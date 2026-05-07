V Lotyšsku se zřítily dva cizí drony, mohly narazit do skladu ropy

Autor:
  7:03aktualizováno  7:11
Na východě Lotyšska se zřítily dva cizí drony. Jeden mohl narazit do skladu ropy. Drony vletěly do lotyšského vzdušného prostoru z ruského území, ale to nutně neznamená, že se jedná o ruské stroje, podotýká stanice LSM, podobné incidenty v minulosti způsobily ukrajinské drony, které útočily na ruské přístavy ve Finském zálivu.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Přesná místa dopadů bezpilotních strojů zatím nejsou podle LSM upřesněná, ale úřady brzy ráno vydaly varování před ohrožením vzdušného prostoru ve třech okresech ležících u hranic s Ruskem. Kolem 5:30 místního času (4:30 SELČ) lotyšská armáda informovala o zřícení dvou dronů na území pobaltské země.

Estonskou elektrárnu nezasáhl ruský dron, ale ukrajinský. Mimořádně zasedla vláda

Jeden z dronů mohl spadnout v oblasti města Rēzekne, kde policie přijala hlášení o kouři stoupajícím z místního skladu ropy, píše LSM. Prvotní informace naznačují, že tam mohl spadnout jeden z dronů, uvedla policie. Hasiči po příjezdu na místo podle LSM zjistili, že otevřený plamen už není vidět. Hasiči poté začali chladit jednu ze skladovacích nádrží.

V březnu se dostalo do pobaltských zemí Lotyšska, Estonska a Litvy, které jsou členy NATO a Evropské unie, několik zbloudilých ukrajinských dronů, napsala agentura Reuters. Předpokládá se, že Ukrajina tehdy vypustila drony k útoku na cíle v Rusku.

Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.

Ukrajina před časem zintenzivnila dronové útoky na ruské ropné rafinerie a exportní trasy, z nichž některé se nacházejí poblíž ruských hranic s pobaltskými zeměmi a Finskem, napsal už dříve Reuters.

25. března 2026

Válka na Ukrajině

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Zátah v luxusním autobazaru. Policie zabavuje vozy, před halou čekají klienti

Policie zasahuje u prodejce ojetých vozů Auta Super v Praze-Hostivaři, 30....

V sídle známého pražského obchodníka s luxusními a drahými ojetými vozy Auta Super zasahuje policie. Vyklízí sklad aut a vyšetřuje. Před reprezentativní halou, kde autobazar sídlil, vyčkávají pod...

Summit není cvičení lampasáků, řekl Macinka. Je to prezident! reagoval Vondra

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka. Europoslanec Alexandr Vondra.

Ministr zahraničí a šéf Motoristů Petr Macinka v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima NEWS k odmítané cestě prezidenta Petra Pavla na summit NATO v Ankaře pronesl, že nejde o pomstu. „To není...

Z milenky vyrobil smyslné housle. Její akt se stal nejdražší fotkou na světě

Le Violon d’Ingres, slavné foto amerického fotografa Mana Raye zobrazující jeho...

Je to vůbec nejdražší fotografie, jaká se kdy prodala v aukční síni. Dráždivý akt Kiki z Montparnassu s „efkami“ na zádech připodobnil ženu k houslím a dodnes přináší svědectví o lásce Mana Raye a...

Soupravy Talgo poprvé vyjely z Prahy. Vypadaly ale jinak než při prezentaci

Souprava Talgo společnosti Leo Express poprvé vyjela na pravidelnou linku do...

Repasované španělské vlaky Talgo společnosti Leo Express poprvé svezly cestující v pravidelném provozu mezi Prahou a Bratislavou. Čtenář iDNES.cz natočil v Kolíně oba vlaky. Jak ten, který byl v 7:18...

