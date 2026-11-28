Událost se odehrála v železniční stanici Imanta v hlavním městě Lotyšska.
Chlapec před rychle jedoucím vlakem městské linky uskočil na protější kolej. Dopadl na břicho a pár sekund ležel na zemi, zatímco vlak v protějším směru čekal na odjezd.
Po chvilce se školák zvedl a zmizel ze záběru. Po celou dobu přitom držel v ruce kartonovou krabici, kterou si odnesl s sebou. Vlak, s nímž se málem srazil, mezitím ve stanici zastavil. Šlo o spoj, který mířil z Rigy do města Tukums na západě země, informuje britský bulvární deník The Sun.
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Záběry zveřejnily Lotyšské dráhy (Latvijas dzelzceļš) v rámci kampaně, která občany vyzývá k opatrnému chování v blízkosti železnice.
„Hrozí vám, že zmeškáte vlak? Ať už se vám zdá jeho stihnutí jakkoli důležité, nic nemá větší cenu než váš život!“ uvedly v příspěvku na X. Zároveň připomněly, že vlak nemůže zastavit okamžitě.
„Vyzýváme rodiče, aby se svými dětmi probírali pravidla bezpečného chování v blízkosti železničních kolejí a zdůrazňovali jim, že jejich bezpečnost je mnohem důležitější než stihnutí vlaku!“ stojí v příspěvku.
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Ve stanici Imanta, kde k incidentu došlo, se již v červnu konala demonstrace. Lidé transparenty kritizovali městskou radu v Rize právě za to, že ve stanici nezlepšila bezpečnost silničního provozu.
V osmi měsících před demonstrací totiž ve stanici došlo ke dvěma smrtelným nehodám. V říjnu 2025 tam vlak srazil dvě dívky na elektrické koloběžce, o devět měsíců později zahynul na jiném přechodu muž. Lidé požadovali vybudování pevných zábran, které by podobné události zabránily, uvedl The Sun.