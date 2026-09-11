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Chtěli ublížit mé rodině. Lotyš stíhaný za útok na Slovensku tvrdí, že ho naverbovali

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  20:47
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Cum Okolo / Alamy / Alamy / ProfimediaProfimedia.cz

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
5 fotografií
Hlavní obviněný v případu překaženého žhářského útoku na výrobce dronů na Slovensku při výslechu podle slovenských médií uvedl, že pokyny k činu dostával od více osob prostřednictvím platformy Telegram. Jedna z nich podle něj komunikovala rusky. Stíhaný Lotyš také tvrdil, že mu uvedení lidé vyhrožovali ublížením rodině.

Slovenská policie už dříve bez bližších podrobností informovala, že zadržení cizinci jednali na objednávku.

Slovenská policie zmařila útok napalmem na továrnu na drony, obvinila tři cizince

Lotyš je jedním ze tří cizinců, kteří jsou na Slovensku ve vazbě v souvislosti s plánovaným útokem na slovenskou továrnu ukrajinské skupiny Skyeton. Dalšího cizince v kauze zadržely úřady v Německu na základě zatykače, který vydal slovenský soud.

Obviněný Lotyš měl podle instrukcí rozbít okna továrny, rozlít hořlavinu, zapálit ji a hořící budovu pak natočit. Policisté ho v srpnu zadrželi nedaleko továrny Skyetonu, když si do úkrytu přišel pro věci k žhářskému útoku.

Muž byl ve vlasti už dříve odsouzen. Místo nástupu do vězení se ale skrýval v zahraničí. Věci potřebné k útoku mu na určeném místě podle vyšetřovatelů nechal jeho krajan, který byl zadržen v Německu.

Slovenská policie při razii proti podezřelým podle médií zadržela také Ukrajince, který měl žháře přepravit do ciziny. Později slovenští kriminalisté v případu zadrželi a obvinili dalšího Ukrajince.

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K chystanému útoku na továrnu se dříve přihlásila málo známá organizace Globální občané za mír 1984. Slovenská policie ale v srpnu uvedla, že obrázky, které tato skupina zveřejnila, byly vytvořené pomocí umělé inteligence (AI).

Nejde o první incident svého druhu v Evropě. Německo na začátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle.

Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského nákladního letadla Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli agenti najatí ruskými státními orgány.

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Chtěli ublížit mé rodině. Lotyš stíhaný za útok na Slovensku tvrdí, že ho naverbovali

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