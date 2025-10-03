„Nikdo neví, co přinese budoucnost, každá generace musí čelit svým vlastním výzvám. A dnes jich je mnoho: geopolitická situace, umělá inteligence, změny klimatu a globální hospodářská soutěž,“ řekl před složením slibu nastupujícího panovníka premiér Luc Frieden. Ten je politicky nejmocnější postavou v zemi.
Guillaume pak složil přísahu před lucemburskými zákonodárci. Prohlásil, že bude sloužit všem obyvatelům třičtvrtěmilionové země, bude se snažit „stavět mosty mezi generacemi či mezi tradicí a inovacemi“. Poslanci jeho projev odměnili potleskem.
Guillaume Jean Joseph Marie je nejstarším synem Henriho a jeho manželky Marie Teresy. Ta se narodila na Kubě a její otec a matka pocházeli ze zámožných rodin španělského původu. Guillaume má tři bratry – Félixe, Louise a Sébastiena – a sestru Alexandru.
Že letos abdikuje, Henri oznámil lono ve vánočním projevu.
