náhledy
Říjnový lovecký úplněk osvítil noční oblohu napříč různými kouty světa od New Yorku a San Francisca přes německý Mnichov až po indické regiony. Lidé zachytili výrazný měsíční kotouč nad známými dominantami i venkovskou krajinou v Itálii, Turecku nebo v britském Oxfordshire.
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Tento tradiční astronomický jev v minulosti symbolizoval období lovu i dokončování sklizně a příprav na nadcházející zimu.
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Pohled na ikonickou Bránu Indie v Novém Dillí. Úplněk zde ohlašuje začátek významného hinduistického svátku Šarad Purnima, který oslavuje příchod podzimu a nejplodnějšího období roku z hlediska duchovního i zemědělského.
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Úkaz přilákal mnoho lidí k pozorování a nabídl působivou podívanou na podzimní oblohu.
Autor: Profimedia.cz
Zahlédli ho také lidé v Římě u Palatinského pahorku, na němž bylo podle pověsti město založeno.
Autor: Profimedia.cz