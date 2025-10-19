„Dnes (v neděli) ráno došlo při otevření Louvru k loupežnému přepadení. Nikdo nebyl zraněn,“ napsala na síti X Datiová. Pařížská prokuratura uvedla, že zahájila vyšetřování organizované loupeže.
Podle deníku Le Parisien zloději rozbili okno slavného muzea a zmocnili se devíti šperků ze sbírky Napoleona a císařovny, včetně náhrdelníku, brože a diadému.
Podle interního zdroje z Louvru nebyl odcizen slavný Regent, největší diamant sbírky o hmotnosti více než 140 karátů. Škoda zatím nebyla vyčíslena, podle francouzského ministra vnitra Laurenta Nuňeze je ale hodnota odcizených šperků „nedozírná“.
Do budovy pachatelé pravděpodobně vnikli ze strany nábřeží Seiny, kde probíhají stavební práce, a použili nákladní výtah, aby se dostali přímo do sálu v Apollonově galerii. Deník Le Parisien informoval o třech pachatelích, z nichž dva vstoupili dovnitř a třetí hlídal venku. Rozhlasová stanice Europe 1 informovala o čtyřech lupičích, kteří zaparkovali své skútry poblíž Louvru a okna rozřezali malými motorovými pilami. Nyní jsou na útěku.
Na záběrech z místa byl vidět chaos panující mezi davem turistů, zatímco policie uzavřela brány muzea a okolní silnice vedoucí kolem palácového komplexu, píše agentura AP.