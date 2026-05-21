Lotyšské ozbrojené síly bez bližších podrobností informovaly, že existuje riziko pro obyvatele regionů na východě země poblíž hranice s Ruskem. Armáda uvedla, že společně se vzdušnými silami NATO monitoruje vzdušný prostor a bude reagovat na možné nebezpečí.
V předchozích dvou dnech byla lotyšská armáda rovněž v pohotovosti, když ve středu stíhačky NATO zasahovaly proti dronu v Litvě sousedící s Lotyšskem na jihu a v úterý sestřelily bezpilotní stroj v Estonsku za severní lotyšskou hranicí.
V předchozích týdnech se odehrálo několik dalších incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska a trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.
„Ukrajina musí být preciznější, pochopitelně, aby předešla možnému nárůstu ruských provokací,“ vzkázal ve čtvrtek Kyjevu během návštěvy estonské metropole polský ministr obrany.
Ukrajina, která se brání ruské agresi od února 2022, v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře. Její pobaltští spojenci i Polsko tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.
Kreml ve středu uvedl, že pobaltské země umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko, že Moskva situaci vyhodnocuje a chystá reakci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve stejný den označila ruské hrozby členským zemím EU z Pobaltí za nepřijatelné.
