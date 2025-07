Srazila a zabila dívku na přechodu, ženu šéfa Lufthansy pustili z Itálie domů

Prokuratura v sardinském městě Tempo Pausania Spohrovou vyšetřuje v souvislosti se zabitím člověka kvůli porušení pravidel silničního provozu. Podle vyšetřovatelů svědci a záběry z kamer ukazují, že vůz řízený Spohrovou zabil na přechodu pro chodce dívku. Nehoda se stala ve středu v letovisku Porto Cervo.

Policie sice Spohrovou krátce po nehodě zadržela, úřady ji však nevzaly do vazby, takže manažerka mohla odcestovat zpět do Německa. Za čin, ze kterého je vyšetřovaná, jí hrozí dva až sedm let vězení.

Skupina Lufthansa, které šéfuje manžel německé automobilistky Carsten Spohr, se letos stala minoritním akcionářem v italské letecké společnosti ITA, ve které drží většinu italský stát. Podle deníku Corriere della Sera Lufthansa odmítla věc komentovat, protože jde o soukromou záležitost.