Lotyšsko se chystá obnovit povinnou vojnu. Protože Rusko se nezmění

„Stávající lotyšský vojenský systém dosáhl svého limitu. Zároveň nemáme důvod se domnívat, že Rusko změní své chování,“ řekl Pabriks novinářům.

Povinná vojenská služba bude podle plánů ministerstva obrany zavedena do pěti let. Lotyšský veřejnoprávní server LSM upřesnil, že od roku 2023 do roku 2028 bude možné vstoupit do armády dobrovolně a poté se odvod stane pro muže ve věku 18 až 27 let povinným. Služba potrvá rok, z čehož měsíc bude dovolená. Zavedení služby musí schválit parlament.

Pobaltská země s necelými dvěma miliony obyvatel, která je rovněž členem Evropské unie, hraničí s Běloruskem a Ruskem.

Povinná vojenská služba byla v Lotyšsku zrušena po vstupu země do Severoatlantické aliance. V současnosti má Lotyšsko v aktivní službě jen 7500 vojáků a členů národní gardy, které podporuje 1500 vojáků NATO, píše AFP.

Ministr Pabriks v úterý rovněž informoval o záměru vybudovat vojenskou základnu poblíž města Jekabpils, která bude ležet blíže ruské hranici než současná základna Adaži.