Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Lotyšsko hlásí další průnik dronů. Buďte preciznější, vyzvalo Polsko Ukrajince

Autor: ,
  13:05
Lotyšská armáda ve čtvrtek dopoledne uvedla, že vzdušný prostor země narušil nejméně jeden dron. Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v pobaltských státech, jež v některých případech přisuzují vinu za jejich přelety Ukrajině. Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz následně vyzval Ukrajinu, aby byla při využívání dronů, jimiž v reakci na ruskou agresi útočí na ruské cíle, přesnější.
Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)

Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026) | foto: Profimedia.cz

Polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (20. květbna 2026)
Ukrajinský premiér Denys Šmyhal a lotyšská premiérka Evika Siliňová. (28....
Lotyšská premiérka Evika Siliňová (24. dubna 2026)
Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)
13 fotografií

Lotyšské ozbrojené síly bez bližších podrobností informovaly, že existuje riziko pro obyvatele regionů na východě země poblíž hranice s Ruskem. Armáda uvedla, že společně se vzdušnými silami NATO monitoruje vzdušný prostor a bude reagovat na možné nebezpečí.

Litva vyhlásila poplach po narušení vzdušného prostoru, politici šli do krytu

V předchozích dvou dnech byla lotyšská armáda rovněž v pohotovosti, když ve středu stíhačky NATO zasahovaly proti dronu v Litvě sousedící s Lotyšskem na jihu a v úterý sestřelily bezpilotní stroj v Estonsku za severní lotyšskou hranicí.

V předchozích týdnech se odehrálo několik dalších incidentů, při nichž se ukrajinské drony směřující na cíle v severozápadním Rusku odchýlily od trasy a vnikly do vzdušného prostoru Finska a trojice pobaltských zemí, které jsou všechny členem NATO a zároveň sousedí s Ruskem.

„Ukrajina musí být preciznější, pochopitelně, aby předešla možnému nárůstu ruských provokací,“ vzkázal ve čtvrtek Kyjevu během návštěvy estonské metropole polský ministr obrany.

Rumunská stíhačka sestřelila nad Estonskem ukrajinský dron mířící na Rusko

Ukrajina, která se brání ruské agresi od února 2022, v poslední době zesílila dálkové dronové útoky na Rusko, včetně oblastí poblíž Baltského moře. Její pobaltští spojenci i Polsko tvrdí, že vinu za průniky ukrajinských dronů do cizího vzdušného prostoru nese Rusko jako agresor.

Kreml ve středu uvedl, že pobaltské země umožňují Ukrajině využívat svůj vzdušný prostor pro útoky na Rusko, že Moskva situaci vyhodnocuje a chystá reakci. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová ve stejný den označila ruské hrozby členským zemím EU z Pobaltí za nepřijatelné.

Lotyšská premiérka Siliňová rezignuje. Několik dní po průniku ukrajinských dronů
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Topolánek: S nemocí jsem ztratil zábrany

Nejčtenější

Fotografií roku Czech Nature Photo 2026 se stal výmluvný snímek „Evoluce“

Fotografie roku „Evoluce“, autor Petr Bambousek, vítěz Czech Nature Photo 2026

Na dvě stovky vybraných snímků přírody z celého světa, které pořídili čeští a slovenští fotografové a přihlásili je do jubilejního 10. ročníku fotografické soutěže Czech Nature Photo, se v podvečer...

Macronová udeřila manžela kvůli pletkám s íránskou herečkou, tvrdí novinář

Francouzsko-íránská herečka Golshifteh Farahaniová (12. května 2018)

Když první dáma Francie Brigitte Macronová loni v květnu uštědřila v letadle neslavný políček svému choti, bylo to údajně kvůli žárlivosti. Rozčílila se kvůli zprávám, které si její manžel, prezident...

V pražských Záběhlicích se srazil elektrobus s tramvají, mnoho zraněných

Srážka tramvaje a autobusu MHD v pražských Záběhlicích. (19. května 2026)

V pražských Záběhlicích se srazila tramvaj s autobusem. Záchranáři ošetřili 18 zraněných, hasiči vyprošťovali jednoho ze zaklíněných řidičů. Záchranka aktivovala takzvaný traumaplán. Policie už...

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Botasky z Lidlu se rychle vyprodaly. Překupníci je nabízejí za vyšší cenu

Lidl limitovaná edice bot vznikla ve spolupráci s Botasem. (12. května 2026)

Limitovaná edice tenisek Lidl, které vznikly ve spolupráci se značkou Botas, vzbudila mezi zákazníky zájem. Podle řetězce pomohl s distribucí rezervační systém v aplikaci Lidl Plus, který měl...

Tyran ze Siřemi dostal 15 let vězení. Je to nebezpečný sadista, míní znalci

Karel Novák obžalovaný z věznění a znásilňování ženy v domě v Siřemi na Lounsku...

Karel Novák, jenž podle obžaloby téměř tři měsíce věznil a brutálně znásilňoval ženu v domě v Siřemi na Lounsku, u Krajského soudu v Ústí nad Labem prohlásil vinu. Stejně tak i dvě ženy a další muž,...

21. května 2026,  aktualizováno  13:23

Nová atrakce v Paříži. Slavný most se přes noc proměnil v kamennou jeskyni

Dočasné umělecké dílo „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně na mostě Pont Neuf),...

Pařížský most Pont Neuf ze změnil v kamennou jeskyni. V noci ze středy na čtvrtek ho pokryla obrovská nafukovací konstrukce. Dočasné umělecké dílo s názvem „La Caverne du Pont Neuf“ (Jeskyně na mostě...

21. května 2026  13:20

USA odmítly návrat Američana s ebolou, tvrdí zdroje. Odklonily i rizikový let

Donald Trump

Bílý dům se bránil tomu, aby se do Spojených států vrátil americký lékař, který se při práci v Kongu nakazil ebolou. S odkazem na své zdroje to píše list The Washington Post. Lékaře Petera Stafforda...

21. května 2026  12:26,  aktualizováno  13:18

Lotyšsko hlásí další průnik dronů. Buďte preciznější, vyzvalo Polsko Ukrajince

Francouzské stíhačky Rafale u základny Lielvarde v Lotyšsku (14. dubna 2026)

Lotyšská armáda ve čtvrtek dopoledne uvedla, že vzdušný prostor země narušil nejméně jeden dron. Jde o další z řady bezpilotních letounů, které v posledních dnech a týdnech vzbudily obavy v...

21. května 2026  13:05

Dánové nakonec mršinu velryby odtáhnou do přístavu, mohla by explodovat

Uhynulá velryba, kterou vyplavilo moře u dánského ostrova Anholt, je keporkak...

Dánské úřady chtějí mršinu velryby přezdívané Timmy odtáhnout od ostrova Anholt, k němuž ji vyplavilo moře, do přístavu Grenaa v Jutsku, tedy pevninské části Dánska. Akce bude pravděpodobně trvat...

21. května 2026  12:43

Nevidím problém, platby chodí, odmítá Fico rezoluci europarlamentu k fondům

Slovenský premiér Robert Fico (18. března 2026)

Středeční rezoluce Evropského parlamentu (EP) není vůči Slovensku objektivní ani pravdivá, řekl ve čtvrtek slovenský premiér Robert Fico. Europoslanci v nezávazném usnesení vyzvali Evropskou komisi...

21. května 2026  12:34

Předák sudetských Němců s Wintonem uctí oběti holokaustu, očekává se i protest

Tiskové setkání s předsedou Sudetoněmeckého krajanského sdružení Berndem...

V Brně odpoledne začínají akce sjezdu Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SL). Jeho předseda Bernd Posselt i další zástupci se od 17 hodin zúčastní pietního aktu na nádraží, při němž uctí památku...

21. května 2026  12:30

Šéf vojenské nemocnice Masopust skončí, obranu požádal o přeložení

Václav Masopust

Ředitel Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) Václav Masopust skončí po dvou letech ve funkci. Čtvrteční informace portálu Novinky.cz později potvrdila sama nemocnice. Ministerstvo obrany požádal o...

21. května 2026  10:29,  aktualizováno  12:20

Most přes D4 u Jíloviště půjde k zemi, řidiči musí počítat s objížďkou

Most na D4 u Jíloviště (květen 2026)

Stavbaři v polovině června zbourají most přes dálnici D4 poblíž Jíloviště u Prahy a začnou stavět nový. Stavební akce za 193 milionů korun zkomplikuje dopravu, mezi Jílovištěm a Všenory budou muset...

21. května 2026  12:03

Kinžaly, ponorky... Rusové na závěr cvičení předvedli strategické jaderné zbraně

Ruské válečné lodě a jaderná ponorka se účastní cvičení jaderných sil na...

Rusko do jaderného cvičení, které ve čtvrtek končí, nasadilo strategické jaderné zbraně, oznámilo ruské ministerstvo obrany. Moskva také umístila jadernou munici ve skladech ve spojeneckém Bělorusku,...

21. května 2026  11:55

Zemědělství je v krizi, varuje prezident Agrární komory. Volá po zásahu státu

Prezident Agrární komory ČR Jan Doležal na 35. sněmu AK ČR v Olomouci (21....

České zemědělství je kvůli rostoucím nákladům a nízkým cenám komodit v krizové situaci a stát musí urychleně přijmout kroky k jeho stabilizaci, jinak hrozí oslabení potravinové bezpečnosti země a...

21. května 2026  11:38

Beneš má stále rudé ruce. Nulová škoda, tvrdí aktivisté. Drsný vzkaz exprezidenta Zemana

Moravští aktivisté obarvili na rudo ruce sochy druhého československého...

Policie už zná dvojici mužů, kteří ve středu v Brně polili rudou barvou sochu prezidenta Edvarda Beneše před Právnickou fakultou Masarykovy univerzity. K činu se přiznali. Případ policisté řeší jako...

21. května 2026  11:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.