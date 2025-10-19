Diadém i brož. Zloději ukradli z Louvre vzácné šperky, muzeum zavřelo

Autor: ,
  12:54aktualizováno  13:01
Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová oznámila, že úřady zahájily vyšetřování.
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné šperky. (19. října 2025) | foto: Reuters

Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné...
12 fotografií

„Dnes (v neděli) ráno došlo při otevření Louvru k loupežnému přepadení. Nikdo nebyl zraněn,“ napsala na síti X Datiová. Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování organizované loupeže.

Podle deníku Le Parisien zloději rozbili okno slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému.

Žádná Mona Lisa, turistů je moc! Louvre stávkoval, lidé ve frontách čekali marně

Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků „nedozírná“.

Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli ze strany nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali přímo do sálu v Apollonově galerii. Deník Le Parisien informoval o třech pachatelích, z nichž dva vstoupili dovnitř a třetí hlídal venku. Rozhlasová stanice Europe 1 informovala o čtyřech lupičích, kteří zaparkovali své skútry poblíž Louvru a okna rozřezali malými motorovými pilami. Nyní jsou na útěku.

Na záběrech z místa byl vidět chaos panující mezi davem turistů, zatímco policie uzavřela brány muzea a okolní silnice vedoucí kolem palácového komplexu, píše agentura AP.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

„Měla jsem smazat všechno.“ Sedláčková hájí Turkovy facebookové příspěvky

Poslankyně za Motoristy Gabriela Sedláčková v minulosti dostala od Filipa Turka heslo k jeho Facebooku, aby smazala nevhodné příspěvky. V rozhovoru pro iDNES.cz řekla, že měla být v mazání...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

Bývalý premiér Topolánek má rakovinu slinivky, začíná s chemoterapií

Bývalý premiér Mirek Topolánek má rakovinu slinivky. S vážnou nemocí se svěřil v pondělí v podcastu Zlámaný Topol s Lenkou Zlámalovou na serveru Info.cz. Devětašedesátiletý aktivní glosátor na...

Diadém i brož. Zloději ukradli z Louvre vzácné šperky, muzeum zavřelo

Do muzea Louvre v Paříži se vloupali zloději, v neděli proto zůstává zavřené. Francouzská ministryně kultury Rachida Datiová oznámila, že úřady zahájily vyšetřování.

19. října 2025  12:54,  aktualizováno  13:01

Jména v nové vládě jsou zatím spekulace, řekl Nacher. Patriku, nelži, obořil se Hřib

Vyjednávání o nové vládě se podle poslance Patrika Nachera (ANO) přesouvá od dělení resortů k tvorbě programu. „Tomu se budeme věnovat celý příští týden,“ potvrdil v Otázkách Václava Moravce s tím,...

19. října 2025  12:33,  aktualizováno  12:58

Exprezident Zeman zůstává po operaci v nemocnici, zrušil pracovní program

Bývalý prezident Miloš Zeman po čtvrteční operaci abscesu zůstává v nemocnici. Se zájmem sleduje povolební vyjednávání a pravidelně ho navštěvuje manželka Ivana. V neděli o tom informoval Zemanův...

19. října 2025  12:41

Zdá se mi, že jste nervózní, tvrdil Rakušan. Špiníte čisté, oponoval Macinka

V pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News se utkali končící ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), dosluhující ministr vnitra Vít Rakušan (STAN), předseda strany Motoristé sobě Petr...

19. října 2025  11:09,  aktualizováno  12:06

Faerové se snaží prorazit v gastronomii. Domácí produkty přitom v obchodech nemají

Podmínky na Faerských ostrovech nejsou pro zemědělství nejpřívětivější. Bičuje je severoatlantický vítr, zeleň okusuje tisíce ovcí a půda je chudá. Většina potravin se proto dováží ze zahraničí. To...

19. října 2025

V Gaze vypukly boje. Izraelská armáda podle médií opětuje útok Palestinců

Izraelská armáda zaútočila v Pásmu Gazy poté, co se stala terčem Palestinců, uvádějí izraelská média. Podle deníku Times of Israel (ToI) palestinští teroristé napadli izraelské jednotky v Rafáhu,...

19. října 2025  11:32

OBRAZEM: Český mejdan s Impulsem ovládl Michal David za klavírem i Habera

Do pražské O2 arény se po roce vrátil Český mejdan s Impulsem. Na pódiu se představil Marek Ztracený, kapela Jelen, Marie Rottrová nebo Michal David. Ten během jedné z písní sdílel pódium s další...

19. října 2025  11:19

Ráno na mnoha místech mrzlo, rekordy padaly na každé desáté stanici

Nedělní ráno bylo na mnoha místech Česka mrazivé. Rekordní minimum pro 19. říjen zaznamenalo 17 ze 171 meteorologických stanic, které fungují alespoň 30 let. Nejnižší teplotu naměřili na šumavské...

19. října 2025  10:44

Rusko v noci vyslalo na Ukrajinu přes 60 dronů. Na Lozovu poprvé shodilo pumu

Rusko v noci na neděli vyslalo na Ukrajinu více než 60 dronů, z toho asi dvě třetiny se podařilo protivzdušné obraně zneškodnit. Podle ukrajinského letectva Rusové použili 62 dronů různých typů....

19. října 2025  10:26

Trumpův vzkaz demonstrantům? V AI videu na ně ze stíhačky shazuje hroudy výkalů

Se svéráznou reakcí na protesty No Kings (Žádní králové), které se v sobotu odehrály v amerických městech, přišel samotný terč demonstrací Donald Trump. Na sociální síti sdílel video vytvořené umělou...

19. října 2025  10:01

Hamás může chystat útok na palestinské civilisty, varují USA. Lež, reaguje hnutí

Americké ministerstvo zahraničí uvedlo, že má věrohodné informace o hrozícím útoku palestinského teroristického hnutí Hamás proti palestinským civilistům. Útok by byl „přímým a hrubým porušením“...

19. října 2025  9:43

Hasiči našli při požáru bývalého pivovaru v Klatovech torzo muže

Při hašení požáru bývalého pivovaru na okraji Klatov našli hasiči v sobotu večer torzo těla, zřejmě muže. Případ si převzali klatovští kriminalisté, kteří nařídili soudní pitvu a vyšetřují všechny...

19. října 2025  9:32

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.