Slovenská policie už dříve bez bližších podrobností informovala, že zadržení cizinci jednali na objednávku.
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Slovenská policie zmařila útok napalmem na továrnu na drony, obvinila tři cizince
Lotyš je jedním ze tří cizinců, kteří jsou na Slovensku ve vazbě v souvislosti s plánovaným útokem na slovenskou továrnu ukrajinské skupiny Skyeton. Dalšího cizince v kauze zadržely úřady v Německu na základě zatykače, který vydal slovenský soud.
Obviněný Lotyš měl podle instrukcí rozbít okna továrny, rozlít hořlavinu, zapálit ji a hořící budovu pak natočit. Policisté ho v srpnu zadrželi nedaleko továrny Skyetonu, když si do úkrytu přišel pro věci k žhářskému útoku.
Muž byl ve vlasti už dříve odsouzen. Místo nástupu do vězení se ale skrýval v zahraničí. Věci potřebné k útoku mu na určeném místě podle vyšetřovatelů nechal jeho krajan, který byl zadržen v Německu.
Slovenská policie při razii proti podezřelým podle médií zadržela také Ukrajince, který měl žháře přepravit do ciziny. Později slovenští kriminalisté v případu zadrželi a obvinili dalšího Ukrajince.
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K chystanému útoku na továrnu se dříve přihlásila málo známá organizace Globální občané za mír 1984. Slovenská policie ale v srpnu uvedla, že obrázky, které tato skupina zveřejnila, byly vytvořené pomocí umělé inteligence (AI).
Nejde o první incident svého druhu v Evropě. Německo na začátku srpna zaznamenalo pokus o bombový útok na východoněmeckém letišti Lipsko/Halle.
Zaměstnanec letiště poblíž ukrajinského nákladního letadla Antonov objevil dron s výbušninou, ale s nefunkční roznětkou. Útok podle německého ministerstva vnitra provedli agenti najatí ruskými státními orgány.