„Lidé, kteří si na dnešní den rezervovaly návštěvu, obdrží peníze zpět,“ stojí na stránkách muzea.
Lupiči se do muzea dostali oknem a zmocnili se devíti cenných šperků, včetně smaragdového a diamantového náhrdelníku, jejž Napoleon daroval své manželce Marii Louise nebo safírových náušnic jeho nevlastní dcery Hortense. Zloději se zmocnili také diamantové koruny císařovny Evženie, kterou ale policie našla rozbitou na chodníku poblíž muzea.
Podle policie jsou pachatelé nejméně čtyři. Ministerstvo vnitra se domnívá, že jde o zkušené lupiče, kteří možná pocházejí ze zahraničí.
„Nesnesitelné ponížení pro naši zemi Jak daleko až rozpad státu zajde?“ rozohnil se šéf krajně pravicového Národního sdružení Jordan Bardella.
Jeho stranická kolegyně Marine Le Penová krádež označila za ránu francouzské duši. „Naše muzea a historické budovy nejsou dostatečně zabezpečené, aby čelily hrozbám, jimž čelí. Musíme reagovat,“ uvedla.
„Je jisté, že jsme selhali. Loupež vyslala do světa velmi negativní obraz Francie,“ uvedl ministr spravedlnosti Gérald Darmanin. Podle něho je ale v zemi takové množství muzeí, že je obtížné je všechna ochránit. Vláda tvrdí, že začala prověřovat bezpečnost v Louvru už před loupeží.
Ministryně kultury Rachida Datiová uvedla, že zabezpečení památek se ve Francii dlouhodobě podceňuje. Podle ní nicméně šperky v Louvru byly pod ochranou a alarm se při loupeži spustil. Pět strážců muzea přítomných v galerii podle rezortu „okamžitě zasáhlo, aby provedlo bezpečnostní protokol“, což zloděje přimělo k útěku.
Ředitel Louvru Laurence des Cars požádal pařížskou policii o provedení bezpečnostního auditu muzea krátce po svém nástupu v roce 2021. „Na základě tohoto auditu byla před několika měsíci vydána doporučení,“ uvedla Datiová. „Začínají se zavádět do praxe,“ podotkla.
Francouzský účetní dvůr ve zprávě, kterou zveřejní v listopadu, podle stanice France Info ale kritizuje zpoždění v zavádění bezpečnostních opatření. Podle zprávy orgánu, jenž je ekvivalentem českého Národního kontrolního úřadu, navíc muzeum vydává na zvýšení bezpečnosti jen malou část svého rozpočtu.
Odbory si stěžují na nedostatek zaměstnanců
Vedení muzea poukazuje na to, že bezpečnost se zvýší s projektem celkové renovace muzejního areálu, kterou v lednu ohlásil prezident Emmanuel Macron a jejíž náklady se odhadují na 800 milionů eur.
Učinil tak poté, co des Cars předtím varoval, že stovky let stará budova je v žalostném stavu. Poukázal také na problémy jako prosakování vody a „znepokojující výkyvy teplot, které ohrožují zachování uměleckých děl“.
Do roku 2031 by měl vzniknout nový vchod do komplexu, který zmírní přetížení u skleněné pyramidy, jež je dominantou muzea. Svou vlastní místnost pak dostane obraz Mony Lisy od Leonarda da Vinciho.
Datiová v neděli uvedla, že součástí renovačního projektu je také nový „hlavní bezpečnostní plán“. Bezpečnostní opatření budou podle ní „vylepšena nasazením kamer nové generace“.
Odborové svazy podle webu stanice France 24 upozornili, že bezpečnost muzea byla v posledních letech silně oslabena snižováním počtu zaměstnanců – přesto, že návštěvnost muzea prudce vzrostla.
„Za posledních 15 let bylo v muzeu zrušeno 200 plných úvazků z celkového počtu téměř dvou tisíc zaměstnanců. Bez fyzického dohledu se neobejdeme,“ uvedl zdroj.
Odborový svaz SUD si v nedělním prohlášení stěžoval na „ničení pracovních míst v oblasti bezpečnosti“ v Louvru. V polovině června zaměstnanci muzea uspořádali stávku na protest proti „nedostatku personálu“, který jim podle nich bránil v plnění jejich povinností.
„K této loupeži došlo několik měsíců poté, co zaměstnanci muzea varovali před bezpečnostními nedostatky. Proč je vedení muzea a ministerstvo ignorovalo?“ otázal se zástupce pařížského starosty David Belliard ze strany Zelených.
Jedno z nejznámějších muzeí na světě se stalo terčem loupeží a krádeží opakovaně. Zřejmě nejznámějším případem byla v roce 1911 krádež Mony Lisy. Naposledy v Louvru někdo odcizil exponát v roce 1998, tehdy šlo o obraz malíře Camilla Corota z 19. století, který nebyl stále nalezen.