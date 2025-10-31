Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Autor: ,
  16:42
Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ ozbrojeného přepadení, které se odehrálo ve Francii za bílého dne.

Šestice vybavená vojenskými zbraněmi se pomocí výbušnin vloupala do průmyslového závodu ve středovýchodní Francii a lehce zranila pět jeho zaměstnanců.

Francouzské úřady zatkly šest osob, které se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). (30. října 2025)
Francouzské úřady zatkly šest lidí, které se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun).
Francouzské úřady zatkly šest osob, které se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). (30. října 2025)
Policisté zasahují v pařížském Louvru poté, co odsud zloději ukradli vzácné šperky. (19. října 2025)
20 fotografií

Policie podezřelé krátce po činu zadržela v sousedním městě Vénissieux. Policisté zabavili kromě zlata také útočné pušky, ruční zbraně a výbušniny. Zatčena byla rovněž žena, která se na loupeži podílela jako komplic, uvedl policejní zdroj.

Balkon Louvru nesnímala kamera. Lupiči udeřili v dalším muzeu, zcizili cenné mince

„Šest lidí, kteří použili výbušniny při útoku na společnost obchodující s drahými kovy v Lyonu, bylo přistiženo při činu,“ uvedl francouzský ministr vnitra Laurent Nunez a ocenil rychlý zásah policie.

Loupež se odehrála poté, co francouzská policie tento týden zatkla pět osob v souvislosti s loupeží vzácných šperků z muzejní sbírky v Louvru, ke které došlo tento měsíc. Další dva muži zadržení již o minulém víkendu se podle prokuratury částečně přiznali k účasti na loupeži klenotů.

Podezřelí z loupeže v Louvru přiznali částečně svou vinu. Policie je znala

V dalším mediálně sledovaném případu se zloději minulý měsíc vloupali do přírodovědného muzea ve francouzském hlavním městě a odnesli vzorky zlata v hodnotě větší než 867 000 euro (přes 21 milionů korun).

Série loupeží vyvolala ve Francii obavy z nedostatečné bezpečnosti muzeí a dalších míst, kde se nacházejí cenné sbírky a předměty.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Nahnali je ke zdi a postříleli. Nejslavnější fotku maďarské revoluce pořídil Čech

Fotil hvězdy stříbrného plátna i krvavé účtování během maďarské revoluce. Jeho snímky obdivovaly miliony čtenářů časopisu Life, v Česku ho však nikdo nezná. Přitom John Sadovy se narodil přesně před...

OBRAZEM: Politici na Hradě. Někteří s partnery, Turek s nečekaným doprovodem

Již potřetí udělí prezident Petr Pavel při příležitosti svátku 28. října státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě se sešla řada známých politiků, pozvání dorazilo také bývalým...

OBRAZEM: Poslední úsměv, ještě jedno selfie. Z Hradu do deště, čas jít domů

Prezident Petr Pavel v úterý při příležitosti svátku 28. října udělil státní vyznamenání významným osobnostem. Na Pražském hradě ocenil celkem 48 osobností jako herce Zdeňka Svěráka nebo in memoriam...

KVÍZ: Volíte Losnu, nebo Mažňáka? A jak dobře znáte Rychlé šípy?

Máte rádi Rychlé šípy? Pak vám jistě udělala radost zpráva, že se Skautská nadace Jaroslava Foglara rozhodla k 120. výročí jeho narození vydat kompletní Jestřábovo dílo. V nové edici jako první vyšla...

Při masivní razii ve favelách Ria zemřelo přes sto lidí. OSN je zděšená

Při úterní policejní operaci v Riu de Janeiro zemřelo 132 lidí, informoval úřad veřejného ochránce práv v tomto brazilském státě. Vláda v tomto brazilském státě podle médií později potvrdila 119...

RECENZE: Chvála průměrnosti. Lucie Bílá vydala úplně obyčejné, nevzrušivé album

Premium

Již poněkolikáté se Lucie Bílá spojila s producentem Martinem Šrámkem a skladatelským týmem čítajícím Pokáče, členy kapel O5 a Radeček, Hodiny a Patricii Kaňok ze skupiny Vesna. Výsledkem je album...

31. října 2025

Měníte pohlaví? Vaše manželství skončí, jako u mrtvého, navrhují na Slovensku

Po zanesení dvou pohlaví do ústavy přichází slovenská vláda s dalším krokem namířeným proti LGBTI+ komunitě. Tamní ministr spravedlnosti Boris Susko totiž v novém návrhu občanského zákoníku navrhuje,...

31. října 2025  16:50

Při speciální operaci jsme Rusům zničili Orešnik, oznámila ukrajinská tajná služba

Ukrajina při speciální operaci v létě 2023 zničila jednu z ruských raket středního doletu Orešnik, řekl šéf ukrajinské tajné služby (SBU) Vasyl Maljuk novinářům. Na operaci se podílely SBU, vojenská...

31. října 2025  16:47

Další loupež ve Francii. Šestice s vojenskými zbraněmi ukradla zlato za stamiliony

Francouzské úřady zatkly šest lidí, kteří se ve čtvrtek vloupaly do rafinerie na čištění zlata v Lyonu a ukradly zlato v hodnotě 12 milionů eur (téměř 300 milionů korun). Jde o nejnovější případ...

31. října 2025  16:42

Zahraniční politika překvapila, Motoristé a SPD ostrouhali, hodnotí program experti

Hnutí ANO si prosadilo vše, co chtělo, jeho voliči můžou být spokojeni, shodují se politologové Jan Kubáček a Milan Školník ve svém hodnocení programového prohlášení nově vznikající vlády, které...

31. října 2025  16:17

Střílejí děti před očima rodičů. Přeživší líčí útěk před hrůzami v súdánském Fáširu

Rodiny schovávající se v příkopech, těla ležící na ulicích, děti zabíjené před zraky svých rodičů. Tak popsali přeživší proniknutí súdánských polovojenských jednotek RSF do západosúdánského města...

31. října 2025  16:04

Moderátor Kořen povede základku v Říčanech. Má vyřešit problémy, mluví se i o šikaně

Známý moderátor, popularizátor přírodních věd a bývalý starosta Říčan u Prahy Vladimír Kořen se stal ředitelem na říčanské třetí základní škole. Ve funkci nahradí Dalibora Dudka, který po jedenácti...

31. října 2025  11:45,  aktualizováno  16:02

Bývalý Grand hotel ve Špindlerově Mlýně padne, nový může mít 340 lůžek

Ve Špindlerově Mlýně by na místě bývalého Grand hotelu mohl v příštích letech vzniknout nový hotel se zázemím a službami. Původní budovu, která se nachází u cesty z centra města do areálu Medvědín,...

31. října 2025  15:51

Killhouse. Ukrajinská SBU se podílela na filmu o záchraně dcery z okupovaného území

Ukrajinský filmový režisér Lubomir Levitski ve spolupráci s ukrajinskou bezpečnostní službou (SBU) natočil film, který je založen na skutečných událostech rusko-ukrajinského konfliktu. Nese název...

31. října 2025  15:41

Vzácná nemoc mění influencera v „kámen“. Bez asistenta nezvládne téměř nic

Pětatřicetiletý influencer a člen kapely The Tap Tap Petr Burda trpí vzácnou nemocí, která mění jeho tělo v kámen. Bez pomoci asistentů už nezvládne prakticky žádnou běžnou činnost. Ačkoliv za pomoc...

31. října 2025  15:40

Zemřel „máslíčkový král“ Toni Meggle. Populárním se stalo i jeho bylinkové máslo

Ve věku 94 let zemřel Toni Meggle, německý podnikatel a majitel mlékárenské značky Meggle. Proslavil se mimo jiné „vynálezem“ jednoporcových balení másel. Ve vedení firmy bude pokračovat jako...

31. října 2025  15:36

Poslanec Miroslav Ševčík chce vést VŠE. Utká se s rektorem, který ho dříve odvolal

O post rektora Vysoké školy ekonomické (VŠE) v Praze se uchází současný rektor Petr Dvořák a ekonom a politik Miroslav Ševčík, informovala mluvčí školy. Redakci zájem Ševčíka o pozici rektora...

31. října 2025  15:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.