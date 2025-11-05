Heslo do kamerového systému? Louvre. Audit odkryl chabé zabezpečení muzea

Následné audity odhalily další závažné nedostatky v systémech muzea, například snadný přístup na střechy během stavebních prací a bezpečnostní software, který byl starý více než dvě desetiletí a nyní již není podporován jeho vývojářem.
|
Za loupeží v Louvru jsou malí zločinci z Paříže, nechali za sebou řadu stop
Dokumenty shromážděné za posledních deset let, do kterých měla investigativní sekce redakce francouzského levicového deníku Libération přístup, ukázaly, že varovné signály byly zcela zřejmé a rozsah bezpečnostních nedostatků v IT systému nejnavštěvovanějšího muzea světa byl obrovský.
V současné době není známo, jaké faktory přispěly k selhání bezpečnostních opatření při loupeži historických šperků v Louvru z 19. října, ačkoli ji vyšetřují desítky lidí a několik podezřelých už francouzské úřady zatkly.
Hodnota ukradených šperků, které se stále nenašly, se odhaduje na nejméně 88 milionů eur (více než 2,1 miliardy korun).
|
Ponížení, neochráníme ani muzea. Loupež v Louvru otřásá Francií, co vše zmizelo?
Loupež v Louvru vyvolala světovou pozornost a ve Francii také politickou a mediální bouři kvůli nedostatečné ochraně uměleckých děl. Francouzský prezident Emmanuel Macron vyzval k rychlému zavedení nových bezpečnostních opatření v Louvru jako v národním muzeu umění a jednom z nejslavnějších muzeí na světě.