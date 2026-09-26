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Lotyšská politička sní o funkci premiérky. Její otec dodával dračí zuby Rusku

Kateřina Havlická

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Lotyšská politička Jūlija Stepaņenko (22. ledna 2019) | foto: Profimedia.cz

V Lotyšsku vrcholí předvolební kampaň, už příští týden půjdou lidé k parlamentním volbám. Kandiduje v nich i strana Suverénní moc v čele s Julijí Stepanenkovou, jež by se jednou ráda stala lotyšskou premiérkou. Její otec je však nyní v zemi oficiálně nežádoucí osobou. Zjistilo se, že dodával protitankové zábrany ruské armádě.

Nynější zastupitelka v Rize Stepanenková v minulosti prošla několika stranami, než zakotvila v Suverénní moci (Suverēnā vara). V koalici s Aliancí mladých Lotyšů (Apvienība Jaunlatvieši) teď kandiduje ve volbách, které by jí mohly pomoci vrátit se do parlamentu.

Hlasovat se bude už 3. října a podle předvolebních prognóz by partaj Stepanenkové mohla dostat kolem 11 procent. Samotná Suverénní moc političku považuje za svou kandidátku na post premiérky. Kauza jejího otce tak přišla v pro ni nejméně vhodnou dobu, ačkoliv mezi voliče Suverénní moci patří především starší lidé, protestní voliči, konzervativci a fanoušci Ruska.

Skutečnost, že stojí v čele strany, která hájí politické zájmy východních Slovanů, a že vede stranu podporovanou velkým počtem východních Slovanů, se s těmito kroky i s touto novou informací velmi přirozeně a harmonicky snoubí.

Janis Ikstenspolitolog

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