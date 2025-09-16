Ideologický motiv nestačí. Vražda šéfa pojišťovny není terorismus, rozhodl soud

  18:58
Newyorský soudce v úterý zamítl obvinění Luigiho Mangioneho z terorismu v případu loňské vraždy šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare (UHC) Briana Thompsona. Nadále však Mangione čelí obvinění z vraždy.

Soudce Gregory Carro v písemném rozhodnutí uvedl, že není pochyb o tom, že Thomsponova vražda nebyla běžným zločinem. Zároveň ale dodal, že newyorský zákon neumožňuje něco označovat za terorismus jen kvůli ideologickému motivu.

Jsem nevinen, tvrdí vrah šéfa zdravotní pojišťovny. Hrozí mu trest smrti

„Ačkoliv obžalovaný zcela evidentně vyjadřoval odpor k UHC a zdravotnickému průmyslu obecně, nevyplývá z toho, že jeho cílem bylo ‚zastrašit nebo vyvíjet nátlak na civilní obyvatelstvo‘ a fakticky nebyly předloženy žádné důkazy svědčící o tom, že by to bylo cílem,“ uvedl soudce.

Luigi Mangione, který je před soudem kvůli podezření z vraždy šéfa jedné z největších amerických zdravotních pojišťoven UnitedHealthcare. (25. dubna 2025)
Luigi Mangione během převozu k soudu (10. prosince 2024)
Luigi Mangione během převozu k soudu (10. prosince 2024)
Luigi Mangione během převozu k soudu (10. prosince 2024)
23 fotografií

Prokurátoři uvedli, že rozhodnutí soudce respektují a budou se soustředit na zbývajících devět bodů obžaloby. Přípravné soudní jednání je plánováno na 1. prosince, několik dní předtím, než Mangione stane před soudem ve federálním procesu.

Milý kluk, který obhajoval Unabombera. Kdo je dopadený vrah šéfa pojišťovny?

Mangione podle vyšetřovatelů Thompsona zastřelil loni 4. prosince před hotelem v centru Manhattanu. Policie ho zatkla 9. prosince v pensylvánském městě Altoona, přičemž u sebe měl text, v němž zdravotní pojišťovny označoval za parazity.

Zabití Thompsona šokovalo Spojené státy a zároveň vyvolalo ohlas u řady lidí, u nichž mají zdravotní pojišťovny špatnou pověst. Někteří dokonce Mangioneho vyzdvihovali jako vykonavatele pomsty za nespravedlivé zacházení s pacienty.

16. září 2025  19:07

16. září 2025  18:58

