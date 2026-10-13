„Zelení mužíčci zčernali.“ Skupina se hlásí k průniku do Lotyšska, chce pád EU a NATO

„Byla to jen zkouška, kterou v Lotyšsku nezvládli. Brzy uvidíte něco podobného i v jiných oblastech naší hranice. Evropská unie a NATO jsou kolos na hliněných nohách, který se po našem prvním úderu zhroutí,“ oznamuje na videu zveřejněném na Telegramu maskovaný muž, jenž si říká Neman. Na záznamu má pozměněný hlas.
Patří nicméně ke skupině, jež si říká Černí Rusové a hlásí se k incidentu z noci na 6. října. Nejméně trojice ozbrojených mužů se tehdy pokusila vniknout na lotyšské území spolu s dvěma desítkami nelegálních migrantů. Cílem bylo dostat běžence z Běloruska do Lotyšska. Tam je však zastavili lotyšští vojáci, kvůli čemuž jim ozbrojenci začali vyhrožovat.
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Později se ovšem muži vrátili, Lotyšům poškodili rozvodnou skříň, ukradli kamery a „zůstali nepovšimnuti“, jak tvrdí Černí Rusové, neboli odjeli zpět do Běloruska. A podle odborníků citovaných lotyšským portálem LSM nemohli pracovat na vlastní pěst. Experti se domnívají, že jde o zástěrku ruských a běloruských tajných služeb.
„Jedná se zřejmě o projekt tajných služeb. Jak reálné to je, nevíme. Ale vypadá to, že jde o nějakou proxy strukturu sloužící k zakrytí určitých aktivit, na kterou bude možné v případě potřeby svést různé události, diverzní akce na hranicích a podobně. Tedy: ‚My za to nemůžeme, to jsou takoví aktivní občané, kteří vyjadřují svůj postoj.‘ Jako obvykle jde o ony zelené mužíčky, jen na nové úrovni. Byli zelení a teď zčernali. Je to prostě velmi pohodlná zástěrka či legenda pro cokoliv,“ míní běloruský novinář žijící v Polsku Dzmitryj Halko.
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Dodal, že podobné provokace budou podle něj pokračovat, a to ještě ve větším měřítku. Jak Bělorusko, tak Rusko se však bude moci odkázat na Černé Rusy.
Lotyšské úřady už v souvislosti s incidentem zahájily trestní řízení pro založení zločinecké organizace a ministr obrany Raivis Melnis ocenil práci vojáků. Podle údajů lotyšského ministerstva vnitra se od začátku letošního roku podařilo zabránit v nelegálním vstupu do země zhruba 12 tisícům lidí. Svážení běženců na hranice a snaha protlačit je do zemí Evropské unie je jedním z nástrojů ruské a běloruské hybridní války. Podobné problémy řeší i Litva či Polsko.
Lotyšský ministr vnitra Janis Dombrava také poznamenal, že úřady evidují několik případů poškození kamer v pohraniční oblasti. Domnívá se, že i za tím stojí ruské nebo běloruské tajné služby. Zdůraznil však, že se jedná pouze o domněnku a že zatím neexistují žádné důkazy, uvádí portál Meduza.
Běloruský vládce Alexandr Lukašenko naopak prohlásil, že incident na hranicích zorganizovalo samotné Lotyšsko, aby prý „získalo peníze od Evropské unie“, a že Minsk s tím nemá nic společného. „Takové operace s vniknutím na území sousedního státu nejsou možné bez souhlasu prezidenta. Se mnou se takové věci nekonzultovaly. A to znamená, že se ani neuskutečnily. To vím jistě,“ citovala Lukašenka agentura Belta.