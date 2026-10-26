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Ať žije demokracie! Lulovo vítězství je ránou pro Trumpa, Evropa se raduje

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  16:03
Luiz Inácio Lula da Silva slaví vítězství ve volbách v Brazílii. (26. října...

Luiz Inácio Lula da Silva slaví vítězství ve volbách v Brazílii. (26. října 2026) | foto: Reuters

Luiz Inácio Lula da Silva slaví vítězství ve volbách v Brazílii. (26. října...
Flávio Bolsonaro neskrývá zklamání z výsledků voleb v Brazílii. (26. října 2026)
Španělský premiér Pedro Sánchez (6. října 2026)
Emmanuel Macron na schůzce zástupců vlády a tajných služeb (22. října 2026)
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Početné gratulace napříč regiony, zeměmi a politickými ideologiemi dostal brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva, který v nedělním druhém kole voleb hlavy státu obhájil mandát. Popřál mu mimo jiné francouzský prezident Emmanuel Macron, španělský premiér Pedro Sánchez, šéfka Evropské komise (EK) Ursula von der Leyenová či ruský prezident Vladimir Putin. Vítězství mu přejí také levicoví i pravicoví lídři regionu, indický premiér Naréndra Módí či kanadský premiér Mark Carney.

Lula porazil ve druhém kole o více než čtyři miliony hlasů pravicového senátora Flávia Bolsonara, který ale odmítl výsledky uznat, a oznámil, že bude požadovat jejich anulování.

Podle šéfky EK zvítězily v Brazílii demokracie a multilateralismus, Sánchez označil Lulovu výhru za začátek obrody progresivismu ve světě. „Francie a Brazílie mohou společně vybudovat mnoho,“ napsal na síti X Macron.

S Brazílií chce posílit strategické partnerství a spolupracovat na budování spravedlivějšího světa.

Lula vyhrál prezidentské volby v Brazílii. Bolsonaro odmítá uznat výsledky

Von der Leyenová označila brazilského prezidenta za přítele a uvedla, že partnerství Evropy s touto jihoamerickou zemí se daří. „Společně budeme úzce spolupracovat na svobodném a volném obchodu. Na světovém řádu založeném na pravidlech,“ uvedla s tím, že tématem zůstávají i klimatické výzvy.

Brusel měl podle některých analytiků z možné výhry pravicového kandidáta Flávia Bolsonara obavy. Někteří se mimo jiné obávali, že Bolsonaro by jako prezident umožnil rozmach těžby dřeva i nerostných surovin v Amazonii, což by přispělo jejímu odlesňování. Podobně to dělal jeho otec krajně pravicový politik Jair Bolsonaro, který byl prezidentem od ledna 2019 do konce roku 2022 a v jehož programu chtěl jeho syn pokračovat.

Podle španělského socialistického premiéra Sáncheze vítězstvím levicového Luly v Brazílii začala obroda světového progresivismu. „To, co se stalo v Brazílii, se stane ve Španělsku,“ uvedl Sánchez s odkazem na předčasné parlamentní volby, které se v jeho zemi konají 29. listopadu.

Blahopřejný telegram u příležitosti znovuzvolení prezidentem Brazílie poslal Lulovi podle deníku Vedomosti ruský prezident Vladimir Putin. Podle něj volební výsledky potvrzují, že Brazilci podporují Lulův program udržitelného sociálně-ekonomického rozvoje, stejně jako jeho odhodlání hájit brazilskou suverenitu a národní zájmy.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov novinářům řekl, že vítězství Luly posílí i uskupení BRICS a dalších organizací. BRICS tvoří desítka zemí a u jeho zrodu stál v roce 2009 Lula a lídři Ruska, Indie a Číny. Tuto skupinu opakovaně kritizuje americký prezident Donald Trump, s nímž má velmi dobré vztahy rodina Bolsonarů.

Lulovi blahopřál i ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Pro nás na Ukrajině je důležité, aby Brazílie nadále hrála aktivní roli v mezinárodních záležitostech a přispívala k ochraně lidských práv, práv národů i států. Děkujeme Brazílii za neochvějnou podporu svrchovanosti a územní celistvosti Ukrajiny. Těšíme se na rozšiřování spolupráce,“ napsal Zelenskyj.

Milei se zatím nevyjádřil

„Ať žije demokracie, zvítězil brazilský lid. Gratuluji, prezidente Lulo!“ napsala mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová. Vítězství Luly, který v úterý oslaví 81. narozeniny a je hlasitým kritikem amerického prezidenta Donalda Trumpa, zastavilo volební trend v regionu, kde v poslední době vítězili pravicoví prezidentští kandidáti. Dva největší státy Latinské Ameriky, Brazílie a Mexiko, ale mají díky Lulově výhře v čele dál levicové politiky.

„Drahý bratře Lulo, jménem kubánské vlády i lidu ti gratuluji k tomuto historickému vítězství,“ napsal kubánský prezident Miguel Díaz-Canel. „Brazilský lid podal jasný důkaz občanského a demokratického angažmá,“ uvedlo venezuelské ministerstvo zahraničí s tím, že chce pokračovat v historických vztazích a spolupráci s Brazílií.

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Z pravicových lídrů zaslal gratulaci Lulovi například chilský prezident José Antonio Kast. „Chile a Brazílie mají mnoho společného. Budeme nadále pracovat na posilování vztahů mezi našimi zeměmi, a to v oblasti ekonomické integrace i boje proti organizovanému zločinu v regionu,“ uvedl Kast, považovaný za krajně pravicového politika.

Kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella, označovaný za krajně pravicového politika, v reakci na výsledky připomněl, že podporoval Bolsonara. „Rozhodují ale lidé u volebních uren a jejich vůle je respektována, protože je posvátná,“ napsal na síti X de la Espriella. „Prezident Lula a já máme velké a hluboké politické a ideologické rozdíly, ale v jedné zásadní věci se shodujeme: Brazílie a Kolumbie se navzájem potřebují,“ dodal.

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Další Lulův odpůrce, krajně pravicový prezident Argentiny Javier Milei se zatím k výsledkům nevyjádřil. „Doufám, že nejnovějším špinavým trikem nebude ukradení voleb,“ prohlásil před volbami Milei, který letos v červenci označil Lulu za levičáckého zloděje a „socialistický odpad“.

„Pozoruhodné vítězství drahého přítele Luly ocenil indický premiér, který do Brazílie vzkázal, že chce prohlubovat partnerství s touto zemí. „Společně budeme dál posilovat spolupráci v různých odvětvích a prosazovat společné priority globálního Jihu,“ uvedl na síti X Módí, jehož země s Brazílií, Ruskem a Čínou stála v roce 2009 u zrodu uskupení BRICS.

Také čínské ministerstvo zahraničí zaslalo Lulovi gratulaci. „Čína je připravena spolupracovat s Brazílií na dalším budování společné budoucnosti,“ uvedl Peking. Rovněž jihokorejský prezident I Če-mjong Lulovi popřál a označil ho za „výjimečného přítele“.

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