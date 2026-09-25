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Český lovec šáhedů prochází testy na ukrajinské frontě. Už má první zářez

Adam Hájek
  18:03

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Český stíhací dron Lovec si na Ukrajině připsal první úspěšný sestřel. | foto: koláž iDNES.cz

Rychlosti až 400 kilometrů v hodině dosahuje český stíhací dron Lovec určený k sestřelování šáhedů. První prototypy nyní testují ukrajinské jednotky a jeho vývojáři poslali video prvního úspěšného sestřelu. „Válka je nekonečný technologický závod. Obě strany se snaží vymyslet něco nového, na každou novinku se najde nová protizbraň. Jakmile se zastavíš, prohrál jsi,“ vysvětlují konstruktéři Lovce pro iDNES Premium.

Je to hotová akrobacie.

Pod zamračeným nebem se prohání bzučící stroj, který – s prominutím – ze všeho nejvíc připomíná velké černé dildo. Víří a krouží, klesá a stoupá, vystřelí vysoko k ocelově šedivé obloze a zase padá k zemi, aby v elegantních kruzích těsně nad zemí počechral trávu.

Mladý pilot několik dní po předváděčce přiznává, že létání s interceptory ho baví víc než ovládání FPV dronů určených k útokům na pozemní cíle. „Je to mnohem větší zábava,“ vysvětluje vysvětluje asi dvacetiletý kluk, který si z bezpečnostních důvodů nepřeje zveřejnit své jméno. Říkejme mu třeba Maksym.

Materiál na výrobu jednoho Lovce vyjde asi na 50 tisíc korun, na vývoj prototypu přispěl milion a půl podnikatel Dědek.

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