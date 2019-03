VIDEO: Lovci zastřelili spícího lva, pak si s úsměvem pogratulovali

Ze záběrů není jasné, kde a kdy se incident odehrál. Podle twitterového účtu Protect All Wildlife, který video zveřejnil, bylo pořízeno v Zimbabwe. Dva muži se na něm potichu přibližují k ležícímu lvovi. „Opatrně,“ nabádá průvodce anglicky s jihoafrickým přízvukem postaršího lovce s puškou, ačkoliv zvíře očividně spí.

Po prvních instrukcích muž vypálí první ránu a lev se v šoku snaží zvednout a rozhlédnout, co se děje. Druhý výstřel průvodce okomentuje jako „moc nízko“, po třetím už lev zůstává nehybně ležet. „Dobrá, to stačí,“ nařizuje průvodce lovci a potřásá mu rukou, „je to opravdu krásný lev,“ dodává.

Oba muži poté míří k mrtvému lvu a šťoucháním puškou do těla se ujišťují, že opravdu nežije. Usmívají se a průvodce znovu se smíchem gratuluje. „Dobrá práce pane, moc krásný lev, nádherný. Opravdu mimořádný kousek“.

Počínání lovce a průvodce na Twitteru vyvolalo vlnu znechucení a nenávisti k oběma mužům. „Nedokážu vyjádřit stupeň znechucení, jaké cítím vůči lidem zabíjejícím zvířata pro potěšení. Navíc, když si takto neváží života zvířete, jistě by to samé dokázali udělat člověku,“ napsal jeden z diskutujících.

„Co za chorého a pošetilého člověka se připlíží a zastřelí spící zvíře? Musí to přestat,“ přidal se další. Příspěvek napsal i britský herec Peter Egan. „Zavraždit spící zvíře a pak si pogratulovat...je to jen o penězích a žádné lidskosti. Ti lidé jsou odporní.“

Podle twitterového účtu zaměřeného na boj proti zabíjení zvířat v divočině je lovec Američan ze státu Illinois, který podobnou „zábavu“ sbírání zvířecích trofejí provozuje už delší dobu.