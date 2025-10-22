V Lotyšsku rozprášili doupě kyberzločinu. Vznikly miliony falešných webových účtů

Autor:
  13:03
Společná akce policejních složek několika evropských zemí rozprášila v Lotyšsku skupinu kybernetických zločinců. Ta mimo jiné umožňovala zřizování falešných účtů na sociálních sítích a komunikačních platformách, které následně používali pachatelé kybernetické kriminality, přičemž zakrývali svou skutečnou identitu.

Válka na Ukrajině

Sledovat další díly na iDNES.tv

Těžkooděnci se ostrým hákem probourají do zamčených skleněných dveří, za nimiž se skrývá doupě kyberzločinců. Pořízené záběry ukazují hromady papírových krabiček, plastových sáčků a kabelů, plné regály a desítky svítících monitorů. Pachatelé sedí spoutaní na židlích nebo leží na podlaze. Pomocí tisíců počítačů zprostředkovávali podvody v 80 zemích a napáchali škodu za miliony eur.

Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie ve středu v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. (22. října 2025)
Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie ve středu v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. (22. října 2025)
Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie ve středu v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. (22. října 2025)
Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie ve středu v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. (22. října 2025)
5 fotografií

Během operace s krycím názvem „SIMCARTEL“ zadržela policie 10. října v Lotyšsku pět kyberkriminálníků lotyšského občanství a dva další podezřelé. Z provozu vyřadila pět serverů a zabavila 1 200 SIM boxů spolu s 40 000 aktivními SIM kartami. Skutečný rozsah sítě je stále odhalován, na základě nelegálních služeb poskytovaných podezřelými bylo vytvořeno více než 49 milionů online účtů.

Vyšetřovatelé z Rakouska, Estonska a Lotyšska společně se svými kolegy z Europolu a Eurojustu dokázali této zločinecké síti přiřadit více než 1 700 jednotlivých případů kybernetického podvodu v Rakousku a 1 500 v Lotyšsku, přičemž celková škoda činila několik milionů eur. Finanční ztráta v samotném Rakousku dosahuje přibližně 4,5 milionu eur a v Lotyšsku 420 000 eur.

Vlezlost, zanedbaný zjev. Lotyšsko radí občanům, jak odhalit ruské špiony

„Nyní rozbitá zločinecká síť vynaložila velké úsilí, aby svým zločineckým klientům poskytla požadované služby. Patřil k nim profesionální design a vzhled její webové stránky, kterou během akce odstranily orgány činné v trestním řízení,“ sdělil Europol.

Vyšetřovatelé stále odhalují celý rozsah této služby a všechny různé způsoby, jakými ji zločinci využívali. Zákazníci používali SIM karty této operace k vytvoření nejméně 49 milionů různých online účtů pro nelegální účely.

Kreml své naděje ani neskrývá, píše ruský analytik o manipulaci voleb v Česku

Phishingové a smishingové útoky spuštěné uživateli lotyšské služby byly často navrženy tak, aby od obětí ukradly hesla, bankovní údaje nebo údaje o platebních kartách. Hojně využívali například investičních podvodů, kdy oběti lákali k výhodným investicím velké množství peněz, nebo se přes zprávy vydávali za potomky oběti, kteří oznamují rodiči, že mají nové telefonní číslo a s panikou vyžadují okamžitou platbu.

V jiných případech byla telefonní čísla použita k provedení podvodu, při kterém se zločinci skutečně vydávali za policisty. „Pachatelé se vydávali za policisty s padělanými průkazy a osobně vybírali peníze od obětí,“ uvedl Europol.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Spanilá jízda veteránů, Motoristé i Chlad. Turek ve Varech velkolepě oslavil jubileum

Čestný prezident strany Motoristé sobě Filip Turek ve středu oslavil čtyřicáté narozeniny. Životní jubileum se rozhodl opět prožít o víkendu v luxusním Grandhotelu Pupp v Karlových Varech. Na akci...

Výstřih do pasu, ženy bez hidžábů. Íránský činitel sklízí kritiku za dceřinu svatbu

Uniklé video ze svatby dcery admirála Alího Šamcháního, jednoho z nejmocnějších mužů íránského režimu, vyvolalo v zemi pobouření. Záznam západně laděné ceremonie totiž ostře kontrastuje s veřejným...

Krvavý lynč v Budapešti. Agenta pověsili na strom a umlátili, líčil fotograf

Vždy v říjnu se srdce každého maďarského vlastence rozbuší jako o závod. Vzpomíná na hrdinné povstání z roku 1956, tragicky rozdrcené pásy sovětských tanků... Revoluce ovšem měla i své ošklivé...

Nejtvrdší zima za posledních deset let. Meteorologové věští mrazivou anomálii

Premium

Připravte se. Zima se blíží. A bude to festovní zima, jako za starých časů. Aspoň to tvrdí meteorologové, podle kterých můžeme na přelomu prosince a ledna zažít největší mrazy za posledních deset...

Štěně na pět hodin ochromilo provoz metra A, fenky se ujme trojský útulek

Zaběhnuté štěně vlčáka asi na pět hodin zastavilo provoz pražského metra na lince A. Psa, který si vysloužil přezdívku Metrouš, asi od 9. hodiny naháněli hasiči, policisté i odchytová služba. Všechno...

„Jejich odvaha září jako maják.“ Sacharovovu cenu mají uvěznění novináři

Laureáty Sacharovovy ceny za svobodu myšlení se letos stali novináři Andrej Pačobut a gruzínská žurnalistka Mzia Amaglobeliová. Ve středu to oznámila předsedkyně Evropského parlamentu, který cenu...

22. října 2025  13:09

Půjde o pevnější ochranu proti růstu ceny povolenek, hájí Fiala nový návrh

Přímý přenos

Změnu navržené v systému nových emisních povolenek ETS 2 hájil po jednání vlády premiér a předseda ODS Petr Fiala. Základní opatření spočívá v tom, že povolenek bude 80 milionů místo 20 milionů....

22. října 2025  5:05,  aktualizováno  13:05

V Lotyšsku rozprášili doupě kyberzločinu. Vznikly miliony falešných webových účtů

Společná akce policejních složek několika evropských zemí rozprášila v Lotyšsku skupinu kybernetických zločinců. Ta mimo jiné umožňovala zřizování falešných účtů na sociálních sítích a komunikačních...

22. října 2025  13:03

Privátní značky již zdomácněly. Zákazníci je volí nejen kvůli ceně, říká analýza

Privátní značky jsou už na českém trhu pevně zavedené a zákazníci jim důvěřují nejen kvůli cenám. Také spotřebitelská nálada patří k nejoptimističtějším v Evropě, rychloobrátkový trh roste díky volbě...

22. října 2025  13:01

Šel na schůzku se známou, její kumpáni ho napadli a okradli

Místo příjemné schůzky s mladou ženou skončil osmačtyřicetiletý muž v rukou skupiny lupičů, k nimž žena patřila. Přišel o šestnáct tisíc korun. Nepříjemný zážitek pro něj navíc vyvrcholil fyzickým...

22. října 2025

Dvě delegace míří do Vietnamu. Decroix stihne konferenci, Vystrčil veze obchodníky

Premium

Hned dvě české delegace zamíří v nadcházejících dnech do Vietnamu. První povede ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS), druhou předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

22. října 2025

Kalousek chtěl být prezident, Feri shazoval lidi. Co Pekarová odkrývá v nové knize

V pondělí v nakladatelství Vyšehrad vychází očekávaná knižní zpověď končící předsedkyně Poslanecké sněmovny a TOP 09 Markéty Pekarové Adamové s názvem Nejsem z cukru ani ze železa. V ní se vyjadřuje...

22. října 2025  12:50

Drama ve školce. Policie řeší zranění dítěte, mluví se o vážných následcích

Policisté se zabývají zraněním dítěte v jedné z jabloneckých mateřských škol, ke kterému došlo tento týden. Na místě musela zasahovat záchranná služba. Na jedno z dětí údajně personál školy omylem...

22. října 2025  12:11,  aktualizováno  12:45

Ministr Dvořák měl autonehodu. Není to na umření, komentuje své zranění

Ministr pro evropské záležitosti Martin Dvořák (STAN) měl autonehodu. Jeho auto bouralo cestou z letiště. Při bouračce si podle svých slov zlomil hrudní kost, přesto se nevydal ihned do nemocnice.

22. října 2025  12:31

Rusové zasáhli v Charkově mateřskou školu, několik dětí je zraněných

Sledujeme online

Ukrajinské město Charkov se opět ocitlo pod masivním ruským útokem. Obyvatelé popsali nejméně tři výbuchy, drony zaútočily mimo jiné na soukromou mateřskou školu, ve které v tu chvíli byly děti....

22. října 2025  12:23

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Dělníka při demolici na stavbě zavalila zeď. Nehodu nepřežil

K tragické nehodě v průběhu stavební demolice došlo ve středu dopoledne u Kralup nad Vltavou. Dělníka cizí národnosti zde při práci zavalila padající zeď. I přes okamžitý výjezd záchranářů se muže...

22. října 2025  12:04,  aktualizováno  12:13

Odmítneme migrační pakt, nás nebude řídit Evropská unie, řekl Havlíček

Při jednání o programu nové vlády se hnutí ANO, SPD a Motoristé sobě shodují na nutnosti odmítnout migrační pakt Evropské unie a zabránit nelegální migraci. „Nás nebude řídit Evropská unie. Budeme...

22. října 2025  5:55,  aktualizováno  11:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.