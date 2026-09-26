Nynější zastupitelka v Rize Stepanenková v minulosti prošla několika stranami, než zakotvila v Suverénní moci (Suverēnā vara). V koalici s Aliancí mladých Lotyšů (Apvienība Jaunlatvieši) teď kandiduje ve volbách, které by jí mohly pomoci vrátit se do parlamentu.
Hlasovat se bude už 3. října a podle předvolebních prognóz by partaj Stepanenkové mohla dostat kolem 11 procent. Samotná Suverénní moc političku považuje za svou kandidátku na post premiérky. Kauza jejího otce tak přišla v pro ni nejméně vhodnou dobu, ačkoliv mezi voliče Suverénní moci patří především starší lidé, protestní voliči, konzervativci a fanoušci Ruska.
Skutečnost, že stojí v čele strany, která hájí politické zájmy východních Slovanů, a že vede stranu podporovanou velkým počtem východních Slovanů, se s těmito kroky i s touto novou informací velmi přirozeně a harmonicky snoubí.