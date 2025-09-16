Soudce Gregory Carro v písemném rozhodnutí uvedl, že není pochyb o tom, že Thomsponova vražda nebyla běžným zločinem. Zároveň ale dodal, že newyorský zákon neumožňuje něco označovat za terorismus jen kvůli ideologickému motivu.
|
Jsem nevinen, tvrdí vrah šéfa zdravotní pojišťovny. Hrozí mu trest smrti
„Ačkoliv obžalovaný zcela evidentně vyjadřoval odpor k UHC a zdravotnickému průmyslu obecně, nevyplývá z toho, že jeho cílem bylo ‚zastrašit nebo vyvíjet nátlak na civilní obyvatelstvo‘ a fakticky nebyly předloženy žádné důkazy svědčící o tom, že by to bylo cílem,“ uvedl soudce.
Prokurátoři uvedli, že rozhodnutí soudce respektují a budou se soustředit na zbývajících devět bodů obžaloby. Přípravné soudní jednání je plánováno na 1. prosince, několik dní předtím, než Mangione stane před soudem ve federálním procesu.
|
Milý kluk, který obhajoval Unabombera. Kdo je dopadený vrah šéfa pojišťovny?
Mangione podle vyšetřovatelů Thompsona zastřelil loni 4. prosince před hotelem v centru Manhattanu. Policie ho zatkla 9. prosince v pensylvánském městě Altoona, přičemž u sebe měl text, v němž zdravotní pojišťovny označoval za parazity.
Zabití Thompsona šokovalo Spojené státy a zároveň vyvolalo ohlas u řady lidí, u nichž mají zdravotní pojišťovny špatnou pověst. Někteří dokonce Mangioneho vyzdvihovali jako vykonavatele pomsty za nespravedlivé zacházení s pacienty.