky na Ukrajinu mohli poslat také Finové, možná i Španělé a Dánové. V horizontu jednoho až dvou měsíců by tak Ukrajina mohla tyto první tanky nasadit v boji. V první polovině roku by to mohly být nízké stovky tanků a vysoké stovky západních bojových vozidel pěchoty,“ pokračuje analytik.

Podle něj by tak mohlo vzniknout hned několik mechanizovaných brigád vyzbrojených americkou a německou technikou. „A to by už dokázalo prolomit ruské linie, v podstatě v jakémkoliv místě, a způsobit ruské armádě opravdu zničující porážky.“

Expert zároveň podrobně popsal, jaké další zbraně Západ na Ukrajinu posílá. „Zpočátku se tvrdilo, že Rusku vyhovuje dlouhodobá vyčerpávající válka. Ale když vidím současné americké dodávky na Ukrajinu, myslím, že Rusku to vyhovovat nebude. Zničující americká materiální převaha by mohla vést k tomu, že ukrajinská armáda vyzbrojená převážně americkými zbraněmi Rusy prostě převálcuje a zadupe je do země.“

Prigožin, Kadyrov a jejich boj o moc

Podle Visingra v tuto chvíli sehrává důležitou roli v ruské armádní mašinerii tzv. Vagnerova skupina Jevgenije Prigožina. Šlo původně o elitní jednotku desítky tisíc veteránů ruských speciálních jednotek a výsadkových sil. „Ti úspěšně bojovali v Donbasu, v Sýrii nebo v Africe.“

„Dnes jich je ale až 50 tisíc a skupina je tvořena lidmi, kteří byli čerstvě nabraní z věznic,“ říká analytik s tím, že tito lidé jsou často potravou pro děla. „Ale vagnerovce nelze podceňovat. Je to nejefektivnější armádní složka. Prigožin ji dokáže vyzbrojit a díky nim si vybudoval velmi silnou politickou pozici.“

„Stále častěji se objevují zprávy, že Jevgenij Prigožin má politické ambice, že by se mohl ucházet o vítězství ve volbách pod hlavičkou nějaké nové nacionalistické strany. Ale to mi k němu příliš nesedí. Spíš si umím představit, že až nastanou v Rusku nějaké nepokoje a systém se po neúspěchu ve válce začne rozpadat, může sehrát důležitou roli,“ míní analytik.

„Lidé jako on budou mít k dispozici loajální ozbrojené složky. A to není jen Prigožin, ale také Ramzan Kadyrov. Oni vlastně disponují svými soukromými armádami, které je opravdu poslouchají. Takže v nějakých budoucích zápasech o moc v Rusku bude Prigožin určitě hrát velkou roli. Pokud se mu ovšem nestane nějaká nehoda, což by mě vlastně nepřekvapilo,“ dodává.

Jmenování Gerasimova? Groteskní

V této souvislosti Visingra překvapilo, že bude nově Rusům na Ukrajině velet přímo náčelník generálního štábu Valerij Gerasimov, který ve funkci vystřídal generála Sergeje Surovikina. „Tyhle rošády jsou neuvěřitelné. Aby měl náčelník generálního štábu na starosti operační velení na frontě? To je samo o sobě groteskní.“

„Navíc odstavení a funkční degradace generála Surovikina je další prapodivnost,“ diví se analytik. „Ten snad jako jediný z ruských velitelů předvedl na Ukrajině cosi smysluplného a efektivního. Čtu to tak, že jde o součást mocenského boje, který v Kremlu evidentně probíhá. Generál Surovikin patří do okruhu spojenců Prigožina a Kadyrova.“

„Generál Gerasimov patří naopak do konkurenční skupiny kolem ministra obrany Sergeje Šojgua. Podle mě se Vladimir Putin snaží vyvažovat zájmy těchto dvou odlišných vojensko-politických frakcí a snaží se, aby mu žádná z nich nepřerostla přes hlavu,“ uzavírá analytik.

Umístili Rusové na Krym jaderné zbraně? Chystá se Rusko na další mobilizaci? A jak dlouho ještě vydrží Putin u moci? I na to odpovídal analytik Lukáš Vising v Rozstřelu.