Český lovec šáhedů prochází testy na ukrajinské frontě. Už má první zářez

Je to hotová akrobacie.
Pod zamračeným nebem se prohání bzučící stroj, který – s prominutím – ze všeho nejvíc připomíná velké černé dildo. Víří a krouží, klesá a stoupá, vystřelí vysoko k ocelově šedivé obloze a zase padá k zemi, aby v elegantních kruzích těsně nad zemí počechral trávu.
Mladý pilot několik dní po předváděčce přiznává, že létání s interceptory ho baví víc než ovládání FPV dronů určených k útokům na pozemní cíle. „Je to mnohem větší zábava,“ vysvětluje vysvětluje asi dvacetiletý kluk, který si z bezpečnostních důvodů nepřeje zveřejnit své jméno. Říkejme mu třeba Maksym.
Materiál na výrobu jednoho Lovce vyjde asi na 50 tisíc korun, na vývoj prototypu přispěl milion a půl podnikatel Dědek.