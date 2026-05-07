Přesná místa dopadů bezpilotních strojů zatím nejsou podle LSM upřesněná, ale úřady brzy ráno vydaly varování před ohrožením vzdušného prostoru ve třech okresech ležících u hranic s Ruskem. Kolem 5:30 místního času (4:30 SELČ) lotyšská armáda informovala o zřícení dvou dronů na území pobaltské země.
Jeden z dronů mohl spadnout v oblasti města Rēzekne, kde policie přijala hlášení o kouři stoupajícím z místního skladu ropy, píše LSM. Prvotní informace naznačují, že tam mohl spadnout jeden z dronů, uvedla policie. Hasiči po příjezdu na místo podle LSM zjistili, že otevřený plamen už není vidět. Hasiči poté začali chladit jednu ze skladovacích nádrží.
V březnu se dostalo do pobaltských zemí Lotyšska, Estonska a Litvy, které jsou členy NATO a Evropské unie, několik zbloudilých ukrajinských dronů, napsala agentura Reuters. Předpokládá se, že Ukrajina tehdy vypustila drony k útoku na cíle v Rusku.
Ukrajina se už přes čtyři roky brání rozsáhlé ruské vojenské agresi. Moskva zpravidla v noci vysílá na Ukrajinu desítky až stovky dronů, přičemž Kyjev reaguje vlastními údery zaměřenými na vojenské a energetické objekty nepřítele. Uvádí, že chce oslabit možnosti Moskvy financovat válku penězi z prodeje ropy a plynu.
Ukrajina před časem zintenzivnila dronové útoky na ruské ropné rafinerie a exportní trasy, z nichž některé se nacházejí poblíž ruských hranic s pobaltskými zeměmi a Finskem, napsal už dříve Reuters.
25. března 2026