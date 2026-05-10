Lotyšský ministr obrany rezignoval kvůli selhání protidronové ochrany

Autor: ,
  20:41
Lotyšský ministr obrany Andris Sprúds v neděli rezignoval poté, co ve čtvrtek dva ukrajinské drony, které přiletěly z Ruska, zasáhly lotyšský sklad ropy. Premiérka Evika Siliňová ho dříve vyzvala k rezignaci s tím, že protidronové systémy země nebyly nasazeny dostatečně rychle. Novým ministrem obrany jmenovala plukovníka lotyšské armády Raivise Melnise.
ilustrační snímek | foto: EVGENIY MALOLETKAČTK

Ukrajinský ministr zahraničí Andrij Sybiha v neděli na síti X potvrdil, že drony byly opravdu ukrajinské. Podle něj přiletěly do Lotyšska v důsledku záměrného odklonění ruskou armádou. Šéf ukrajinské diplomacie v reakci na incident dále uvedl, že jeho země je ochotna spolupracovat s pobaltskými národy a Finskem na prevenci proti podobným nehodám. Nevyloučil také vyslání ukrajinských expertů do těchto zemí.

V březnu vletělo do trojice pobaltských zemí Lotyšska, Estonska a Litvy, které jsou členy NATO a Evropské unie, několik zbloudilých ukrajinských dronů, připomněl Reuters. Předpokládá se, že Ukrajina tehdy vypustila drony k útoku na cíle v Rusku.

„Naším cílem je zajistit maximální bezpečnost pro Lotyšsko, další pobaltské státy a Finsko. Nejprve efektivním odporem proti ruské agresi a oslabením ruského válečného stroje. Druhým způsobem je pomoc při posílení ochrany vzdušného prostoru našich přátel,“ napsal Sybiha.

V Lotyšsku se zřítily ukrajinské drony. Kyjev cílil na Petrohrad, tvrdí Rusové

Lotyšsko společně s Litvou podle Reuters po pádu dronů vyzvaly v ten samý den NATO k posílení protivzdušné obrany v jejich regionu.

Ukrajina se pátým rokem brání rozsáhlé ruské agresi. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, Kyjev odpovídá útoky na vojenské a energetické objekty v týlu. Ukrajina tím chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z vývozu ropy a plynu.

10. května 2026  16:39

